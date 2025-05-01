Тендерна хроніка. Таємниці підземних шкіл Запоріжжя

У Запоріжжі будують протирадіаційні укриття із потенційною переплатою у 58 млн грн

З початку 2025 року ДП «Місцеві дороги Запорізької області» реалізують масштабні проєкти з будівництва протирадіаційних укриттів у школах області – так званих «підземних шкіл».

Замовник оголосив 11 тендерів, сім із них уже завершені. Вартість укладених контрактів – понад 760 млн грн. Підрядниками обрали чотири компанії – ТОВ «Віват Буд» (один контракт), «Мелсіті» (два контракти), «Еско Запоріжжя» (три контракти), та «Компанія Позитив» (один контракт).

Усі свої: конкуренція без конкурентів

Закупівлі провели за процедурою відкритих торгів з особливостями. У кожному випадку участь брав лише один учасник, який автоматично ставав переможцем. Ба більше – ТОВ «Віват Буд», «Мелсіті» «Еско Запоріжжя», та «Компанія Позитив» ніколи не перетинались у тендерах, хоч закупівлі були аналогічні за змістом і обсягом. Утім у довідках про досвід виконання робіт ці компанії посилаються одна на одну.

У своїх тендерних пропозиціях і ТОВ «Еско Запоріжжя», і ТОВ «Віват Буд» зазначали, що раніше були субпідрядниками на проєктах, які виконувало ТОВ «Мелсіті», зокрема під час будівництва протирадіаційного укриття Запорізького академічного ліцею № 46, та Запорізької гімназії №107. На підтвердження цього обидві компанії додали листи-відгуки від «Мелсіті». Але є нюанс: у своїх тендерних документах «Мелсіті» вказувала, що не планує залучати субпідрядників для виконання цих робіт.

Тенденцію проведення закупівель з одним учасником на будівництво підземних шкіл в Україні Dozorro TI Ukraine помітив ще торік. Водночас на закупівлях у Запоріжжі була ще одна проблема – ДП «Місцеві дороги Запорізької області» не надавало кошториси на запит ні громадськості, ні навіть народному депутату. Усе тому, що на той момент публікувати ціни на матеріальні ресурси разом з договором було необов’язковою.

Переплати на безпеці

Команда Dozorro проаналізувала кошториси та виявила ймовірне завищення цін на будівельні матеріали. Вони можуть призвести до переплати майже 58 млн грн. Ціна договорів динамічна, тобто її можна скоригувати в процесі виконання робіт.

Цікаво, що в тендерній документації замовник не вимагав від учасників документів, що пояснювали б вартість тендерної пропозиції та містили розрахунки до договірної ціни. Достатньо було просто погодитись з технічним завданням замовника.

За законом, ціни на матеріали обов’язково потрібно публікувати, але лише після підписання договору. Це дало державному підприємству змогу приховати вартість будматеріалів на етапі визначення переможця.

Найбільшу ймовірну переплату аналітики нарахували на рулонний матеріал Icopal Fundament Antyradon SBS 4.0, який використовують для гідроізоляції. Його підрядники вписали до кошторису по 1 030 грн/кв.м.

Для порівняння, «Перший Дім» продає цей матеріал по 469,79 грн/кв.м, а польська компанія Realbud – по 371,2 грн/кв.м.

Така завищена ціна з’явилася не випадково – її ще на етапі проєктування заклало ТОВ «Градпроект-М», яке розробляло проєктно-кошторисну документацію для цих укриттів.

Ймовірна переплата лише на цьому матеріалі може сягати 17,4 млн грн.Бетон C25/30 W6 F100 вписали до кошторисів по 4 930,00 та 5 764,26 грн/куб.м, тоді як запорізький виробник ТОВ «Концерн ВМ» продає цей бетон по 3 800 грн/куб.м.

Це може призвести до переплати ще 16,5 млн грн.

Топ-5 позицій з переплатою

(агреговані дані по семи закупівлях)

Найменування позиції Одиниця виміру Кількість Відпускна ціна, грн з ПДВ Середньоринкова ціна, грн з ПДВ Потенційна переплата, грн Рулонний матеріал Icopal Fundament Antyradon SBS 4.0 кв.м 33382,86 1 030 508,13 17 422 012,86 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100 куб.м 14 007,38 4 930,00; 5 764,26 3 914,75 16 501 470,59 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм т 1406,31 38 082,55; 39 529,07 33 497,50 7 530 837,83 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм т 773,91 38 082,55; 39 529,07 33 497,50 4 910 198,58 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм т 308,27 38 082,55; 39 529,07 33 497,50 1 958 646,97

Проєктант та наглядач – два в одному

Проєктно-кошторисну документацію для всіх будівельних проєктів розробляло ТОВ «Градпроект-М». Компанія створена наприкінці 2020 року у Мелітополі. Спочатку її заснував Євгеній Шевченко через своє інше підприємство – ТОВ «Техпроект-М». У 2022-му фірму перереєстрували у Запоріжжі, а вже у 2024-му новим власником став Максим Єгоркін.

Цікаво, що Максим Єгоркін був технічним наглядачем за будівництвом укриття у Комишуваській гімназії «Джерело». Це саме той об’єкт, для якого його компанія розробляла проєкт. Це може створювати можливий конфлікт інтересів під час нагляду за роботами. Законодавством передбачена пряма заборона на здійснення технічного нагляду працівниками проєктних та будівельних організацій, що є підрядниками на цих обʼєктах. Максим Єгоркін – власник, а не працівник компанії, тож ця норма закону на нього не поширюється.

У держзакупівлях ТОВ «Градпроект-М» найбільше співпрацює з ДП «Місцеві дороги Запорізької області». Зі 104 укладених контрактів, майже половина – саме з цим підприємством. А тепер трохи бекграунду: до переїзду у Запоріжжя фірма здебільшого працювала з департаментом капітального будівництва Мелітопольської міськради. Його з грудня 2019 до травня 2024 року очолювала Вікторія Репашевська.

Після її призначення керівницею ДП «Місцеві дороги Запорізької області» ТОВ «Градпроект-М» почало активно працювати з цим держпідприємством. Це створює ризик, що вибір компанії-проєктанта міг залежати не тільки від критеріїв якісної та доброчесної реалізації проєктів, а й попередньої співпраці.

Хто виконував експертизи

Експертизу для всіх проєктів будівництва укриттів виконувало ТОВ «Південьекспертпроєкт». Цю запорізьку компанію у 2016 році заснувала Альона Таранич. Але на початку 2025 року новою власницею стала Марина Щербакова.

За інформацією «Наших Грошей», це підприємство видало позитивний експертний звіт з будівництва укриття для ліцею «Потенціал». Видання виявило у кошторисах цієї закупівлі можливу переплату на цеглі, бетоні, арматурі та інших матеріалах.

Цікаво й те, що Марина Щербакова може бути пов’язана з місцевою владою. За даними ЄДРД, жінка з таким самим ПІБ є дружиною Антона Попова – головного інженера КП «Управління капітального будівництва» Запоріжжя. Також вона має однакове прізвище та по батькові з Олександром Щербаковим. Він – заступник голови Запорізької ОДА, якій підпорядковане власне ДП «Місцеві дороги Запорізької області». Цілком можливо, що це – родичі.

Кому довірили будівництво

Будівництво підземних шкіл виконують чотири фірми – ТОВ «Віват Буд», «Мелсіті», «Еско Запоріжжя» та «Компанія Позитив».

ТОВ «Віват Буд»

ТОВ «Віват Буд» заснував у 2014 році Володимир Тарасенко. У 2019-2020 роках він працював заступником голови Запорізької ОДА. На цей період компанію переписали на Олександра Корольова. Після звільнення з адміністрації Тарасенко повернувся у бізнес – і знову став власником «Віват Буду». Його дружина, Марина Тарасенко, на той час володіла іншою компанією з майже ідентичною назвою – «Віват Інвест». У 2022 році і цю фірму переписують на самого Тарасенка.

ТОВ «Мелсіті»

Ще один підрядник будівництва укриттів – ТОВ «Мелсіті». Її власник – Володимир Новосельцев. Компанію пов’язують із замовником – ДП «Місцеві дороги Запорізької області». За даними «Наших Грошей», «Мелсіті» орендувало техніку у фірми «Доррем Технології», де головною бухгалтеркою працює (або працювала) Юлія Цинка. Її чоловік – Віктор Цинка – до травня 2024 року був керівником ДП «Місцеві дороги Запорізької області».

Торік з ДП «Місцеві дороги Запорізької області» уже укладало кілька контрактів на будівництво підземних шкіл з цією компанією:

На початку поточного року «Мелсіті» отримала ще 16 млн грн на додаткові роботи для Запорізького ліцею №107.

ТОВ «Еско Запоріжжя»

ТОВ «Еско Запоріжжя» зареєструвала у 2016 році Катерина Чернякова. Вже у 2020 році у компанії змінився власник. Ним став Володимир Бондаренко.

ТОВ «Компанія Позитив»

ТОВ «Компанія Позитив» заснував у 2009 році Микола Бєлий – колишній депутат Запорізької міської ради. Зареєстрована компанія у селищі Сонячне на Запоріжжі. З 2016 року компанія належить Максиму Гайдаю.

Торік компанія вже уклала з ДП «Місцеві дороги Запорізької області» контракти на будівництво «підземних шкіл»:

Звернення і відповіді на них

Фахівці Dozorro надіслали замовнику лист із розрахунками можливих переплат і проханням знизити завищені ціни. У відповідь підприємство пояснило, що ціни на будівництво укриттів для Комишуваської гімназії, а також гімназій №84 і №32 можуть змінюватись під час розрахунків, оскільки договірна ціна є динамічною. Але фактично вартість договору не переглядалася.

Водночас під час наступних закупівель – для укриттів у «Козацькому ліцеї», ліцеї №31 та гімназії №106 – деякі позиції все ж здешевшали. Наприклад, мінеральну штукатурку – у чотири рази (з 132 грн до 31,2 грн за кг), а асфальтобетон – на 25% (з 6585 грн до 5280 грн за тонну). Це дозволило зекономити приблизно 1,7 млн грн.

Утім ціни на низку ключових матеріалів із найбільшими завищеннями залишилися без змін. Тому ми повторно звернулися до замовника з вимогою переглянути ці позиції в останніх трьох закупівлях. Якщо реакції не буде – перевірятимемо акти виконаних робіт перед оплатою.

Цю публікацію підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її вміст є виключною відповідальністю Transparency International Ukraine і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.