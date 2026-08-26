ФСБ і Росгвардія готуються захищати Петербург та Ленінградську область

Силовики тренувалися блокувати райони та прикривати маршрути, якими могли пересуватися противники

У Ленінградській області Росії відбулися командно-штабні навчання «Содружество-2026», під час яких силовики відпрацьовували дії у разі виникнення кризової ситуації на державному кордоні. До тренувань залучили підрозділи Росгвардії та прикордонне управління ФСБ Росії по Санкт-Петербургу та Ленінградській області. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

За сценарієм навчань, на територію Росії через державний кордон проникла умовна диверсійно-розвідувальна група. Росгвардійці та прикордонники ФСБ мали виявити її, переслідувати та затримати. У тренуваннях, зокрема, взяли участь бійці СОБР «Гранит». Вони відпрацьовували пошук, блокування та затримання умовних диверсантів. Примітно, що Росгвардійські мінометні розрахунки зі 120-мм мінометів також завдавали вогневого ураження по цілях, які імітували позиції противника, що не вкладається в офіційне пояснення «тренувать з ліквідації ДРГ», а скоріше нагадує підготовку до реальних боїв на кордоні.

Окрему увагу під час навчань приділили посиленню контролю за прикордонним режимом і пунктами пропуску. Силовики тренувалися блокувати райони та прикривати маршрути, якими могли пересуватися умовні диверсанти. До навчань залучили також прикордонні відомства країн СНД – Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

Російська Росгвардія називає тренування підготовкою до ліквідації кризової ситуації на державному кордоні. Водночас конкретної держави, яка могла б виступати противником у цьому сценарії, російські силовики не називали. Офіційно йдеться саме про умовну ДРГ, яка перетнула кордон.

Ленінградська область має спільний кордон із Фінляндією та Естонією і безпосередньо примикає до Санкт-Петербурга. Тому навчання силовиків у цьому регіоні мають особливе значення на тлі посилення військової активності Росії на північно-західному напрямку. Варто нагадати, що що це сталося вже наступного дня після неансованого візиту директора ЦРУ до Москви, який нібито просив Росію утриматися від ударів по Києву на час мирних переговорів.