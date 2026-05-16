Зеленський повідомив про нову загрозу з окупованого Росією Придністров’я

Росіяни спростили можливість отримати громадянство для вихідців із Придністров’я

Росія зробила черговий провокаційний крок, спрямований на дестабілізацію ситуації в регіоні, спростивши можливість отримання російського громадянства для вихідців із Придністровʼя. Такими діями Кремль не лише намагається знайти нових солдатів для своєї армії, а й відкрито зазіхає на суверенітет Молдови. Як інформує «Главком», про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

За словами глави держави, рішення Москви щодо примусової чи спрощеної паспортизації окупованого регіону Молдови має винятково цинічну мету. Отримання російського паспорта автоматично тягне за собою військовий обов’язок перед країною-агресоркою.

«Крок специфічний і означає не тільки те, що Росія таким чином шукає собі нових солдатів, бо громадянство означає військовий обов’язок. Це і позначення Росією території Придністровʼя як начебто своєї. Вони у Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить начебто тільки Донбас. Насправді далеко не тільки Донбас. Ми маємо на це реагувати», – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що присутність російського військового контингенту та активне розташування спецслужб РФ на території Придністровʼя – це прямий виклик для національної безпеки нашої держави, адже Україна зацікавлена в стабільній та сильній Молдові.

З огляду на нову загрозу, українське керівництво вже розпочало розробку плану протидії російському гібридному впливу на кордонах. Відповідні завдання отримали як дипломатичний корпус, так і силові відомства.

«Я доручив МЗС України відповідно контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій. Я очікую також пропозиції від українських спецслужб, від нашої розвідки по формату реагування», – заявив Зеленський.

Наразі українське зовнішньополітичне відомство готує офіційні контакти з Кишиневом для координації подальших кроків захисту регіональної безпеки.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства жителям невизнаного Придністров'я.

У Кремлі рішення пояснили «захистом прав і свобод людини та громадянина» з посиланням на норми міжнародного права. Однак Росія давно застосовує схожу практику на захоплених та підконтрольних їй територіях: аналогічний механізм вже діяв щодо мешканців тимчасово окупованих територій України, а також Південної Осетії та Абхазії.

Придністров'я – невизнаний регіон Молдови на лівому березі Дністра, де з початку 1990-х років розміщені російські військові. За даними російського посольства у Молдові, там уже проживає близько 215 тисяч громадян РФ. Водночас більшість мешканців регіону паралельно мають молдовське громадянство.

Українська влада неодноразово кваліфікувала масову видачу російських паспортів як інструмент політичного і військового впливу Кремля, а не гуманітарний жест. Ця практика, на думку аналітиків, слугує насамперед для обґрунтування майбутніх претензій Москви на «захист власних громадян» – тієї самої риторики, яку Росія вже використовувала перед агресією на Донбасі та у Грузії.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що економіка Придністров'я руйнується через припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року: промислове виробництво впало на 27%, а реальний ВВП скоротився майже на 18%.

До слова, Молдова у співпраці з ЄС та США розробляє план реінтеграції невизнаного регіону. Держприкордонслужба України при цьому не фіксує жодної військової активності з придністровського напрямку.