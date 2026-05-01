Венеційська бієнале. Сибіга прокоментував рішення журі піти у відставку

Андрій Сибіга прокоментував ситуацію навколо Венеційської бієнале

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував відставку журі Венеційської бієнале-2026, назвавши це логічним наслідком спроб повернути Росію у світовий артпростір.

Про це очільник закордонного відомства написав на своїй сторінці у соцмережі Х, інформує «Главком».

За словами очільника закордонного відомства Андрія Сибіги, останні події навколо однієї з найпрестижніших мистецьких подій світу – Венеційської бієнале – є наочною демонстрацією того, до чого призводять неоднозначні кроки міжнародних культурних інституцій.

«Нещодавні події навколо Венеційської бієнале 2026 року, такі як рішення журі піти у відставку, демонструють наслідки рішень, прийнятих провідними міжнародними мистецькими платформами», – написав Андрій Сибіга.

«Україна вдячна всім тим, хто, керуючись моральною відповідальністю та відданістю демократичним цінностям, відмовляється приймати цю ганьбу», – зазначив міністр.

Також Сибіга підкреслив, що спроби відокремити мистецтво від реальності війни лише підривають авторитет світових майданчиків. Україна продовжує наполягати на повній культурній ізоляції РФ до припинення збройної агресії.

«Ми поновлюємо наш заклик до Венеційської бієнале скасувати своє рішення та тримати Росію подалі. Ще є час повернутися до принципової позиції, яку міжнародна мистецька спільнота дотримується з початку жорстокої повномасштабної війни Росії проти України», – написав Андрій Сибіга.

Нагадаємо, напередодні міжнародне журі 61-ї Венеційської бієнале подало у відставку. Причиною став гострий конфлікт навколо присутності на виставці національних павільйонів Росії.

«Главком» писав, що міністерство культури Італії направило інспекторів до Венеційської бієнале для перевірки обставин відновлення роботи російського павільйону на 61-й Міжнародній художній виставці. Інспектори прибули до штаб-квартири бієнале для проведення перевірок і збору інформації щодо організації виставки 2026 року, зокрема щодо дозволів, наданих Росії для участі.

До слова, Європейський Союз офіційно припинив фінансування Венеційської бієнале через рішення організаторів знову відкрити російський павільйон на виставці. За словами речника Єврокомісії, така реакція є прямою відповіддю на допуск представників РФ до участі у культурному заході.