Стало відомо, як королева Єлизавета назвала своїх нових коргі

За все життя у британської королеви було більше 30 собак

Цуценят королеві подарували, щоб відволікти її від хвороби чоловіка та сварки з принцом Гаррі

Ім’я загиблого дядька та назва шотландського озера поблизу монаршої резиденції стали прізвиськами двох нових собак британської королеви Єлизавети ІІ. Про це із посиланням на власне джерело повідомляє The Sun.

Одного з цуценят – доргі (суміш коргі і такси) – вона назвала Фергюс – на честь Фергюса Боуз-Лайона, який загинув 1915 року у віці 26 років в битві при Лоосі. Другому коргі дали прізвисько Мік – за назвою озера, поруч з яким королевалюбить прогулюватися і влаштовувати сімейні пікніки під час відпочинку в Шотландії.

Раніше Єлизаветі II подарували двох нових цуценят коргі, щоб їй було легше пережити кризу в сім'ї, пов'язану з хворобою її чоловіка, принца Філіпа, і сваркою з принцом Гаррі і Меган Маркл. За словами співрозмовника видання, королева була в захваті. Незважаючи на те, що цуценята пробули в Віндзорському замку всього кілька тижнів, вони вже відчувають себе як вдома.

Один із нових підопічних британської королеви (фото: The Sun)

Нові цуценята, за попередньою інформацією, – перші королівські коргі, які не є нащадками собаки Сьюзан. Цю тварину Єлизавета ІІ отримала ще будучи принцесою – на 18-ліття в 1944 році.

За все життя у британської королеви було більше 30 собак: коргі і доргі. У 2015 році Єлизавета II заявила, що більш не заводити нових вихованців через побоювання, що вони переживуть її.

Як раніше повідомляв «Главком», чоловіка королеви Великої Британії 99-річного принца Філіпа виписали з лікарні після майже місяця лікування.

До слова, ставлення британців до герцогів Сассекських принца Гаррі і Меган Маркл після виходу в ефір їх скандального інтерв’ю погіршилося. Королеву Єлизавету II підтримують 80% опитаних британців.