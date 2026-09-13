Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Переговори про мирне врегулювання за участю США, Росії та України можуть відновитися в жовтні

Речник Путіна повідомив, що переговори про мир можуть відновитися у жовтні

Росія нібито готова до мирного врегулювання війни проти України та розраховує на поновлення переговорів у форматі за участю Києва та Вашингтона. Як інформує «Главком», про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

«Переговори про мирне врегулювання за участю США, Росії та України можуть відновитися в жовтні», – сказав він.

Пєсков також зазначив, що Києву нібито не вистачає гнучкості щодо врегулювання конфлікту. Водночас конкретні пропозиції, які Москва готова винести на новий раунд переговорів, Пєсков не озвучив.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що наступний раунд переговорів щодо миру у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії планують провести у жовтні 2026 року.

Напередодні спеціальний посланець президента США Джаред Кушнер заявив, що американська сторона продовжує працювати над пошуком рішення для завершення війни Росії проти України. За його словами, нині важливо налагодити взаєморозуміння між Києвом і Москвою, а конкретні результати переговорів поки зарано оцінювати.

Про обговорення безпекових та економічних гарантій, а також плану процвітання раніше повідомляв і президент Володимир Зеленський після зустрічі з Кушнером та спецпосланцем США Стівом Віткоффом у Києві 6 вересня. Тоді Зеленський також назвав територіальне питання одним із ключових і наголосив, що складні питання такого рівня мають вирішуватися лідерами держав.

Кушнер і Віткофф відвідали Київ після зустрічі з Володимиром Путіним у Москві. Американські представники намагаються відновити переговорний процес між Україною та Росією, який тривалий час залишається без суттєвого прориву.