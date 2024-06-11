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«Укрзалізниця» запроваджує новий сервіс для родичів поранених військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» запроваджує новий сервіс для родичів поранених військових
Потяги повністю автономні й оснащені всім, що необхідно для безпечного перевезення та надання медичної допомоги
фото: Андрій Бойко/«Бабель»

Компанія дає можливість забронювати квиток для родичів поранених військових

«Укрзалізниця» оголосила про новий сервіс для родичів поранених військових. Про це повідомила пресслужба компанії.

Як зазначає пресслужба, потяги повністю автономні й оснащені всім, що необхідно для безпечного перевезення та надання медичної допомоги. Але з міркувань безпеки та медичних вимог там не передбачені місця для проїзду родичів поранених військових.

У разі якщо ваших рідних, які проходять реабілітацію після поранень, терміново перевозять медичними поїздами, а квитків у цей момент немає, «Укрзалізниця» пропонує оформити заявку:

Для викупу спеціальної броні в касі необхідно надати оригінал або копію посвідчення УБД пораненого родича, а також документ, що підтверджує спорідненість.

Нагадаємо, у березні «Укрзалізниця» вперше продемонструвала медичний евакуаційний поїзд. До кінця 2024 року компанія планує переобладнати ще вісім вагонів для потреб медичної евакуації.

Раніше «Укрзалізниця» передала ще два модернізовані вагони для евакуації поранених.

Зазначимо, «Укрзалізниця» розробила та запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків.

До слова, військовослужбовці, які отримали важкі поранення (контузії, травми та каліцтва) під час захисту Батьківщини та перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, матимуть додаткові винагороди.

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Теги: Укрзалізниця військові поранення квиток

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