Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін придумав новий спосіб залучення росіян на війну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Путін придумав новий спосіб залучення росіян на війну
Уперше Путін дозволив окупантам та їхнім родичам не виплачувати прострочені кредити в листопаді 2024 року
фото: АР
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Диктатор підписав закон про погашення прострочених кредитів

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про звільнення учасників війни проти України та членів їхніх сімей від погашення прострочених кредитів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Документ стосується тих, хто уклав контракт з Міноборони з 1 травня 2026 року на строк не менш як рік. Сукупно борги таких військовослужбовців та їхнього подружжя не повинні перевищувати 10 млн рублів. Списання буде можливе лише за кредитами, взятими до укладення контракту, за наявності рішення суду, що набрало чинності, про стягнення заборгованості або видачі/пред'явлення виконавчого листа.

Вперше Путін дозволив окупантам та їхнім родичам не виплачувати прострочені кредити в листопаді 2024 року. Тоді норма поширювалася на заборгованість за позиками, взятими до 1 грудня того ж року. У разі смерті окупанта на фронті або через каліцтво, поранення, травму чи контузію, а також якщо він отримає інвалідність I групи, всі кредитні зобов’язання членів його сім’ї підлягають припиненню – незалежно від того, коли саме він був призваний або підписав контракт.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який передбачає боротьбу з ухиленням від військової служби та «спотворенням історичної правди». Зміни були внесені до федерального закону «Про основи системи профілактики правопорушень у РФ». 

Як повідомлялося, з початку 2026 року росіян, яких викликають до військкоматів нібито для «уточнення даних», дедалі частіше змушують підписувати мобілізаційні розпорядження – документи з інструкцією, куди і з чим з'явитися в разі оголошення мобілізації.

Сплеск пошукових запитів за словосполученням «мобілізаційне розпорядження» Google почав фіксувати ще з кінця березня, а піку він досяг на початку квітня. Запити «вклеїли мобілізаційне розпорядження», «скільки діє мобілізаційне розпорядження», «червоне мобілізаційне розпорядження» отримали статус «надпопулярних» у Google Trends. «Яндекс» зафіксував майже чотириразовий стрибок таких запитів: у квітні їх було близько 40 тис. проти менш ніж 10 тис. у січні.

Читайте також:

Теги: росія путін мобілізація росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Кінець світу – це тільки початок»: як демографія і логістика руйнують глобальний порядок
«Кінець світу – це тільки початок»: як демографія і логістика руйнують глобальний порядок
27 квiтня, 09:32
Нардепка прогнозує, що, якщо пропозиції від уряду щодо мобілізації та СЗЧ передбачатимуть максимально болючі та непопулярні кроки, це не буде сприйнято парламентом
Нардепка спрогнозувала, як Рада розглядатиме новий законопроєкт про мобілізацію
27 квiтня, 07:54
Ворог рветься до нових селищ на Покровському напрямку
Битва за Покровськ: де ворог накопичує сили та яку головну ціль обрав для удару (відео)
27 квiтня, 15:13
Порівняно з минулим роком, гостьова ложа Кремля виглядає порожньою
РФ скасовує прохід техніки та вводить «цивільний локдаун» на 9 травня – розвідка
2 травня, 12:42
Люди їдуть з небезпечних районів
Дніпропетровщина оголосила обов’язкову евакуацію з кількох районів
12 травня, 14:54
Зруйнована ворожим ударом багатоповерхівка у Києві
Чи безпечно ховатися під час обстрілу у ліфтовій шахті? Експерт дав відповідь
18 травня, 11:39
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив про активну роль Туреччини у переговорах між Україною та РФ
Туреччина включилася у процес припинення війни між Україною та РФ
13 травня, 11:17
Президент дав доручення Олегу Луговському
Оцінка втрат РФ від війни: президент повідомив дані розвідки
18 травня, 15:22
Начальник Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив смерть одного з постраждалих внаслідок атаки
У Сумах російський дрон атакував похоронну процесію, дев’ятеро поранених
23 травня, 13:19

Політика

Путін придумав новий спосіб залучення росіян на війну
Путін придумав новий спосіб залучення росіян на війну
Ексдиректор ЦРУ визнав: світ не готовий до атак роями дронів
Ексдиректор ЦРУ визнав: світ не готовий до атак роями дронів
Експосол Німеччини у Москві пояснив, як Путін маніпулює переговорниками – Bild
Експосол Німеччини у Москві пояснив, як Путін маніпулює переговорниками – Bild
Дрони вперше дісталися Калінінграда: аеропорт припинив роботу
Дрони вперше дісталися Калінінграда: аеропорт припинив роботу
США вдарили по ракетних майданчиках Ірану попри чинне перемир'я
США вдарили по ракетних майданчиках Ірану попри чинне перемир'я
Путін готує мобілізацію: росіянам масово вручають розпорядження
Путін готує мобілізацію: росіянам масово вручають розпорядження

Новини

Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
Вчора, 21:53
Лавров повідомив США про початок «системних ударів» по Києву
Вчора, 21:27
Ліберальна партія Молдови закликає оголосити посла Росії персоною нон ґрата
Вчора, 20:48
«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві
Вчора, 17:22
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
Вчора, 16:29

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua