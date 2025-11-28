Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

МАГАТЕ перевірить захисну арку ЧАЕС після удару дрона

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
МАГАТЕ перевірить захисну арку ЧАЕС після удару дрона
МАГАТЕ направило фахівців для комплексної перевірки ЧАЕС після удару дрона
фото з відкритих джерел

МАГАТЕ направило додаткових експертів на ЧАЕС, щоб оцінити стан пошкодженого укриття та перевірити заходи безпеки на станції

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) цього тижня направило додаткову групу фахівців на Чорнобильську АЕС для комплексної перевірки Нового безпечного конфайнменту (NSC), який зазнав ушкоджень після удару дрона в лютому 2025 року. Про це повідомив генеральний директор агентства Рафаель Маріано Ґроссі.

Фахівці МАГАТЕ приєдналися до постійної місії на майданчику, яка працює з січня 2023 року. Вони перевірять ефективність заходів безпеки та плани відновлення функцій Нового безпечного конфайнменту (NSC), що постраждав від удару дрона 14 лютого 2025 року. Попри ушкодження, радіоактивних викидів не було.

Команда агентства оцінюватиме стан пошкодженого захисного укриття та наявні заходи щодо зниження ризиків, а також обговорюватиме плани станції з відновлення функціональності та реагування на потенційні питання ядерної безпеки.

Фахівці МАГАТЕ приєдналися до постійної місії на майданчику, яка працює з січня 2023 року. Вони перевірять ефективність заходів безпеки та плани відновлення функцій Нового безпечного конфайнменту (NSC), що постраждав від удару дрона 14 лютого 2025 року. Попри ушкодження, радіоактивних викидів не було.

Окремо агентство повідомило, що на трьох діючих атомних станціях України – Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській – виробництво електроенергії повернулося до майже нормальних показників після нещодавніх атак на енергомережу.

Майже всі енергоблоки працюють на повну потужність, тоді як усі високовольтні лінії, пошкоджені під час обстрілів, відновлено.

МАГАТЕ також готує чергову місію для огляду кількох критичних підстанцій, щоб оцінити останні пошкодження та їхній вплив на роботу АЕС. Це буде вже шостий подібний виїзд.

Нагадаємо, що на Запорізькій АЕС, де співробітники МАГАТЕ перебувають на постійному моніторингу, експерти повідомили про постійну військову активність поблизу станції. 

Читайте також:

Теги: МАГАТЕ укриття ЧАЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Кудрицький (на фото зліва) проходить підозрюваним у кримінальній справі ДБР
Тендер «Укренерго» виграла фірма психічно хворого? За що ДБР «доганяє» Кудрицького Бізнес і право
28 жовтня, 19:45
8 листопада Росія обстріляла підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції
Російські атаки на АЕС: чим це небезпечно і як протидіяти?
11 листопада, 19:00
Ткаченко наголосив, що закупівлі інженерних споруд мають здійснювати структурні підрозділи, які мають підготовлених фахівців у сфері закупівель
Ткаченко назвав посадовця, який зриває розгортання системи мобільних укриттів у столиці
29 жовтня, 10:51
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
3 листопада, 00:09
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
5 листопада, 04:44
У Києві повітряна тривога тривала понад п'ять годин
У Києві повітряна тривога тривала понад п'ять годин
14 листопада, 05:03
У Києві тривога тривала майже три години
У Києві тривога тривала майже три години
25 листопада, 08:35
Споруди вміщують понад 50 осіб та мають усі відповідні сертифікати, що відповідають нормам ДБН та ДСТУ
У Борисполі встановлено перші наземні укриття (фото)
21 листопада, 09:37
В Україні налічується 240 прифронтових громад, і за попередніми оцінками, кожній із них може знадобитися до 20 таких укриттів
У Бородянці встановлено перше модульне підземне укриття (фото)
Вчора, 11:15

Суспільство

МАГАТЕ перевірить захисну арку ЧАЕС після удару дрона
МАГАТЕ перевірить захисну арку ЧАЕС після удару дрона
«П’яна» ДТП. Народний артист Ступка проведе три роки у виправному центрі
«П’яна» ДТП. Народний артист Ступка проведе три роки у виправному центрі
«Хочу зберегти цю мить»: захисниця Наталія розповіла про материнство у 52 роки
«Хочу зберегти цю мить»: захисниця Наталія розповіла про материнство у 52 роки
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Євгена Грабового
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Євгена Грабового
В Україні забагато пільгових категорій. Пост волонтерки спричинив скандал
В Україні забагато пільгових категорій. Пост волонтерки спричинив скандал
На трьох АЕС України нормалізувалося виробництво електроенергії після атак РФ
На трьох АЕС України нормалізувалося виробництво електроенергії після атак РФ

Новини

В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua