Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Зеленський прибув до зруйнованого будинку після ракетного удару РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський прибув до зруйнованого будинку після ракетного удару РФ
Президент вшанував пам’ять 24 загиблих, серед яких троє дітей
фото: V_Zelenskiy_official
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Президент України зробив заяву біля будинку, знищеного російською ракетою

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих на місці житлового будинку у Києві, який був зруйнований внаслідок російського ракетного удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави.

Зеленський прибув до зруйнованого будинку після ракетного удару РФ фото 1
фото: V_Zelenskiy_official
Зеленський прибув до зруйнованого будинку після ракетного удару РФ фото 2
фото: glavcom.ua

За словами президента, внаслідок атаки Росії загинули 24 людини, серед яких троє дітей. «Вшанував пам’ять загиблих на місці будинку, зруйнованого внаслідок удару російської ракети. Тут Росія забрала життя 24 людей, серед яких троє дітей. Мої щирі співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через цей жорстокий терор», – зазначив Зеленський.

Зеленський прибув до зруйнованого будинку після ракетного удару РФ фото 3
фото: V_Zelenskiy_official
Зеленський прибув до зруйнованого будинку після ракетного удару РФ фото 4
фото: glavcom.ua

Президент наголосив, що світ має пам’ятати про ціну, яку Україна щодня платить через російську агресію. «Світ має пам’ятати, яку ціну щодня платить Україна, щоб російська агресія не поширювалася на інші народи», – заявив глава держави.

Зеленський прибув до зруйнованого будинку після ракетного удару РФ фото 5
фото: V_Zelenskiy_official

Також Зеленський вшанував пам’ять усіх загиблих внаслідок російських атак. «Світла пам’ять кожному й кожній, чиє життя було забране Росією», – додав президент.

Зеленський прибув до зруйнованого будинку після ракетного удару РФ фото 6
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, що п’ятниця, 15 травня 2026 року, оголошена в столиці Днем жалоби в пам’ять про загиблих унаслідок найпотужнішої повітряної атаки ворога на місто. У столиці суворо заборонені будь-які розважальні заходи, концерти та святкування.

у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони. 

Також усю ніч Київщина перебувала під масованою ворожою атакою. Росія била дронами та ракетами по мирних населених пунктах. Пошкодження та пожежі зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.

Читайте також:

Теги: війна обстріл Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін боїться власного параду більше, ніж українських дронів
Найстрашніше для Путіна станеться після параду
7 травня, 21:19
Сили оборони знищують ворожі кораблі
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
20 квiтня, 09:27
Висування російських штурмових груп українські військові завчасно викрили
Сили оборони спростували захоплення окупантами Зибиного на Харківщині
20 квiтня, 17:26
Російські війська знову кинули у самовбивчий штурм іноземних найманців
ЗСУ ліквідували ще одного громадянина Кенії, який воював на боці Росії – розвідка
23 квiтня, 11:52
США погрожують санкціями за обслуговування авіації Ірану
США погрожують санкціями за обслуговування авіації Ірану
28 квiтня, 01:29
Захарова заявила, що Київ «не може диктувати умови»
Росія висунула Україні низку ультиматумів для завершення війни
29 квiтня, 04:47
Трамп відповідає на питання журналістів відразу після розмови з Путіним
Трамп після розмови з Путіним вкотре заговорив про терміни завершення війни в Україні
29 квiтня, 22:14
Президент США Дональд Трамп заявив, що США та Іран наблизилися до нової ядерної угоди
Трамп зробив гучну заяву про ядерну угоду з Іраном
6 травня, 19:56
Російська армія масовано атакувала область ударними безпілотниками
В Одесі уламки дрона впали на багатоповерхівку: є поранені
13 травня, 15:40

Суспільство

«Сталевий фронт» Ахметова передав «Азову» техніку на 12 млн грн
«Сталевий фронт» Ахметова передав «Азову» техніку на 12 млн грн
Якою буде погода на вихідних 16-17 травня? Прогноз синоптикині
Якою буде погода на вихідних 16-17 травня? Прогноз синоптикині
Служба безпеки попередила про зростання кількості шахрайських схем
Служба безпеки попередила про зростання кількості шахрайських схем
Зеленський прибув до зруйнованого будинку після ракетного удару РФ
Зеленський прибув до зруйнованого будинку після ракетного удару РФ
Ракетний удар по Києву забрав життя двох працівників «Нової пошти»
Ракетний удар по Києву забрав життя двох працівників «Нової пошти»
Українські школи накрила хвиля булінгу: що показала статистика
Українські школи накрила хвиля булінгу: що показала статистика

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua