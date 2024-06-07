Окупанти створюють антитерористичні комісії на тимчасово окупованих територіях: їх мета

Окупанти забороняють мешканцям спілкуватися з родичами з вільної України та Європи

Федоров зазначив, що завдання таких комісій полягає у зачистці мешканців, які мають контакти на вільних територіях

РФ створює так звані антитерористичні комісії на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Мелітополі та Бердянську. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами Федорова, завдання таких комісій полягає у зачистці мешканців, які мають контакти на вільних територіях, а саме: спілкуються з родичами та близькими з підконтрольної Україні території або з тими, хто виїхав до країн ЄС.

«Люди, які мають доступ до альтернативної інформації, також підлягають зачистці», – йдеться у повідомленні.

Іван Федоров повідомив, що метою ворога є забезпечення повного контролю інформації та заборона будь-яких контактів із зовнішнім світом.

Нагадаємо, що Росія планує створити новий федеральний округ, куди мають увійти тимчасово окупований Крим, а також території України, захоплені під час повномасштабного вторгнення.