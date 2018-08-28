  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Звільнено директора «Львівського бронетанкового заводу»

    • Розсилка
    Роман Тимків - Звільнено директора «Львівського бронетанкового заводу»
    Роман Тимків

    В «Укроборонпромі» заявили, що Тимків допустив «неефективні рішення, які призвели до несвоєчасного ремонту військової техніки»

    Роман Тимків звільнений з посади директора ДП «Львівський бронетанковий завод». Відповідний наказ 28 серпня підписав генеральний директор ДК «Укроборонпром» Павло Букін.

    Як повідомляє прес-служба Державного концерну «Укроборонпром», Романом Тимківим під час керівництва підприємством «були допущені неефективні рішення, які призвели до несвоєчасного ремонту військової техніки».

    У зв‘язку з цим ДП «Львівський бронетанковий завод» рішенням суду зобов’язано сплатити на користь замовника штрафні санкції.

    «Згідно з умовами контракту, укладеного з Тимківим як керівником підприємства, він відповідає за якісне виконання замовлень. Недотримання цього є підставою для дострокового розірвання трудових відносин», - заявили в «Укроборонпромі».

    Зазначимо, що влітку 2017 року Тимків на підставі ухвали слідчого судді був відсторонений від виконання обов’язків директора «Львівського бронетанкового заводу», що, у відповідності до норм законодавства, унеможливило його звільнення до закінчення строку дії відсторонення.

    Читайте також
    Львів завод військова техніка Укроборонпром
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ