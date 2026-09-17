Краматорськ, Слов’янськ уже на російській виборчій карті. Що це означає для України?

Частина друга. Чим «вибори» 20 вересня загрожують Україні?
Ex injuria jus non oritur – «з правопорушення право не виникає»
Стара юридична формула, яку Москва цього тижня спробує переписати
У першій статті ми говорили про те, навіщо Путіну електорат окупованих територій: страх, тотальна залежність людей, ілюзія співучасті, легітимізація і маркування нелояльних. Тепер – про нас. Які загрози національній безпеці України створює це голосування і що з цим робити.
Почнемо з деталі, яка пояснює задум краще за будь-яку аналітику. До Горлівського одномандатного округу № 15 російський закон уключив не лише Горлівку, Єнакієве чи Дебальцеве, а й Краматорськ, Слов’янськ, Лиман, Костянтинівку – міста, які Росія не контролює. Виборча карта вже намальована на території, яку ще треба захопити. Це голосування не за фактом окупації. Це голосування авансом, із заявкою на майбутнє.
Загрози: коротко і по суті…
Анексія, оформлена процедурою. Москва добудовує правову конструкцію: спершу «референдум», потім «інтеграція», тепер – федеральний парламент із «представниками» цих територій. Наслідок: окупація подається світові не як предмет переговорів, а як завершений юридичний факт.
Готовий аргумент для переговорного столу. Хай би де й коли починалися розмови про врегулювання, у Росії вже буде теза: «народ висловився». Мета – вивести окуповані території за межі порядку денного взагалі.
Списки, які згодом стануть повістками. Виборчі списки – це актуалізована база громадян України з російськими паспортами, звірена з переписом і реєстрами виплат. Зв’язка «паспорт – облік – призов» і є найтяжчим за наслідками результатом цього голосування. Примусовий призов мешканців окупованої території до армії, яка воює проти їхньої власної країни, – тяжкий воєнний злочин.
Фільтрація за ознакою нелояльності. Неявка фіксується так само ретельно, як явка. Далі – затримання, зникнення, тиск на родини, вибивання проукраїнського ядра. Додайте посилені підрозділи Росгвардії та ФСБ, заведені на територію під приводом «безпеки виборів»: ризики зростають і для цивільних, і для української спротивної інфраструктури.
Демографічна інженерія. До голосування допущені завезені росіяни, військові та «нові власники» українського житла. Це закріплення заміщення населення і мінне поле правових колізій, яке ми розміновуватимемо роками після повернення.
Інституціоналізація колаборації. З’являється прошарок «своїх депутатів-земляків», убудований у російську вертикаль і забезпечений федеральним статусом. Деокупація – це не лише повернення території, а й демонтаж цієї структури, яка чинитиме опір довго й організовано.
Удар по людях на окупованих територіях. Картинка «Україна не реагує, світ прийняв» б’є точно в надію. Синдром покинутості – це не емоція, це безпековий фактор: він прямо конвертується в готовність співпрацювати з окупантом.
Ерозія політики невизнання. Лояльні іноземні «спостерігачі», тиражування картинки в країнах глобального Півдня, і маємо повзуче фактичне визнання. А заразом прецедент для інших територіальних загарбань у світі. Не лише проти України.
Розкол усередині нас. Без чітких критеріїв відповідальності суспільство ризикує записати в зрадники всіх, хто залишився. Це готовий матеріал для російських інформаційно-психологічних операцій – уже проти нас самих.
Головна ціль – не мандати
Треба називати речі своїми іменами. Ціль у Росії одна – знищення української державності. На окупованих територіях – фізично: через заміну інституцій, паспортів, освіти, пам’яті, мови й самої суб’єктності людей. На решті території, на яку вона дивиться, але яку взяти не може, усіма іншими доступними способами: розхитуванням довіри до влади, виснаженням, переговорними рамками, втомою партнерів, страхом.
Тому 20 вересня – не самостійна подія. Це вузол однієї великої операції, у якій зброя, дипломатія, пропаганда й «процедури» працюють на один результат. Головний продукт цих «виборів» не депутати, а картинка для зовнішнього споживача, аргумент для переговорів і списки.
Що робити Україні?
Заяви про невизнання потрібні. Але невизнання, не підкріплене персональною відповідальністю, санкціями й доказовою базою, з часом перетворюється на ритуал, який усі чемно вислуховують і забувають. Ось те, що можна й треба робити.
По-перше, юридична нікчемність – з іменами. Не обмежуватися заявами про недійсність, а формувати персональні реєстри організаторів: члени «виборчкомів», кандидати, керівники процесу, іноземні «спостерігачі». Провадження – з конкретними статтями, а не з абстрактними формулюваннями.
По-друге, синхронний санкційний трек. Домагатися від ЄС, США, Великої Британії та G7 узгоджених персональних санкцій проти всього організаційного ланцюга – не через пів року, а в дні, наближені до голосування, поки тема має медійну вагу.
По-третє, термінологічна дисципліна. Системно працювати з медіа й партнерами, щоб це не називали виборами. Не «вибори в окупованих регіонах», а «незаконне голосування, організоване державою-окупантом на тимчасово окупованій території України». Мова формує правову рамку.
По-четверте, чітка й публічна межа між зрадою і виживанням. Законодавчо унормувати градацію відповідальності за колабораціонізм: вимушена співпраця заради виживання – не злочин. Це не гуманітарний жест, це безпековий інструмент. Кожен день невизначеності – це подарунок кремлівським пропагандистам, які лякають людей нашою ж державою.
По-п’яте, наперед зрозуміла модель реінтеграції. Люди мають знати конкретні відповіді на побутові питання: що буде з документами, освітою, пенсіями, майном, з дитиною, яка чотири роки вчилася за російською програмою. Абстрактні обіцянки страх не знімають. Знімають процедури.
По-шосте, доказова фіксація примусу. Безпечні цифрові канали збору свідчень про примус до голосування, паспортизації та мобілізації – за стандартами, придатними для міжнародних судових механізмів, включно з МКС.
По-сьоме, примусова мобілізація – окремим треком. Саме ланцюжок «паспорт – облік – призов» найтяжчий за наслідками і найзрозуміліший для західних партнерів. Його треба доводити як воєнний злочин, а не розчиняти в загальному переліку порушень.
По-восьме, захист персональних даних громадян. Убезпечити українські реєстри від використання окупаційними органами. Це питання не лише ІТ, а й безпеки конкретних людей.
По-дев’яте, точна робота силовими засобами – у межах права. Законними цілями є органи окупаційної адміністрації, силові структури та їхня інфраструктура. Не цивільні, яких пригнали на дільницю під примусом. Будь-яка інша логіка дає противнику саме ту картинку, заради якої він усе це й організував.
По-десяте, міжнародна інституційна фіксація. Домогтися окремих рішень і моніторингових доповідей на майданчиках ООН, Ради Європи та ОБСЄ, щоб через рік чи два ніхто не міг послатися на «відсутність реакції».
По-одинадцяте, комунікація всередині країни. Не дозволити нормалізувати подію за принципом «та це ж просто чергова путінська вистава». Українці мають розуміти, що саме відбувається і чому це стосується кожного – включно з тими, хто живе за тисячу кілометрів від лінії фронту.
Замість висновку
Кожен пропущений електоральний цикл на окупованих територіях додає конструкції окупації ще один шар. Знімати ці шари доведеться нам, і що далі, то дорожче.
20 вересня на окупованих територіях не відбудеться жодних виборів. Відбудеться перепис лояльності, оформлений як демократія. Бюлетень там являє собою не спосіб висловити волю, а спосіб бути порахованим.
І поки Росія рахує людей, Україна мусить робити те, чого Кремль не вміє й ніколи не вмів: показувати цим людям, що вони не цифри в чужому реєстрі, а громадяни, на яких чекають. Це не сентиментальність. Це та ділянка фронту, де перемога вимірюється не кілометрами, а кількістю людей, які через рік, п’ять чи десять років усе ще вважатимуть себе українцями.
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