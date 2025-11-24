Головна Країна Події в Україні
Стрілянини на території школи у Львові: поліція повідомила нові деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Стрілянини на території школи у Львові: поліція повідомила нові деталі
Обоє чоловіків звернулись за медичною допомогою
фото: скриншот з відео

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження

Поліція працює на місці стрілянини на території школи у Львові. Попередньо відомо, що між двома батьками учнів сталась сварка, яка згодом на вулиці переросла у бійку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

За даними поліцейських, у ході конфлікту один із чоловіків вистрелив із травматичної зброї в опонента. Потерпілого госпіталізовано.

«Подія сталась сьогодні вранці у Сихівському районі міста. Унаслідок бійки між двома чоловіками, які є батьками учнів, один із них здійснив постріли із травматичної зброї у бік іншого. Інспектор СОБ одразу втрутився у бійку, відібрав зброю та викликав швидку. У результаті обоє чоловіків звернулись за медичною допомогою», – йдеться у повідомленні.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування встановлюються усі обставини події.

Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, на подвір’ї середньої загальноосвітньої школи № 13 у Львові відбулась стрілянина. Після зустрічі в кабінеті директора батьки продовжили вирішувати конфлікт за допомогою пістолета.

Теги: школа Львів стрілянина

