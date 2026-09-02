Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський анонсував нові пакети ППО від Німеччини та Drone Deal

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський анонсував нові пакети ППО від Німеччини та Drone Deal
Окремо сторони обговорили Drone Deal – двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпілотників
фото: Офіс президента України

Україна та Німеччина вже фіналізують текст угоди про співпрацю у сфері безпілотників

Президент Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час якої сторони обговорили російську атаку на аеродром у Лейпцигу, посилення протиповітряної оборони та підготовку нової угоди про дрони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента.

Зеленський повідомив, що Мерц поінформував його про заходи, яких Німеччина вжила у відповідь на російську атаку. Український президент наголосив, що Київ готовий допомогти Німеччині власною експертизою та досвідом протидії російським атакам.

«Зі свого боку запевнив його, що Україна готова допомагати експертизою, досвідом чи в інших площинах, де це потрібно Німеччині», – зазначив Зеленський.

Окремо сторони обговорили Drone Deal – двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпілотників. За словами президента, українська та німецька команди вже фіналізують текст документа.

Зеленський наголосив, що угода має, зокрема, посилити можливості обох країн у сфері захисту від безпілотних атак. «Зараз команди вже фіналізують текст Drone Deal, і це, серед іншого, точно додасть можливостей для захисту і Німеччині, і Україні», – заявив глава держави.

За його словами, під час розмови також обговорили зміст майбутньої угоди та терміни її підписання. Зеленський і Мерц домовилися провести особисту зустріч. Ще однією темою переговорів стала військова допомога Україні. Зеленський подякував Мерцу за підтримку та повідомив, що цього місяця Німеччина передасть Україні нові пакети протиповітряної оборони.

«Також подякував Фрідріху за надійну німецьку підтримку й лідерство в захисті життів українців та українок – будуть цього місяця нові пакети ППО з Німеччини», – повідомив президент.

Україна та Німеччина вже мають домовленості про розширення співпраці у сфері ППО, виробництва дронів та оборонної промисловості. Зокрема, у квітні сторони домовилися про посилення української ППО та спільну роботу над Drone Deal. Новий формат співпраці передбачає не лише постачання готового озброєння, а й розвиток спільного виробництва та використання українського досвіду у сфері безпілотних систем.

Варто нагадати, що влада Німеччини офіційно поклала на Росію відповідальність за спробу атаки безпілотником із вибухівкою в аеропорту Лейпциг/Галле. Ціллю нападу був український вантажний літак Ан-124. Німецькі правоохоронці та спецслужби отримали достатньо інформації, щоб покласти відповідальність за інцидент на Москву. Висновки ґрунтуються на результатах поліцейського розслідування, характері операції та розвідувальних даних.

Теги: Німеччина війна Володимир Зеленський Україна Фрідріх Мерц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони можуть загнати російську логістику в глухий кут
ЗСУ підбираються до головного маршруту постачання РФ. Огляд фронту
3 серпня, 10:15
Резніков очолював Міноборони з листопада 2021-го до вересня 2023 року
«Жінки теж мають служити» – ексміністр оборони виступив за загальну мобілізацію
21 серпня, 02:50
Наслідки російського удару по АЗС
«Вагомі втрати». Шмигаль розповів, скільки українських АЗС уразила Росія
21 серпня, 19:13
Російська ППО відбивала атаку
Дрони атакували Ленінградську область (відео)
17 серпня, 08:51
Занозін в 1990-х роках почав займатися степом в «Російській школі американського степу»
ЗСУ на фронті ліквідували триразового чемпіона світу зі степу
21 серпня, 09:58
Глава держави зазначив, що вдячний Федорову та Сирському за їхню роботу на благо держави
Зеленський детально пояснив, чому звільнив Федорова і Сирського
23 серпня, 11:37
У Росії атаковано Кстовський НПЗ
Дрони уразили один із найбільших НПЗ Росії: чим важливий завод
26 серпня, 09:39
Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог розповів, як змінилися відносини Трампа та Зеленського
Як Україні достукатися до Трампа. Генерал Келлог назвав ключових людей у Білому домі
26 серпня, 11:41
Зеленський домовився з людьми Трампа про підготовку візиту до України
Зеленський обговорив із Віткоффом та Кушнером їхній візит до України
31 серпня, 18:54

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Зеленський анонсував нові пакети ППО від Німеччини та Drone Deal
Зеленський анонсував нові пакети ППО від Німеччини та Drone Deal
Зеленський вивів Мудру з групи, яка бореться з хабарництвом
Зеленський вивів Мудру з групи, яка бореться з хабарництвом
Окупанти атакували продуктові склади у Дніпрі: є загиблі та поранені
Окупанти атакували продуктові склади у Дніпрі: є загиблі та поранені
Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ
РФ ударила по університету під час занять. Зеленський показав наслідки
РФ ударила по університету під час занять. Зеленський показав наслідки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2026
103K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
81K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
79K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському

Новини

Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
Сьогодні, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
Сьогодні, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
Сьогодні, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Сьогодні, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Сьогодні, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Сьогодні, 11:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua