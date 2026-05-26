Путін придумав новий спосіб залучення росіян на війну

Диктатор підписав закон про погашення прострочених кредитів

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про звільнення учасників війни проти України та членів їхніх сімей від погашення прострочених кредитів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Документ стосується тих, хто уклав контракт з Міноборони з 1 травня 2026 року на строк не менш як рік. Сукупно борги таких військовослужбовців та їхнього подружжя не повинні перевищувати 10 млн рублів. Списання буде можливе лише за кредитами, взятими до укладення контракту, за наявності рішення суду, що набрало чинності, про стягнення заборгованості або видачі/пред'явлення виконавчого листа.

Вперше Путін дозволив окупантам та їхнім родичам не виплачувати прострочені кредити в листопаді 2024 року. Тоді норма поширювалася на заборгованість за позиками, взятими до 1 грудня того ж року. У разі смерті окупанта на фронті або через каліцтво, поранення, травму чи контузію, а також якщо він отримає інвалідність I групи, всі кредитні зобов’язання членів його сім’ї підлягають припиненню – незалежно від того, коли саме він був призваний або підписав контракт.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який передбачає боротьбу з ухиленням від військової служби та «спотворенням історичної правди». Зміни були внесені до федерального закону «Про основи системи профілактики правопорушень у РФ».

Як повідомлялося, з початку 2026 року росіян, яких викликають до військкоматів нібито для «уточнення даних», дедалі частіше змушують підписувати мобілізаційні розпорядження – документи з інструкцією, куди і з чим з'явитися в разі оголошення мобілізації.

Сплеск пошукових запитів за словосполученням «мобілізаційне розпорядження» Google почав фіксувати ще з кінця березня, а піку він досяг на початку квітня. Запити «вклеїли мобілізаційне розпорядження», «скільки діє мобілізаційне розпорядження», «червоне мобілізаційне розпорядження» отримали статус «надпопулярних» у Google Trends. «Яндекс» зафіксував майже чотириразовий стрибок таких запитів: у квітні їх було близько 40 тис. проти менш ніж 10 тис. у січні.