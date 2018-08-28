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    За рік в Україні найбільше подорожчало сало

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    За рік в Україні найбільше подорожчало сало

    У Києві ціна на сало зросла на 15% і складає понад 105 гривень за кілограм

    Одним із продуктів, які найбільше подорожчали в Україні за останній рік, стало сало.

    Про це йдеться в сюжеті програми «Сніданок з «1+1».

    Зазначається, що від липня 2017 року до липня цього року сало додало у ціні 40% або майже 20 гривень за кілограм. Найбільше продукт подорожчав у Чернівецькій області, а найменше – на Одещині.

    У Києві ціна на сало зросла на 15% і складає понад 105 гривень за кілограм.

    За оцінками фахівців, українці споживають все менше цього традиційного продукту - близько 19-20 кілограмів на рік.

    Нагадаємо, в Державній службі статистики України заявили, що в липні цього року споживчі ціни на м'ясо і м'ясні продукти зросли на 12% порівняно з липнем минулого року.

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