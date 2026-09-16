Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця

На запитання про особисті витрати міністр прямої відповіді не дав

Урядовець визнав, що нинішній прожитковий мінімум не відповідає реальним потребам українців

Міністр фінансів Сергій Марченко не став прямо відповідати, чи готовий особисто прожити місяць на 3559 грн, які уряд пропонує встановити як прожитковий мінімум у 2027 році. Водночас він визнав, що ця сума не відповідає реальним потребам для життя.

Про це міністр заявив, відповідаючи на запитання народного депутата під час розгляду у Верховній Раді проєкту державного бюджету на 2027 рік, передає «Главком».

Під час обговорення проєкту державного бюджету на 2027 рік міністра запитали, як за 3559 грн на місяць можна оплачувати комунальні послуги, купувати їжу та ліки, а також чи готовий він сам прожити на такі кошти хоча б місяць.

«На цю суму коштів можна тільки жити, виживати, і то, напевно, вижити, напевно, неможливо», – сказав він.

Чи готовий Сергій Марченко прожити місяць на 3559 грн? Під час розгляду проєкту держбюджету-2027 у Верховній Раді міністра фінансів запитали, чи готовий він особисто прожити місяць на запропонований прожитковий мінімум. Прямої відповідіпосадовець не дав. Але визнав, що 3559 грн не відповідають фактичним потребам людини, а вижити на цю суму, за його словами, «напевно, неможливо». — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 16, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

За його словами, нині цей показник фактично використовується як розрахунковий, оскільки до нього прив'язано низку соціальних виплат. Тому уряд планує поступово відмовлятися від такої прив'язки.

Чому уряд хоче змінити систему

Марченко пояснив, що одним із головних завдань є відв'язати інші виплати від розміру прожиткового мінімуму. Після цього, за його словами, буде простіше визначати та показувати його фактичний розмір.

Міністр також зазначив, що держава поступово переформатовує соціальні виплати та створює умови для їх збільшення.

Водночас Марченко зазначив, що зміна системи потребує підтримки парламентарів, оскільки не всі запропоновані заходи знаходять належну підтримку у Верховній Раді.

Що передбачено у бюджеті-2027

У проєкті державного бюджету на 2027 рік пропонується переглянути прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп.

Загальний показник хочуть підвищити з нинішніх 3209 грн до 3559 грн. Це на 350 грн, або 10,9% більше.

Для працездатних осіб прожитковий мінімум пропонується встановити на рівні 3686 грн, для дітей до шести років – 3200 грн, для дітей від шести до 18 років – 3987 грн, а для осіб, які втратили працездатність, – 2715 грн.