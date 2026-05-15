Зеленський прибув до зруйнованого будинку після ракетного удару РФ

Президент України зробив заяву біля будинку, знищеного російською ракетою

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих на місці житлового будинку у Києві, який був зруйнований внаслідок російського ракетного удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави.

За словами президента, внаслідок атаки Росії загинули 24 людини, серед яких троє дітей. «Вшанував пам’ять загиблих на місці будинку, зруйнованого внаслідок удару російської ракети. Тут Росія забрала життя 24 людей, серед яких троє дітей. Мої щирі співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через цей жорстокий терор», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що світ має пам’ятати про ціну, яку Україна щодня платить через російську агресію. «Світ має пам’ятати, яку ціну щодня платить Україна, щоб російська агресія не поширювалася на інші народи», – заявив глава держави.

Також Зеленський вшанував пам’ять усіх загиблих внаслідок російських атак. «Світла пам’ять кожному й кожній, чиє життя було забране Росією», – додав президент.

Нагадаємо, що п’ятниця, 15 травня 2026 року, оголошена в столиці Днем жалоби в пам’ять про загиблих унаслідок найпотужнішої повітряної атаки ворога на місто. У столиці суворо заборонені будь-які розважальні заходи, концерти та святкування.

у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони.

Також усю ніч Київщина перебувала під масованою ворожою атакою. Росія била дронами та ракетами по мирних населених пунктах. Пошкодження та пожежі зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.