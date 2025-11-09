У школах окупованого Мелітополя дітей навчають збирати ударні дрони

«Уроки», де вчать збирати дрони, є частиною масштабної програми Кремля з підготовки «майбутніх кадрів» для армії РФ

В освітніх закладах окупованого Мелітополя предмет «Захист України» замінили на новий курс під назвою «Забезпечення безпеки та захист Батьківщини». У рамках цього предмета школярі під наглядом інструктора освоюють збирання та програмування ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА), що використовуються російською армією. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), повідомляє «Главком».

За даними ЦНС, викладанням нового предмета займається колаборант Олександр Передрій, який після окупації обійняв посаду «вчителя ОБЖ» у школі №24. Передрій пройшов «підвищення кваліфікації» в окупованому Севастополі, де російські інструктори навчили його поводженню з дронами та методикам їх використання.

Повернувшись до Мелітополя, Передрій почав проводити практичні заняття, де діти збирають і програмують БпЛА, які є типовими для російських військових.

Його дружина, Тетяна Передрій, також бере активну участь у впровадженні російських освітніх стандартів, очолюючи дитячий садок №41 «Васильок». Там дітей одягають у національні російські костюми, проводять «тематичні» заходи, спрямовані на виховання лояльності до «русского мира».

Окупаційні медіа подають ці уроки як «інноваційний курс патріотичного виховання».

Аналітики Центру національного спротиву розглядають такі практики як частину масштабної програми Кремля з підготовки «майбутніх кадрів» для армії РФ. У ЦНС зазначають:

«Під виглядом навчання діти фактично проходять початкову військово-технічну підготовку. РФ формує серед них покоління, лояльне до війни, для якого служба окупантам виглядає природним продовженням школи».

Як повідомлялося, окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби».

До слова, Кремль офіційно запускає програму колонізації ТОТ, яка фактично означає легалізацію політики заміщення населення – витіснення місцевих мешканців і заселення «нових росіян».