2025 рік у текстах «Главкома». Що обрав наш читач

Підсумки року – у 20 текстах «Главкома»

Україна прожила четвертий рік повномасштабної війни, попри щоденні втрати й атаки ми вистояли. І це, певно, найважливіше досягнення.

2025-й відзначився поверненням Дональда Трампа до Білого дому, зміною українського уряду, протестами проти обмеження незалежності НАБУ і САП, і безпрецедентними корупційними скандалами… І насамкінець – тривожними мирними переговорами, які виявилися виснажливими дипломатичними торгами, результат яких може визначити долю країни на подальші роки.

«Главком» традиційно підбиває підсумки року і складає добірку власних найпопулярніших текстів. Матеріали, перелічені нижче, у 2025-му набрали сотні тисяч переглядів. Це – вибір читача. Він найточніше показує, що життя в Україні триває попри все.

Сюжет. Ювілей поета

Народний артист України Вадим Крищенко фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

1 млн переглядів

Людина-епоха, геніальний майстер слова, автор тисячі віршів, покладених на музику. Його пісні часто вважають народними. Все це про Вадима Крищенка. У квітні легендарний поет-пісняр, народний артист та один з головних хітмейкерів сучасної України відзначав 90-річчя.

Напередодні свята в інтерв’ю головному редактору «Главкома» Миколі Підвезяному та журналісту Михайлу Глуховському Вадим Крищенко розповів про своє життя, в якому було багато лиха, про свої шлягери, які десятиліттями годують провідних артистів, поділився спогадами про зірок минулого та відверто відгукнувся про своїх колег.

570 тис. переглядів

Герой України Сергій Тищенко фото: Єлізавета Жабська, glavcom.ua

Бойовий медик Сергій Тищенко з позивним Вітер, молодший сержант 30-ї окремої механізованої бригади вразив країну рекордом: безперервно воїн пробув на позиції за кілька сотень метрів від ворога 471 день. Тримав оборону, командував особовим складом і рятував побратимів у Бахмутському районі. За свій подвиг Сергій Тищенко отримав звання Героя України.

Журналістка «Главкома» Єлизавета Жабська зустрілася з Героєм у Києві, в останні дні його 30-денної відпустки. Сергій Тищенко розповів, як жив на позиції без ротації майже півтора року, як опинився під прицілом ворожого автомата, завдяки кому нарешті вибрався з пекла та як сприймає свій новий статус Героя.

400 тис. переглядів

2024 рік Україна завершила «МСЕК-скандалами», які подекуди витісняли з інформаційних стрічок навіть тему війни. Найгучніше заявила про себе колишня головлікарка хмельницького МСЕК, у квартирі якої правоохоронці знайшли кілограми валюти. За таких обставин керівництво країни неочікувано ліквідувало інституцію медико-соціальних експертних комісій. Але колишні працівники не здалися і пішли до судів за невиплаченою зарплатою. Яскравий приклад – Вінницька область, де на початку весни цього року 11 працівників ліквідованих МСЕК вирішили мститися державі.

Як колишні «королі МСЕК» намагалися добитися реваншу розбирався розслідувач «Главкома» Віталій Тараненко.

360 тис. переглядів

У контексті трансформації глобального безпекового середовища та зміщення стратегічних пріоритетів Сполучених Штатів європейські країни змушені переосмислювати підходи до питання безпеки і оборони. Важливу роль у формуванні нової безпекової політики Європи відіграє Велика Британія, яка не лише активно підтримує Україну, але й виступає за посилення відповідальності європейських союзників за власну безпеку.

Про те, як в Лондоні бачать готовність Європи взяти на себе таку відповідальність, чому Росія, як загроза – це надовго, і чому військова агресія Росії проти України та зростаючі амбіції Китаю є частинами єдиного глобального протистояння – «Главком» говорив з міністром оборони Великої Британії (2014-2017) Майклом Феллоном.

350 тис. переглядів

Третій президент України Віктор Ющенко після завершення своєї каденції на посаді глави держави у лютому 2010 року і дотепер користується низкою державних пільг та гарантій.

«Главком» довідався у Державного управління справами (ДУС), яким є розмір довічного грошового утримання Ющенка на місяць, скільки виплачується його помічникам та яким є транспортне, медичне й санаторно-курортне обслуговування експрезидентів та їхніх дружин.

300 тис. переглядів

В інтересах України – покращити відносини з США, які значно погрішилися після повернення до Білого дому Дональда Трампа. Напередодні зустрічі українського й американського лідерів і підписання угоди про корисні копалини журналіст «Главкома» Михайло Глуховський поспілкувався з Володимиром Єльченком – одним із найбільш досвідчених українських дипломатів на трансатлантичному треку.

Єльченко очолював наше постійне представництво при ООН і працював послом України у США саме у той період, коли Дональд Трамп вперше зайшов до Білого дому. В інтерв’ю дипломат розповів, чому риторика Трампа щодо України кардинально змінилася та як налагодити співпрацю з новою адміністрацією.

270 тис. переглядів

Знищені у Чорному морі колаж: glavcom.ua

За час великої війни Чорноморський флот вже втратив малі й великі кораблі, рятувальне буксирне судно, підводний човен та свій єдиний крейсер «Москва». Постійні атаки змусили окупантів неабияк знизити свою активність на півострові та перемістити частину флоту з Криму до Новоросійська. Ворожі кораблі воліють не виходити на відкриті простори Чорного та Азовського морів, побоюючись нових ударів.

«Главком» складає хронологію успішних ударів України і список втрат ЧФ у Чорному морі: від несподіваних найперших до зовсім свіжих.

200 тис. переглядів

Улітку 2025-го виповнився рік закону про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із Російською православною церквою. За цей час державні інституції напрацювали алгоритм дій, які мали зупинити церковників, які порушують закон. Водночас отці Київської митрополії УПЦ МП, ніби в’юни на розпеченій сковорідці, докладали зусиль, щоб звести нанівець напрацювання Держслужби з етнополітики щодо встановлення афілійованості з релігійним центром у РФ. Адже на кону – збереження обширної релігійної інфраструктури Московського патріархату в Україні.

«Главком» слідкував за перебігом подій і пояснював, які наслідки очікують УПЦ МП під орудою митрополита Онуфрія у разі підтвердження афілійваності цієї релігійної організації з РПЦ.

200 тис. переглядів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай мав простий план. У Пекіні чекали, доки Росія виснажиться, щоб посилити своє домінування у Сибіру та на Далекому Сході. Це цілком відповідало традиційній китайській філософії – сидіти на березі річки та чекати, коли нею попливуть трупи твоїх ворогів. І спочатку цей план реалізовувався відповідно до задуму. Допоки у медитативний спокій Піднебесної вихором не увірвався Дональд Трамп. Перше, що зробив новий-старий господар Білого дому, це своїм дзвінком Путіну вивів Росію з міжнародної ізоляції, а з самого Путіна спробував змити тавро воєнного злочинця. Далі на обрії замаячило й зняття санкцій з Росії.

Що це означає для Китаю та геополітики загалом – в аналітиці «Главкома».

200 тис. переглядів

Герой України Ігор Кондратевич фото Ігоря Кодратевича

Ігор Кондратевич – професійний військовий. На війні – від початку повномасштабного вторгнення. Брав участь у звільненні Херсона, Нескучного, Макарівки у 2023 році. Нині Кондратевич – один із перших Героїв України, удостоєних найвищого звання вже у 2025 році.

В інтерв’ю «Главкому» Ігор Кондратевич розповів про операцію у Кринках, що тривала дев’ять місяців у 2023-2024 роках, і про яку майже не повідомляли ЗМІ. Герой України також оцінив підготовку наших військових у країнах НАТО, визнав брак командирів середньої ланки та описав прийнятний для нього варіант завершення російсько-української війни.

180 тис. переглядів

Паніка, пов’язана з виїздом старшокласників за кордон, нераціональна, бо немає жодних підстав для зменшення мобілізаційного віку. У цьому переконаний вже колишній заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

Залишитись в Україні чи виїхати з дитиною на навчання за кордон? Чому молоді люди обирають українські університети, перебуваючи в інших країнах? Чому назрів закон про множинне громадянство? І як Україна позбавлятиметься «радянської спадщини» у європейських підручниках? Про це у розмові з Михайлом Винницьким у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого є «Главком».

160 тис. переглядів

Цьогоріч прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити тисячі британських солдатів в Україні, щоб захистити нас від ризику повторної агресії Росії. Згодом маленька Латвія закликала Велику Британію наслідувати її приклад та якомога скоріше відновити строкову службу. Сама Латвія зробила це у 2023-му, а от британці поки не квапляться. Хоча деякі європейські держави вже повернули строковиків – на додачу до професійної армії.

«Главком» розповідав, якою є ситуація зі строковою службою у європейських державах НАТО.

140 тис. переглядів

Ігор Гринів свого часу, за його словами, сам собі дав слово більше не коментувати політику і не погоджуватися на інтерв’ю. Але рік тому обіцянку порушив і активно включився в обговорення поточних подій та аналіз суспільних настроїв. Гринів п’ять разів сам обирався народним депутатом – працював парламентарем у Верховній Раді України I, IV, VI, VII та VIII скликань, та допомагав обиратися іншим. Стояв біля витоків українського політичного консалтингу, консультував Віктора Ющенка, коли той балотувався у президенти. Пізніше – керував компанією Петра Порошенка.

У розпал мирних переговорів Гринів відповів на запитання «Главкома» щодо становища та перспектив України на четвертому році війни.

130 тис. переглядів

Наприкінці січня 2025 року російське МЗС опублікувало об’ємну доповідь «Про протиправні дії київського режиму щодо Української православної церкви (під цим брендом в Україні понад тридцять років діє підрозділ РПЦ), її священнослужителів і парафіян». В оновленій редакції попередньої доповіді росіяни стверджують, що Українська держава нібито хоче позбавити релігійних прав мільйонів вірян. Цю тезу ворог активно використовує і під час «мирних» переговорів.

«Главком» аналізував документ, який складається з понад 60 сторінок. Окрім переліку порушених справ українською Фемідою, він містить чимало маніпуляцій і вигідних Кремлю трактувань подій. Сам факт того, які зусилля Росія докладає, аби «довести» порушення «прав вірян» в Україні є доказом прямого її стосунку до УПЦ МП.

125 тис. переглядів

Народний художник України Іван Марчук фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

4 листопада 2025 року народний художник і лауреат відзнаки «Національна легенда України» Іван Марчук у своїх соцмережах написав: не може усвідомити того, що хтось зазіхне на його право «дарувати радість і насолоду людям від його споглядання, намагаючись привласнити йому неналежне».

«Главкому» вдалося встановити причину такої несподіваної рефлексії художника та дізнатися, яких апостолів-іуд він мав на увазі. Як стало відомо виданню, напередодні цього допису, 3 листопада, Марчук відвідав судове засідання у Тернополі, де давав пояснення. Тамтешня Феміда повинна розв’язати сенсаційний спір: кому належить право розпоряджатися зображеннями картин авторства української легенди?

120 тис. переглядів

Колишній міністр оборони України часів Віктора Януковича Павло Лебедєв після анексії Криму Росією у 2014 році перебрався до Севастополя. Там з родиною й наближеними особами підозрюваний у держзраді активно розвиває свій бізнес у сфері нерухомості.

Масштаби севастопольського бізнесу, зав’язаного на Лебедєві, його родичах та бізнес-партнерах, вражають. У цій історії навіть знайшлося місце акторові-путіністу Володимиру Машкову, завдяки якому вдалося виявити офшорні компанії, що пов’язані із бізнесом жінки, яку називають сестрою ексміністра Лебедєва.

110 тис. переглядів

Для акторів молодість – капітал, який конвертується у бажані ролі та популярність. Минає молодість – репертуар звужується. Цими роздумами почалася бесіда з актором театру і кіно Олексієм Богдановичем напередодні його 62-го дня народження.

Богданович 40 років – на одній сцені, має у трудовій єдиний запис – театр імені Івана Франка. Ще у 1984 році народний артист казав: сама доля визначила, щоб він працював саме в цьому місці. З тих пір було багато вистав і багато ролей… Про театр і як він змінюється – у великій і відвертій розмові з «Главкомом».

105 тис. переглядів

У суді на Вінниччині було відкрито непересічну справу. Колишня перша леді країни Марина Порошенко вимагала поділити майно, спільно нажите з п’ятим президентом Петром Порошенком. На такий неординарний крок Марина Анатоліївна наважилася після того, як нинішній глава держави Володимир Зеленський запровадив безтермінові санкції проти її чоловіка.

Хвиля суспільного обговорення, як зазвичай, породила й гору домислів: мовляв, колись перша пара країни зібралася розлучатися. Але, як виявилося, «не все так однозначно». На які сімейні статки претендувала Марина Порошенко та як суд «розкусив» подружжя – розслідував Віталій Тараненко.

100 тис. переглядів

Лютий 2014 року. В Україні вирує Революція гідності. Масові протестні акції пройшли і у Хмельницькому. 19 лютого 2014 року периметр довкола управління Служби безпеки у Хмельницькій області оточила розбурхана юрба. Серія пострілів з будівлі СБУ призвела до смерті та поранення кількох мітингувальників.

Начальник СБУ Хмельниччини полковник Віктор Крайтор разом із колишнім підлеглим, співробітником спецпідрозділу «Альфа» Віталієм Тарадаєм опинилися на лаві підсудних. Аж у березні 2025 року суд ухвалив сенсаційний вирок: обох обвинувачених виправдано і визнано невинуватими. Текст вироку було засекречено від публічного доступу. «Главком» першим публікував текст рішення суду та розібрався у нюансах слідства.

100 тис. переглядів

Відносини між Україною і Польщею, як часто буває між сусідами, не є простими. З початку повномасштабної російської агресії Польща одразу підтримала Україну, надавши озброєння і не тільки. Утім традиційно під час виборів у Польщі політики експлуатують тему «жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян ІІ Речі Посполитої у 1943-1945 роках». І це знову проявилось під час нещодавніх президентських виборів: праві кандидати прямо говорили про те, що Україна не має бути членом НАТО, що допомога Україні у боротьбі з Росією може зашкодити Польщі.

Головний редактор «Главкома» Микола Підвезяний та оглядач Микола Сірук шукали разом з послом України у Польщі Василем Боднарем причини погіршення ставлення до наших біженців у сусідній державі, говорили про проблеми дітей з України у польських школах, «українську» злочинність, масштаби якої перебільшені...

Єлизавета Жабська, «Главком»