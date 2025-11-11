Головна Світ Соціум
Польські депутати хочуть запровадити для учнів з України додатковий предмет у школах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
52% іноземних дітей не отримують мовної підтримки
фото із відкритих джерел

Депутати пропонують системне рішення мовної проблеми у польських школах

Група депутатів від політичної партії Polska 2050 підготувала офіційний запит до Міністерства національної освіти, вимагаючи запровадження обов’язкових додаткових уроків польської мови для учнів-іноземців, які мають вивчати її як другу мову. Про це пише «Главком» із посиланням на inPoland.

Політики стверджують, що понад половина іноземних учнів у польських школах не отримують необхідної мовної підтримки, що створює значні проблеми як для дітей, так і для вчителів. 

Депутати посилаються на нещодавній звіт Центру громадянської освіти, згідно з яким лише 48% дітей-іноземців користуються додатковими уроками польської мови, які пропонують школи.

Головна проблема полягає в тому, що ці заняття не є обов’язковими, і рішення про їхнє відвідування ухвалюють лише батьки учнів. Це означає, що понад половина іноземних учнів не отримують системної мовної підтримки, хоча всі основні уроки проводяться польською мовою.

У запиті зазначено, що це «абсолютно незрозуміла ситуація: діти зобов’язані брати участь у заняттях, де вони часто не розуміють мови, а школи не мають системного інструменту для надання їм належної підтримки». 

Депутати також звернули увагу на створення у деяких школах так званих «іноземних класів». Це звичайні, не підготовчі класи, в яких навчаються лише учні з України. Вони відвідують такі класи, оскільки недостатньо володіють польською мовою для інтеграції у звичайні класи.  

Ініціатори змін наголосили, що для багатьох польських вчителів головною проблемою у роботі з іноземними учнями є саме погане знання польської мови серед дітей. 

Представники Polska 2050 нагадали, що Інститут досліджень освіти вже створив експертну групу, яка розробила базову навчальну програму з «Польської мови як другої» . Це свідчить про те, що змістовний та методичний інструмент для впровадження нового предмета вже готовий.

Депутати звернулися до Міністерства національної освіти із запитанням, чи планується запровадження обов’язкового предмета «Польська мова як друга» та чи вживаються законодавчі заходи, які дозволять впровадити розроблену навчальну програму і підготують школи до виконання нових завдань.

До слова, у Польщі, яка стала головним притулком для мільйонів українців, зафіксовано помітне зростання злочинів та проявів ненависті проти біженців. Ця тривожна тенденція підриває солідарність, яка панувала в перші місяці повномасштабного вторгнення, та ускладнює інтеграцію українців у польське суспільство. 

