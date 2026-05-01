Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Лариса Голуб
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Венеційська бієнале. Сибіга прокоментував рішення журі піти у відставку
фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга прокоментував ситуацію навколо Венеційської бієнале 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував відставку журі Венеційської бієнале-2026, назвавши це логічним наслідком спроб повернути Росію у світовий артпростір.
Про це очільник закордонного відомства написав на своїй сторінці у соцмережі Х, інформує «Главком».

За словами очільника закордонного відомства Андрія Сибіги, останні події навколо однієї з найпрестижніших мистецьких подій світу – Венеційської бієнале – є наочною демонстрацією того, до чого призводять неоднозначні кроки міжнародних культурних інституцій.

«Нещодавні події навколо Венеційської бієнале 2026 року, такі як рішення журі піти у відставку, демонструють наслідки рішень, прийнятих провідними міжнародними мистецькими платформами», – написав Андрій Сибіга.

Міністр також подякував усім, хто, керуючись моральною відповідальністю та відданістю демократичним цінностям, відмовляється миритися з цією ганьбою. 

«Україна вдячна всім тим, хто, керуючись моральною відповідальністю та відданістю демократичним цінностям, відмовляється приймати цю ганьбу», – зазначив міністр.

Також Сибіга підкреслив, що спроби відокремити мистецтво від реальності війни лише підривають авторитет світових майданчиків. Україна продовжує наполягати на повній культурній ізоляції РФ до припинення збройної агресії.

«Ми поновлюємо наш заклик до Венеційської бієнале скасувати своє рішення та тримати Росію подалі. Ще є час повернутися до принципової позиції, яку міжнародна мистецька спільнота дотримується з початку жорстокої повномасштабної війни Росії проти України», – написав Андрій Сибіга.

Венеційська бієнале. Сибіга прокоментував рішення журі піти у відставку фото 1

Нагадаємо, напередодні міжнародне журі 61-ї Венеційської бієнале подало у відставку. Причиною став гострий конфлікт навколо присутності на виставці національних павільйонів Росії.

«Главком» писав, що міністерство культури Італії направило інспекторів до Венеційської бієнале для перевірки обставин відновлення роботи російського павільйону на 61-й Міжнародній художній виставці. Інспектори прибули до штаб-квартири бієнале для проведення перевірок і збору інформації щодо організації виставки 2026 року, зокрема щодо дозволів, наданих Росії для участі.

До слова, Європейський Союз офіційно припинив фінансування Венеційської бієнале через рішення організаторів знову відкрити російський павільйон на виставці. За словами речника Єврокомісії, така реакція є прямою відповіддю на допуск представників РФ до участі у культурному заході. 

Теги: Андрій Сибіга росія Україна Італія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua