МАГАТЕ перевірить захисну арку ЧАЕС після удару дрона

МАГАТЕ направило додаткових експертів на ЧАЕС, щоб оцінити стан пошкодженого укриття та перевірити заходи безпеки на станції

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) цього тижня направило додаткову групу фахівців на Чорнобильську АЕС для комплексної перевірки Нового безпечного конфайнменту (NSC), який зазнав ушкоджень після удару дрона в лютому 2025 року. Про це повідомив генеральний директор агентства Рафаель Маріано Ґроссі.

Фахівці МАГАТЕ приєдналися до постійної місії на майданчику, яка працює з січня 2023 року. Вони перевірять ефективність заходів безпеки та плани відновлення функцій Нового безпечного конфайнменту (NSC), що постраждав від удару дрона 14 лютого 2025 року. Попри ушкодження, радіоактивних викидів не було.

Команда агентства оцінюватиме стан пошкодженого захисного укриття та наявні заходи щодо зниження ризиків, а також обговорюватиме плани станції з відновлення функціональності та реагування на потенційні питання ядерної безпеки.

Окремо агентство повідомило, що на трьох діючих атомних станціях України – Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській – виробництво електроенергії повернулося до майже нормальних показників після нещодавніх атак на енергомережу.

Майже всі енергоблоки працюють на повну потужність, тоді як усі високовольтні лінії, пошкоджені під час обстрілів, відновлено.

МАГАТЕ також готує чергову місію для огляду кількох критичних підстанцій, щоб оцінити останні пошкодження та їхній вплив на роботу АЕС. Це буде вже шостий подібний виїзд.

Нагадаємо, що на Запорізькій АЕС, де співробітники МАГАТЕ перебувають на постійному моніторингу, експерти повідомили про постійну військову активність поблизу станції.