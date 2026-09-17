Краматорськ, Слов’янськ уже на російській виборчій карті. Що це означає для України?

Частина друга. Чим «вибори» 20 вересня загрожують Україні?

Ex injuria jus non oritur – «з правопорушення право не виникає»

Стара юридична формула, яку Москва цього тижня спробує переписати

У першій статті ми говорили про те, навіщо Путіну електорат окупованих територій: страх, тотальна залежність людей, ілюзія співучасті, легітимізація і маркування нелояльних. Тепер – про нас. Які загрози національній безпеці України створює це голосування і що з цим робити.

Почнемо з деталі, яка пояснює задум краще за будь-яку аналітику. До Горлівського одномандатного округу № 15 російський закон уключив не лише Горлівку, Єнакієве чи Дебальцеве, а й Краматорськ, Слов’янськ, Лиман, Костянтинівку – міста, які Росія не контролює. Виборча карта вже намальована на території, яку ще треба захопити. Це голосування не за фактом окупації. Це голосування авансом, із заявкою на майбутнє.

Загрози: коротко і по суті…

Анексія, оформлена процедурою. Москва добудовує правову конструкцію: спершу «референдум», потім «інтеграція», тепер – федеральний парламент із «представниками» цих територій. Наслідок: окупація подається світові не як предмет переговорів, а як завершений юридичний факт.

Готовий аргумент для переговорного столу. Хай би де й коли починалися розмови про врегулювання, у Росії вже буде теза: «народ висловився». Мета – вивести окуповані території за межі порядку денного взагалі.

Списки, які згодом стануть повістками. Виборчі списки – це актуалізована база громадян України з російськими паспортами, звірена з переписом і реєстрами виплат. Зв’язка «паспорт – облік – призов» і є найтяжчим за наслідками результатом цього голосування. Примусовий призов мешканців окупованої території до армії, яка воює проти їхньої власної країни, – тяжкий воєнний злочин.

Фільтрація за ознакою нелояльності. Неявка фіксується так само ретельно, як явка. Далі – затримання, зникнення, тиск на родини, вибивання проукраїнського ядра. Додайте посилені підрозділи Росгвардії та ФСБ, заведені на територію під приводом «безпеки виборів»: ризики зростають і для цивільних, і для української спротивної інфраструктури.

Демографічна інженерія. До голосування допущені завезені росіяни, військові та «нові власники» українського житла. Це закріплення заміщення населення і мінне поле правових колізій, яке ми розміновуватимемо роками після повернення.

Інституціоналізація колаборації. З’являється прошарок «своїх депутатів-земляків», убудований у російську вертикаль і забезпечений федеральним статусом. Деокупація – це не лише повернення території, а й демонтаж цієї структури, яка чинитиме опір довго й організовано.

Удар по людях на окупованих територіях. Картинка «Україна не реагує, світ прийняв» б’є точно в надію. Синдром покинутості – це не емоція, це безпековий фактор: він прямо конвертується в готовність співпрацювати з окупантом.

Ерозія політики невизнання. Лояльні іноземні «спостерігачі», тиражування картинки в країнах глобального Півдня, і маємо повзуче фактичне визнання. А заразом прецедент для інших територіальних загарбань у світі. Не лише проти України.

Розкол усередині нас. Без чітких критеріїв відповідальності суспільство ризикує записати в зрадники всіх, хто залишився. Це готовий матеріал для російських інформаційно-психологічних операцій – уже проти нас самих.

Головна ціль – не мандати

Треба називати речі своїми іменами. Ціль у Росії одна – знищення української державності. На окупованих територіях – фізично: через заміну інституцій, паспортів, освіти, пам’яті, мови й самої суб’єктності людей. На решті території, на яку вона дивиться, але яку взяти не може, усіма іншими доступними способами: розхитуванням довіри до влади, виснаженням, переговорними рамками, втомою партнерів, страхом.

Тому 20 вересня – не самостійна подія. Це вузол однієї великої операції, у якій зброя, дипломатія, пропаганда й «процедури» працюють на один результат. Головний продукт цих «виборів» не депутати, а картинка для зовнішнього споживача, аргумент для переговорів і списки.

Що робити Україні?

Заяви про невизнання потрібні. Але невизнання, не підкріплене персональною відповідальністю, санкціями й доказовою базою, з часом перетворюється на ритуал, який усі чемно вислуховують і забувають. Ось те, що можна й треба робити.

По-перше, юридична нікчемність – з іменами. Не обмежуватися заявами про недійсність, а формувати персональні реєстри організаторів: члени «виборчкомів», кандидати, керівники процесу, іноземні «спостерігачі». Провадження – з конкретними статтями, а не з абстрактними формулюваннями.

По-друге, синхронний санкційний трек. Домагатися від ЄС, США, Великої Британії та G7 узгоджених персональних санкцій проти всього організаційного ланцюга – не через пів року, а в дні, наближені до голосування, поки тема має медійну вагу.

По-третє, термінологічна дисципліна. Системно працювати з медіа й партнерами, щоб це не називали виборами. Не «вибори в окупованих регіонах», а «незаконне голосування, організоване державою-окупантом на тимчасово окупованій території України». Мова формує правову рамку.

По-четверте, чітка й публічна межа між зрадою і виживанням. Законодавчо унормувати градацію відповідальності за колабораціонізм: вимушена співпраця заради виживання – не злочин. Це не гуманітарний жест, це безпековий інструмент. Кожен день невизначеності – це подарунок кремлівським пропагандистам, які лякають людей нашою ж державою.

По-п’яте, наперед зрозуміла модель реінтеграції. Люди мають знати конкретні відповіді на побутові питання: що буде з документами, освітою, пенсіями, майном, з дитиною, яка чотири роки вчилася за російською програмою. Абстрактні обіцянки страх не знімають. Знімають процедури.

По-шосте, доказова фіксація примусу. Безпечні цифрові канали збору свідчень про примус до голосування, паспортизації та мобілізації – за стандартами, придатними для міжнародних судових механізмів, включно з МКС.

По-сьоме, примусова мобілізація – окремим треком. Саме ланцюжок «паспорт – облік – призов» найтяжчий за наслідками і найзрозуміліший для західних партнерів. Його треба доводити як воєнний злочин, а не розчиняти в загальному переліку порушень.

По-восьме, захист персональних даних громадян. Убезпечити українські реєстри від використання окупаційними органами. Це питання не лише ІТ, а й безпеки конкретних людей.

По-дев’яте, точна робота силовими засобами – у межах права. Законними цілями є органи окупаційної адміністрації, силові структури та їхня інфраструктура. Не цивільні, яких пригнали на дільницю під примусом. Будь-яка інша логіка дає противнику саме ту картинку, заради якої він усе це й організував.

По-десяте, міжнародна інституційна фіксація. Домогтися окремих рішень і моніторингових доповідей на майданчиках ООН, Ради Європи та ОБСЄ, щоб через рік чи два ніхто не міг послатися на «відсутність реакції».

По-одинадцяте, комунікація всередині країни. Не дозволити нормалізувати подію за принципом «та це ж просто чергова путінська вистава». Українці мають розуміти, що саме відбувається і чому це стосується кожного – включно з тими, хто живе за тисячу кілометрів від лінії фронту.

Бюлетень, паспорт, повістка. Велика російська операція на окупованих територіях

Замість висновку

Кожен пропущений електоральний цикл на окупованих територіях додає конструкції окупації ще один шар. Знімати ці шари доведеться нам, і що далі, то дорожче.

20 вересня на окупованих територіях не відбудеться жодних виборів. Відбудеться перепис лояльності, оформлений як демократія. Бюлетень там являє собою не спосіб висловити волю, а спосіб бути порахованим.

І поки Росія рахує людей, Україна мусить робити те, чого Кремль не вміє й ніколи не вмів: показувати цим людям, що вони не цифри в чужому реєстрі, а громадяни, на яких чекають. Це не сентиментальність. Це та ділянка фронту, де перемога вимірюється не кілометрами, а кількістю людей, які через рік, п’ять чи десять років усе ще вважатимуть себе українцями.