Кияни закликають побудувати метро на Борщагівку



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Будівництво метро

Пропонується південну частину Подільсько-Вигурівської лінії після аеропорту «Київ» спрямувати через Борщагівку

Кияни пропонують побудувати лінію метро на Борщагівку. Петиція «Спроектувати лінію метро на Борщагівку» зареєстрована на сайті Київської міської ради.

«Просимо підтримати киян та особливо мешканців Солом'янського і Святошинского районів міста, а також мешканців Києво-Святошинського району (зокрема, мешканців міста Вишневе), ініціативу щодо проектування лінії метро на Південну Борщагівку», - закликала автор петиції Руслана Федченко.

Пропонується південну частину Подільсько-Вигурівської лінії після аеропорту «Київ» спрямувати через «Київ-Волинський» до вулиці Симиренка (кінцева зупинка трамваїв) та далі до вулиці Зодчих (район повороту на місто Вишневе).

Тобто після аеропорту передбачається 3 станції метро : «Київ-Волинський», «Південна Борщагівка» та «Вишнева».

Таким чином Борщагівка отримає дві станції метро.