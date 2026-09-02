Зеленський анонсував нові пакети ППО від Німеччини та Drone Deal

Україна та Німеччина вже фіналізують текст угоди про співпрацю у сфері безпілотників

Президент Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час якої сторони обговорили російську атаку на аеродром у Лейпцигу, посилення протиповітряної оборони та підготовку нової угоди про дрони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента.

Зеленський повідомив, що Мерц поінформував його про заходи, яких Німеччина вжила у відповідь на російську атаку. Український президент наголосив, що Київ готовий допомогти Німеччині власною експертизою та досвідом протидії російським атакам.

«Зі свого боку запевнив його, що Україна готова допомагати експертизою, досвідом чи в інших площинах, де це потрібно Німеччині», – зазначив Зеленський.

Окремо сторони обговорили Drone Deal – двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпілотників. За словами президента, українська та німецька команди вже фіналізують текст документа.

Зеленський наголосив, що угода має, зокрема, посилити можливості обох країн у сфері захисту від безпілотних атак. «Зараз команди вже фіналізують текст Drone Deal, і це, серед іншого, точно додасть можливостей для захисту і Німеччині, і Україні», – заявив глава держави.

За його словами, під час розмови також обговорили зміст майбутньої угоди та терміни її підписання. Зеленський і Мерц домовилися провести особисту зустріч. Ще однією темою переговорів стала військова допомога Україні. Зеленський подякував Мерцу за підтримку та повідомив, що цього місяця Німеччина передасть Україні нові пакети протиповітряної оборони.

«Також подякував Фрідріху за надійну німецьку підтримку й лідерство в захисті життів українців та українок – будуть цього місяця нові пакети ППО з Німеччини», – повідомив президент.

Україна та Німеччина вже мають домовленості про розширення співпраці у сфері ППО, виробництва дронів та оборонної промисловості. Зокрема, у квітні сторони домовилися про посилення української ППО та спільну роботу над Drone Deal. Новий формат співпраці передбачає не лише постачання готового озброєння, а й розвиток спільного виробництва та використання українського досвіду у сфері безпілотних систем.

Варто нагадати, що влада Німеччини офіційно поклала на Росію відповідальність за спробу атаки безпілотником із вибухівкою в аеропорту Лейпциг/Галле. Ціллю нападу був український вантажний літак Ан-124. Німецькі правоохоронці та спецслужби отримали достатньо інформації, щоб покласти відповідальність за інцидент на Москву. Висновки ґрунтуються на результатах поліцейського розслідування, характері операції та розвідувальних даних.