Удар по Дніпру, апеляція Єрмака. Головне за 21 травня 2026 року

Дайджест новин 21 травня 2026 року

Росіяни завдали удару по Дніпру. Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід для ексголови Офісу президента. Також Зеленський записав звернення на кордоні з Білоруссю.

«Главком» склав добірку головних подій 21 травня.

Удар по Дніпру

Наслідки ворожої атаки на Дніпро фото: Олександр Ганжа/Telegram

Росіяни завдали удару по Дніпру. Унаслідок атаки постраждали люди. За попередніми даними, пошкоджені два багатоповерхові будинки. Спалахнула пожежа.

Суд залишив без змін запобіжний захід Єрмаку

Застосований до Єрмака запобіжний захід у вигляді застави у 140 млн грн продовжує діяти фото: скриншот з відео

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід для ексголови Офісу президента Андрія Єрмака у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області.

Останки Мельника та його дружини повернуто до України

19 травня в Люксембурзі відбулася ексгумація та відправка до України останків голови ОУН полковника Андрія Мельника та його дружини фото: Ірина Верещук/Telegram

Сьогодні, 21 травня, в Україну повернули для перепоховання останки другого очільника ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник.

Зеленський записав звернення на кордоні з Білоруссю

Глава держави нагадав про наступ на територію України у лютому 2022 року з території Білорусі фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський відвідав Славутич та обговорив з керівниками громад оборону Київщини і Чернігівщини. Він повідомив, що регіони займаються посиленням захисних споруд, фортифікацій та додав, що посилення кордону буде додатково.

