Атака на Київ: перші наслідки (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака на Київ: перші наслідки (оновлено)
фото: glavcom.ua

Загроза триває, перейдіть в укриття

У ніч на 29 листопада російські терористи спрямували на Київ ударні безпілотники та балістичні ракети. Столична влада повідомляє перші наслідки атаки, пише «Главком».

У п'ятьох районах столиці зафіксовані наслідки російського обстрілу. Виникли пожежі у приватних будинках та багатоповерхівках. Російські дрони спричинили руйнування житлових споруд.

Станом на 02:47 є інформація про шістьох поранених через атаку, серех них – 13-річна дитина. Трьох потерпілих госпіталізовано. Також перевіряється інформація щодо можливої загибелі жінки.

Наслідки усіх атак уточнюються. На місцях влучань працюють екстрені служби, медики, рятувальники.

Місцеві пабліки публікують кадри з наслідками атаки. На відео видно, що пожежа охопила квартиру у одній з багатоповерхівок. За повідомленням каналів, це кадри з Шевченківського району.

Як повідомлялось, уніч на 29 листопада у Києві та області прогриміли вибухи. Окупанти атакують регіон безпілотниками.

О 22:56 28 листопада у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги. 

Моніторингові канали повідомляють про загрозу застосування крилатих та балістичних ракет, наразі зафіксовано роботу ППО по ударних дронах.

