Удар по Дніпру, апеляція Єрмака. Головне за 21 травня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Дайджест новин 21 травня 2026 року

Росіяни завдали удару по Дніпру. Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід для ексголови Офісу президента. Також Зеленський записав звернення на кордоні з Білоруссю.

«Главком» склав добірку головних подій 21 травня.

Удар по Дніпру

Росіяни завдали удару по Дніпру. Унаслідок атаки постраждали люди. За попередніми даними, пошкоджені два багатоповерхові будинки. Спалахнула  пожежа.

Суд залишив без змін запобіжний захід Єрмаку

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід для ексголови Офісу президента Андрія Єрмака у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області.

Останки Мельника та його дружини повернуто до України

Сьогодні, 21 травня, в Україну повернули для перепоховання останки другого очільника ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник. 

Зеленський записав звернення на кордоні з Білоруссю

Президент України Володимир Зеленський відвідав Славутич та обговорив з керівниками громад оборону Київщини і Чернігівщини. Він повідомив, що регіони займаються посиленням захисних споруд, фортифікацій та додав, що посилення кордону буде додатково.

Інші важливі новини

  • Обрано запобіжні заходи двом суддям Верховного суду у справі про корупцію.
  • Уряд вніс зміни до переліку критичної інфраструктури.
  • Суд взяв під варту п’ятьох поліцейських, які підозрюються у корупції.
  • Лукашенко назвав умову вступу Білорусі у війну проти України.

