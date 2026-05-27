Росія нарощує мобілізацію. Зеленський розповів про плани Кремля

«Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент»

Україна має інформацію про підготовку додаткової мобілізації в Російській Федерації. Москва хоче компенсувати високі втрати російської армії на окупованій території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням президента Володимира Зеленського.

«Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково. Маємо також дані і щодо подальшого збільшення мобілізації – саме з цією метою російською владою була активізована видача так званих мобілізаційних розпоряджень», – заявив він.

За словами президента, Москва не готується до «справжньої дипломатії». Він пообіцяв, що українська сторона передасть наявні дані партнерам.

«Росія повинна завершити свою війну, і світ має важелі впливу. Працюємо на всіх рівнях, щоб захистити Україну та підштовхнути Росію до дипломатії», – каже президент.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який передбачає боротьбу з ухиленням від військової служби та «спотворенням історичної правди». Зміни були внесені до федерального закону «Про основи системи профілактики правопорушень у РФ».

Як повідомлялося, з початку 2026 року росіян, яких викликають до військкоматів нібито для «уточнення даних», дедалі частіше змушують підписувати мобілізаційні розпорядження – документи з інструкцією, куди і з чим з'явитися в разі оголошення мобілізації.

Сплеск пошукових запитів за словосполученням «мобілізаційне розпорядження» Google почав фіксувати ще з кінця березня, а піку він досяг на початку квітня. Запити «вклеїли мобілізаційне розпорядження», «скільки діє мобілізаційне розпорядження», «червоне мобілізаційне розпорядження» отримали статус «надпопулярних» у Google Trends. «Яндекс» зафіксував майже чотириразовий стрибок таких запитів: у квітні їх було близько 40 тис. проти менш ніж 10 тис. у січні.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про звільнення учасників війни проти України та членів їхніх сімей від погашення прострочених кредитів.