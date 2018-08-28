Звільнено директора «Львівського бронетанкового заводу»
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В «Укроборонпромі» заявили, що Тимків допустив «неефективні рішення, які призвели до несвоєчасного ремонту військової техніки»
Роман Тимків звільнений з посади директора ДП «Львівський бронетанковий завод». Відповідний наказ 28 серпня підписав генеральний директор ДК «Укроборонпром» Павло Букін.
Як повідомляє прес-служба Державного концерну «Укроборонпром», Романом Тимківим під час керівництва підприємством «були допущені неефективні рішення, які призвели до несвоєчасного ремонту військової техніки».
У зв‘язку з цим ДП «Львівський бронетанковий завод» рішенням суду зобов’язано сплатити на користь замовника штрафні санкції.
«Згідно з умовами контракту, укладеного з Тимківим як керівником підприємства, він відповідає за якісне виконання замовлень. Недотримання цього є підставою для дострокового розірвання трудових відносин», - заявили в «Укроборонпромі».
Зазначимо, що влітку 2017 року Тимків на підставі ухвали слідчого судді був відсторонений від виконання обов’язків директора «Львівського бронетанкового заводу», що, у відповідності до норм законодавства, унеможливило його звільнення до закінчення строку дії відсторонення.