Зеленський назвав умову, за якої Україна припинить удари по енергетиці Росії

Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по енергетиці РФ за умови взаємності

Партнери мають забезпечити відмову Росії від атак на українську критичну інфраструктуру

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ запропонував партнерам забезпечити домовленість із Росією щодо припинення ударів по об'єктах, необхідних для базового забезпечення життя людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

Йдеться, зокрема, про енергетичні об'єкти, портову інфраструктуру, логістику, а також об'єкти, пов'язані з продовольством і фармацевтикою. Водночас президент наголосив, що Україна не впевнена в готовності Росії дотримуватися такої домовленості.

«Якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій електриці, інших наших енергетичних об’єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, то ми, звісно, готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів», – заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що така домовленість має бути надійною, довгостроковою та приносити реальний результат для людей. За його словами, вона не повинна зірватися після того, як у Росії проведуть «вибори» та отримають на цей період послаблення тиску, пов'язаного із ситуацією з бензином і дизельним пальним.

Зеленський додав, що припинення ударів по критичній інфраструктурі може стати першим кроком до деескалації. «Війну треба закінчувати. І деескалаційний крок щодо критичної інфраструктури може бути першим кроком до миру. Очікуємо від партнерів конкретики», – підсумував президент.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, а Росія нібито взяла на себе аналогічне зобов'язання. Американський президент також пов'язав зростання світових цін на дизельне пальне переважно з російсько-українською війною.

Водночас речник російського диктатора Дмитро Пєсков вітав заклик Трампа до України утриматися від ударів по російських нафтопереробних заводах, однак не відповів, чи припинить Росія атаки на українську економічну інфраструктуру у разі відповідного кроку Києва.