Російська армія наблизилася до створення власного Starlink

«Мадяр» попередив, що вже за рік РФ може отримати супутникову мережу вздовж усього фронту

Росія наблизилася до створення власного аналога Starlink для використання на фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю командувача Сил безпілотних систем Роберта «Мадяра» Бровді виданню «Українська правда».

Російські військові вже мають власну супутникову систему та тестують прототипи пристроїв для підсилення сигналу, схожих за принципом роботи на Starlink.

«Вони вже мають прототипи аналогів цього підсилення сигналу типу Starlink. Так, вони недолугі, вони легковиявлювані, вони великих розмірів і таке інше. Але це питання часу», – заявив Бровді.

За його словами, нинішні російські системи ще залишаються громіздкими та вразливими, однак РФ швидко адаптує військові технології. «Вони за рік еволюціонують і будуть мати власну альтернативну мережу вздовж всієї смуги фронту», – наголосив командувач.

Бровді зазначив, що Росія активно розвиває власну супутникову інфраструктуру та працює над створенням стабільної мережі зв’язку для військових потреб.

На його думку, поява повноцінного російського аналога Starlink уздовж лінії фронту може суттєво посилити бойові можливості армії РФ.

Нагадаємо, що у травні 2025 року в РФ почали масово відключати мобільний інтернет у різних регіонах країни, пояснюючи це нібито загрозою атак українських безпілотників.

Обмеження торкнулися понад 60 регіонів. На цьому тлі уряд Росії також запровадив заборону на ввезення до країни засобів прийому та передачі сигналу від іноземних супутникових систем зв’язку, зокрема терміналів Starlink, без спеціального дозволу державної комісії з радіочастот.