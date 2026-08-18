НАТО виключило навчання з дронів із програми підготовки ЗСУ

На навчаннях НАТО українські інструктори завжди присутні як експерти з дронів і радіоелектронної боротьби

Західні інструктори виключили навчання управлінню безпілотниками та засобами радіоелектронної боротьби з програми підготовки українських військовослужбовців у Польщі. Про це повідомляє Business Insider, передає «Главком».

Це рішення пояснюють тим, що реальний бойовий досвід українських бійців у цих сферах суттєво перевищує рівень підготовки фахівців країн НАТО. Мова йде про багатонаціональну навчальну місію Operation Legio під проводом Норвегії, яка розгорнута на базі Camp Jomsborg у південно-східній частині Польщі.

Наразі союзники зосередилися на базовій бойовій підготовці, піхотній тактиці та веденні окопної війни, тоді як у питаннях сучасних технологій курс адаптують із залученням українських фахівців. Інструктори з Естонії, Фінляндії та Швеції працюють пліч-о-пліч із українськими експертами, переймаючи досвід використання технологій у повномасштабній війні.

«У таборі українські інструктори завжди присутні як експерти з дронів і радіоелектронної боротьби. Вони діляться тим, як Росія та Україна використовують або не використовують ці засоби. Це дає змогу союзникам щодня вчитися в українських експертів з питань, яким в Альянсі не приділяли достатньої уваги з часів завершення Холодної війни», – розповів командир Task Force Legio бригадир Атле Мольде.

Нагадаємо, під час масштабних військових навчань НАТО «Спільна рішучість» у Німеччині підрозділ Збройних сил України провів умовний бій із бронетанковою бригадою армії США та здобув переконливу перевагу.

Головну роль у розгромі умовного противника відіграли оператори 412-го полку Nemesis. За допомогою розвідувальних безпілотників українські бійці оперативно виявляли американську бронетехніку, після чого завдавали по ній масованих ударів FPV-дронами та бомберами.

До слова, українські війська на передовій отримали доступ до технології отримання високоточних супутникових знімків у режимі, близькому до реального часу. Це суттєво прискорило виявлення та знищення ворожих цілей глибоко в тилу окупантів, зокрема складових ППО, логістичних вузлів та екіпажів російських безпілотників.