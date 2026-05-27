Зеленський розповів, де перебувають його діти під час війни в Україні

Президент звернувся до молоді, яка повертається до України з-за кордону

Володимир Зеленський взяв участь у новому ток-шоу «Вдома краще!», де згадав про своїх дітей: доньку Олександру та сина Кирила. Президент розповів, де живуть його діти під час війни в Україні. Про це пише «Главком» із посиланням на канал Офісу президента України в YouTube.

За словами Володимира Зеленського, він пишається своїми дітьми, а саме їхнім вибором. Нині Олександра та Кирило Зеленські перебувають в Україні. «Вони в Україні, вдома, я пишаюся ними. Я все одно вважаю, що краще за все бути вдома», – зауважив очільник держави.

Володимир Зеленський зі своєю родиною фото з відкритих джерел

Також Володимир Зеленський подякував молоді та людям, які повертаються до України з-за кордону. «Я дуже вдячний тій молоді і людям, які в Україні, які повертаються в Україну. Безумовно, багато людей повернеться після закінчення війни. І вони будуть дуже потрібні, але сьогодні вони потрібні саме тут, в Україні, допомагати і захищати її», – додав Зеленський.

Нагадаємо, син президента України Володимира Зеленського висловив бажання стати солдатом. Глава держави зізнався, які він ставиться до намірів свого 13-річного сина. Лідер також розповів про стосунки з дітьми під час війни.

Також повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вперше за довгий час розповів про своїх дітей. Глава держави поділився тим, як виросла його 21-річна донька Олександра та згадав про 12-річного сина Кирила. У своєму інтерв'ю Володимир Зеленський дав відповідь на питання журналіста про його стосунки з родиною. Зеленський розповів про свою доньку Олександру, якій цьогоріч виповниться вже 22 роки.

До слова, Володимир Зеленський розповідав про свій побут. Президент у перші два роки повномасштабної війни фактично жив у бункері. За словами глави держави, за час повномасштабної війни жодного разу не ходив в кафе чи кіно.