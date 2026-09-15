Уночі на Волині через російський удар загорівся тепловоз (фото)

Обійшлося без постраждалих

На Волині вночі внаслідок російського удару загорівся тепловоз. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Рятувальники ліквідували пожежу. На щастя, обійшлося без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва зафіксовано падіння ворожого безпілотника на території автозаправної станції. Унаслідок цього постраждали люди.

Також російські окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджено об’єкт інфраструктури, на місці виникла пожежа.

До слова, на Одещині внаслідок російського удару загорілася складська будівля.

Зокрема, окупанти завдали масованого удару КАБами по Ізюму. Унаслідок цього постраждали люди.