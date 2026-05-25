Путін взявся боротися з ухилянтами

Диктатор підписав закон про «профілактичні бесіди» з росіянами, які ухиляються від служби в армії

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який передбачає боротьбу з ухиленням від військової служби та «спотворенням історичної правди». Документ було опубліковано на порталі нормативних правових актів, повідомляє «Главком».

Зміни були внесені до федерального закону «Про основи системи профілактики правопорушень у РФ». До нього були додані пункти про «виконання військового обов'язку та проходження військової служби» та про «забезпечення захисту історичної правди та недопущення применшення значення подвигу народу під час захисту вітчизни».

Згідно з пояснювальною запискою, забезпечення безпеки та організація оборони держави є одним із найважливіших напрямків державної політики «в умовах геополітичної напруженості, що зберігається». На думку авторів проєкту, цього неможливо досягти «без усвідомлення кожним громадянином необхідності безумовного виконання обов’язку щодо захисту батьківщини».

У документі вказано, що необхідність профілактики спотворення історичної правди пояснюється активізацією так званих терористичних та екстремістських організацій, «радикально налаштованих громадян та іноземних агентів, які маніпулюють суспільною свідомістю» за допомогою «спотворення інформації про події та факти», а також протистоянням з «недружніми країнами». Все це, як стверджується, може створити умови для формування у росіян «невідповідних дійсності хибних уявлень, знань про історію Росії та окремі події», що, у свою чергу, сприяє вчиненню правопорушень самими громадянами.

Нагадаємо, у Кремлі стрімко зростає розгубленість серед вищої політичної та військової еліти Російської Федерації. Деякі високопосадовці країни-агресорки вже відкрито визнають, що війна проти України зайшла у глухий кут, а чіткого і зрозумілого сценарію її завершення у Москви наразі немає.

Як повідомлялося, у Державній думі Російської Федерації вперше від початку повномасштабного вторгнення відкрито заговорили про неспроможність російської економіки продовжувати затяжну війну проти України та закликали до її найшвидшого припинення.

До слова, у Єкатеринбурзі, який часто називають «культурною столицею» РФ, театри, будинки культури, парки та інші муніципальні об’єкти можуть використовувати для потреб мобілізації.

Відповідне рішення схвалила міська дума, дозволивши військкоматам безоплатно отримувати міське майно для організації зборів і мобілізаційних пунктів.