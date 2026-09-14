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Зірка серіалу «Слуга народу» розкрила розмір своїх гонорарів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Мирослава Філіпович відома за ролями в українських серіалах та фільмах
фото: Іnstagram.com/myroslava_actress

Мирослава Філіпович розповіла, як змінилися зарплати акторів після початку повномасштабного вторгнення

Заслужена акторка України Мирослава Філіпович назвала суми гонорарів за свої ролі у кіно та серіалах. Зірка розповіла, скільки акторам платять за один знімальний день. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв'ю актриси виданню «Фокус».

Мирослава Філіпович на початку своєї карʼєри погоджувалася на різні гонорари, щоб здобути досвід та впізнаваність. Тоді ж вона знялася у таких серіалах, як «Слуга народу», «Мухтар» та інших.

«Мої перші зйомки в Києві, це проєкти на кшталт «Чужих помилок», де платили по 400-600 гривень за зміну. Я погоджувалася, бо була нікому не відомою, потребувала досвіду й роботи. Ще до переїзду у столицю знімалася в «Мухтарі»: за два знімальні дні отримала по $80 за зміну, тоді це здавалося неймовірними грошима. За «Слугу народу» мали приблизно $200-250 на день, але це були зовсім інші роки й інший курс», – пригадала акторка.

Зірка серіалу «Слуга народу» розкрила розмір своїх гонорарів фото 1
фото: Іnstagram.com/myroslava_actress

За словами Мирослави Філіпович, після початку повномасштабного вторгнення гонорари за ролі в українських стрічках зменшилися. «До повномасштабної війни моєю ставкою за головну або лінійну роль були $450-600 за день. Після 2022 року кіновиробництво зупинилося, а коли почало відновлюватися, роботи стало мало, і ринок просів. За те, що раніше коштувало 15 тисяч гривень, почали пропонувати 5-6 тисяч. Це менше, ніж в Америці платять акторам масовки», – зауважила вона.

Філіпович зазначила, що найвища ставка, яку може отримати актор за один знімальний день, складає 40 тис. грн. Водночас деяким відомим кінозіркам можуть пропонувати 1500 грн за один день зйомок.

Нагадаємо, український актор Володимир Гладкий здивував зарплатою в театрі. За словами Володимира Гладкого, акторська професія може приносити чудовий дохід. Проте є один вагомий нюанс. 

До слова, зірка серіалу «Жіночий лікар», актор театру та кіно Андрій Ісаєнко зізнався, скільки заробляє під час війни. Андрій Ісаєнко зазначив, що він заробляє не лише як актор. Він працює викладачем в університеті, де отримує понад 15 тис. грн.

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Теги: зарплата війна гроші фільм заслуженная артистка акторка

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