Коронація Єлизавети II. Як це відбувалося 68 років тому (фото)

Коронацію Єлизавети II згадують, як одну із знакових подій в історії ХХ століття

2 червня 1953, через чотирнадцять місяців після смерті Георга VI, його 27-річна дочка Єлизавета була офіційно коронована у Вестмінстерському абатстві. Вперше в історії обряд посвячення британського монарха транслювали по телебаченню.

Відтоді, як як Єлизавета II прийняла регалії Британської імперії, минуло 68 років, але подію досі згадують як одну із знакових в історії ХХ століття.

Єлизавета стала повноцінним монархом 8 лютого 1952 року, але церемонію коронації відклали до літа наступного року. Адже після смерті Георга VI мав пройти відповідний термін, а підготовка до урочистостей вимагала часу і колосальних зусиль. Примітно, що за два місяці до коронації померла бабуся Єлизавети, королева Марія Текська. Аби не порушити графік, у своєму заповіті вона вказала, що її смерть не повинна впливати на планування коронації онуки.

Дату коронації обрали після консультації з метеорологами: вони розрахували, що в цей день погода буде сонячною.

Ідея показати коронацію по телебаченню належала чоловікові Єлизавети, Філіпу. Спочатку сама Єлизавета, королева-мати, прем'єр-міністр Уїнстон Черчілль та інші політики були проти використання камер у Вестмінстерському абатстві.

Згодом Черчилль звернувся до Палати громад: «Було б недоречно, щоб вся церемонія, не тільки в її світському, але також і в її релігійному та духовному аспектах, була представлена як театралізоване дійство».

А Єлизавета зрозуміла, що трансляція дозволить подолати класовий бар'єр і наблизить її до народу. В результаті BBC транслював подію в прямому ефірі, що дало поштовх до популяризації телебачення. Раніше цей спосіб мовлення розглядали як «молодшого брата» радіо, але мільйони людей купили телевізори, щоб побачити, як молода принцеса принесе клятву, буде помазана святим єлеєм, прийме регалії і буде названа королевою Великобританії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Пакистану і Цейлону.

У день коронації Єлизавета II і герцог Единбурзький виїхали з Букінгемського палацу до Вестмінстерського абатства на Золотій державній кареті Англії, запряженій вісьмома сірими кіньми: Каннінгемом, Тові, Ноєм, Теддером, Ейзенхауером, Білосніжкою, Тіпперарі і Маккрірі. Карета важила 4 тонни, тому коні везли її дуже повільно. Сидіти усередині такої вози також було незручно, про що Єлизавета розповіла в документальному фільмі ВВС «Коронація».

Королева згадувала, що карета була зовсім не пристосована для подорожей. «Карета на шкіряних ременях, тому дуже хитається. Не дуже зручно. Я їхала в ній через половину Лондона. Ми, напевно, їхали зі швидкістю пішохода. Коні просто не могли їхати швидше, настільки важкою була карета», – поділилася вона.

Білу атласну сукню Єлизавети створив модельєр Норман Хартнелл. Вона зберігалася як велика таємниця до дня церемонії, а двері кімнати, де її шили, ретельно охороняли. Золотими і срібними нитками на ній були вишиті квіткові емблеми країн Сполученого Королівства та інших держав Співдружності Націй: англійська тюдоровська троянда, шотландський будяк, валлійська цибуля-порей, ірландський трилисник, канадський кленовий лист, австралійський тин, новозеландська срібна папороть, південноафриканська протея, квіти лотоса для Індії і Цейлону, пакистанська пшениця, бавовна і джут.

Єлизавета II швидко звикла до дорогоцінної корони Святого Едуарда, яка була покладена на голову її батька 16 років тому. Через солідну вагу (2,1 кг) королева Вікторія і Едуард VII обрали для коронації легшу корону Британської імперії, але Єлизавета II не хотіла відступати від традиції. У ній вона досі щорічно відкриває сесію Парламенту.

Додамо, що в Британії та Іспанії відбулося два гучних аристократичних весілля. Увагу прикували зіркові пари молодят та весільні сукні наречених.