Росія змінила методику соцопитувань. Рейтинг Путіна відразу виріс

Лариса Голуб
Президент Росії Володимир Путін
фото з відкритих джерел
В Росії рейтинг Путіна підріс після переходу на опитування вдома

Всеросійський центр вивчення громадської думки у травні змінив підхід до вимірювання суспільних настроїв. Тепер до стандартних телефонних дзвінків додали поквартирні візити – соціологи приходять прямо додому до росіян із питаннями про підтримку диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Організатори пояснюють зміну методології технічними складнощами. За їхніми словами, телефонні опитування втрачають ефективність через:

  • Масове використання антиспам-систем мобільними операторами.
  • Активізацію телефонних шахраїв.
  • Загальну недовіру громадян до дзвінків з невідомих номерів (особливо серед пенсіонерів).

«Одне лише телефонне опитування вже не дає тієї повноти картини, яка необхідна для якісного електорального прогнозування», – заявили представники Всеросійського центру вивчення громадської думки.

Одразу після впровадження особистих візитів соціологи зафіксували очікуваний стрибок популярності диктатора. Згідно з даними дослідження, проведеного з 4 по 10 травня, цифри виглядають так:

  • Схвалення діяльності: роботу Путіна на посаді президента схвалюють 66,8% респондентів (+1,2 відсоткового пункту порівняно з телефонним опитуванням 13–19 квітня).
  • Рівень довіри: диктатору довіряють 72,1% опитаних (+1,1 відсоткового пункту).
  • Негативні оцінки: не схвалюють роботу Путіна 22,9% (−0,4 відсоткового пункту), а не довіряють йому 23,6% (−0,5 відсоткового пункту).

Експерти пов'язують зміну формату із намаганням приховати реальні тенденції. Попередні місяці демонстрували стабільне падіння рейтингів російської влади через накопичену втому від війни, інфляцію, стрибки цін, а також масштабні збої в роботі мобільного інтернету та блокування Telegram.

«Главком» писав, що рівень довіри та схвалення діяльності російського диктатора Володимира Путіна досяг найнижчих значень з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Негативна динаміка зберігається вже півтора місяця. Про це свідчать результати опитування державної російської соціологічної служби.

Аналітики зазначають, що стабільне падіння протягом шести тижнів свідчить не про випадкове коливання, а про формування стійкого тренду на розчарування серед російського населення.

Нагадаємо, навіть лояльні до Кремля соціологічні служби почали фіксувати суттєве падіння рівня довіри до російського диктатора. Експерти пов'язують такі результати з накопиченою втомою від війни, економічними проблемами та неспроможністю влади захистити територію РФ від атак безпілотників та ракет. 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

