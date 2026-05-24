Удар по Києву: постраждали шість провідних культурних закладів

Наслідки масованого обстрілу Києва у ніч на 24 травня 2026 року

Бережна: найбільша серія культурних втрат за всі роки повномасштабного вторгнення

Ракети та дрони Росії вночі 24 травня пошкодили кілька провідних культурних установ Києва, Національний музей «Чорнобиль» та низку архітектурних пам'яток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство культури України.

Один із наймасованіших ударів по столиці

У ніч на 24 травня Росія завдала по Києву удару 90 ракетами, серед яких балістична «Орєшник», та 600 дронами різних типів. За даними міської влади, постраждали щонайменше 69 осіб, двоє загинули. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що головними цілями стали цивільні об'єкти та культурна спадщина.

Які заклади постраждали

Мінкультури оприлюднило перелік установ, що постраждали від нічного удару:

Національний художній музей України;

Національна філармонія України;

Національна музична академія України;

Національний центр «Український Дім»;

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого;

Київська опера.

Серед пошкоджених архітектурних пам'яток – Контрактовий дім і Поштова станція на Подолі.

Будівлю Національного художнього музею пошкодила вибухова хвиля від прильоту в центрі міста. Заклад закрито на невизначений термін, колекція та персонал не постраждали. Київська опера скасувала вистави через пошкодження будівлі.

Особливо тяжкою втратою стало майже повне руйнування Національного музею «Чорнобиль»: заклад лише нещодавно відкрився після тривалого ремонту. Разом із ним постраждали книгосховища та відділи Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України – тимчасово недоступними для читачів стали каталоги Центру рукописів.

фото: Міністерство культури України

Бережна: удар на тлі Канн

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна назвала ніч на 24 травня найбільшою культурною трагедією Києва за всі роки вторгнення.

«Дуже важка ніч для України, – написала Бережна у Facebook. – Поки росіяни отримували нагороди на Каннському кінофестивалі, їхні брати та сестри обстрілювали українських дітей».

Міністерка зазначила, що це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів столиці за часи повномасштабної війни. Особливо цинічно, на її думку, виглядала спроба російських митців перекласти відповідальність за агресію виключно на Путіна. Мінкультури уточнює масштаби руйнувань і підтримує зв'язок із постраждалими закладами.

Скільки культурних об'єктів Росія вже знищила

До початку травня 2026 року через російську агресію в Україні зруйновано та пошкоджено 1783 пам'ятки культурної спадщини та 2540 об'єктів культурної інфраструктури. Серед них 161 пам'ятка національного значення, повністю знищено 46 об'єктів. Пошкодження зафіксовано у 18 областях.

За інформацією AP, Росія вивезла з окупованих територій понад 2,1 млн музейних предметів, включивши захоплені заклади до свого національного реєстру – аби унеможливити їхнє повернення.

Нагадаємо, у квітні 2026 року заступник міністра культури Іван Вербицький заявив, що Росія здійснює культурний геноцид в Україні: за три роки повномасштабного вторгнення знищено чи пошкоджено понад 1700 об'єктів спадщини. Міжнародний фонд захисту культурної спадщини України вже залучив понад 4,2 млн євро від партнерів – Нідерландів, Польщі, Великої Британії, Данії, Іспанії, Естонії та Люксембургу.