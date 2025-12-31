Хіт-парад 2025. Двадцять найпопулярніших пісень року

Чи мають шанс ці композиції залишитися у музичній історії – вирішить слухач, але сьогодні вони лунають звідусіль

Велика війна і підйом патріотизму дали шалений поштовх для розвитку сучасної української пісні. Показники музичних сервісів з року в рік фіксують значні показники прослуховувань українського контенту.

Нові правила медіаіндустрії також сприяють розвитку національного шоу-бізнесу. Ефіри теле- та радіомовників звільнилися від музики, виробленої в країні-агресорці. Цей простір заповнила українська пісня. Як результат ми маємо високі гастрольні показники вітчизняних виконавців для часів війни. Національний рекорд Незалежної України цьогоріч встановив Артем Пивоваров. Співак, що отримав звання заслуженого артиста, дав сім концертів поспіль у столичному Палаці спорту. Фактично цим досягненням Пивоваров закріпив за собою статус співака №1 в Україні.

Ренесанс також переживає плеяда артистів, які починали свій шлях на зорі Незалежності і навіть раніше. Варто зафіксувати персональний концертний рекорд Ірини Білик. Співачці, яка вже давно ходить у статусі Примадонни українського шоу-бізнесу, цього року вдалося провести вісім успішних сольних виступів у столиці. Перші три ювілейні сольники з переаншлагами пройшли у Палаці «Україна» у квітні. Два концерти співачка дала на відкритому просторі «В’ява» на ВДНГ влітку та восени. Білик також мала два великі виступи у форматі сольної програми в рамках фестивалів, які цього літа пройшли у Києві. І завершення року фанати Білик мали шанс провести з нею у найбільшому столичному клубі «Фрідом». Співачка вчергове підтвердила, що у свої 55 міцно тримається на п’єдесталі, який зайняла тридцять років тому.

Згадаємо також успішні ювілейні концерти Наталі Могилевської, грандіозний благодійний тур Катерини Бужинської, високий, але, на жаль, передчасно перерваний політ Степана Гіги, який свої палаци спорту почав збирати у Києві почав збирати лише в 65. Неймовірні досягнення у Ірини Федишин: співачка, яка активно гастролює усі роки великої війни в Україні і за кордоном, вже відправила на фронт пів тисячі автівок.

Легенди української естради Василь Зінкевич та Іван Попович мали довгу серію аншлагових концертів у Львові. Важлива деталь, першому з народних артистів вже 80, другому – 76.

А ще десятки і десятки нових зірок, які яскраво спалахують на небосхилі нашої естради і вже мають армію прихильників. Саме вони й формують топзбірку пісень року своїми переглядами та прослуховуваннями.

Які саме композиції збирали мільйони і мільйони відтворень у році, що минає, – читайте у матеріалі «Главкома». Нас не стримував ні формат, ні вік артистів, ні стиль музики, ні продюсерські клани та кон’юнктура музичних премій.

«Смарагдове небо»

Drevo

Абсолютний хіт року, що минає. Драйвовий, яскравий трек, який влітку лився звідусіль: з кав’ярень, з колонок у молоді, з TikTok… 30 травня стало особливим днем для молодого виконавця Drevo (Максима Дерев'янчука) – трек злетів на перше місце одночасно в YouTube Charts, Apple Music і Spotify та ввійшов у десятку світового рейтингу Shazam у категорії «рок».

23-річний співак з Рівненщини сам пише слова і музику до всіх своїх пісень, виступав разом із Дмитром Шуровим (Pianoboy), а також на нацвідборі Євробачення. Серед його прихильників – боксер Олександр Усик. До слова, у них навіть несподівано вийшла спільна пісня.

За рік, що минає, тільки на YouTube «Смарагдове небо» набрало вже 38 млн відтворень.

«Мужчина»

Alena Omargalieva

Олена Омаргалієва – українська співачка, авторка пісень, стала відома як учасниця R'n'B дуету TamerlanAlena. З 2020-го виступає сольно.

Трек «Мужчина» сама виконавиця називає літньою, романтичною, сповнену закоханості, ніжності та щирих емоцій. «Ця пісня – про моменти, які хочеться проживати знову і знову», – зазначає виконавиця.

На YouTube трек уже набрав 33 млн відтворень.

«Акація»

Chico, Qatoshi і paashee

Це український хіт, який запрем'єрився наприкінці 2024 року і одразу став дуже популярним у TikTok та на стрімінгових платформах. Його виконавці – Chico (Микола Сєриков), Qatoshi (Микола Кучерявий) та paashee (Павло Ніколаєнко).

Кліп витриманий у притаманній Chico та Qatoshi стилістиці – повний мінімалізм, що створює відчуття замкнутості та внутрішнього напруження. Загалом трек – про складні стосунки з дівчиною – вона ніжна, але водночас «колюча» та неприступна. У тексті йдеться про нерозділене кохання, де героїня просить забути її.

На YouTube композиція набрала 24 млн відтворень.

«Шовковиця»

Ivan Liulenov і Damnitskyi

31-річний гуморист і співак Іван Люленов, у чиїх венах тече болгарська та румунська кров, разом із ще одним молодим виконавцем Артемом Дамницьким написали слова та музику до треку, який став хітом. «Часом важливо, натиснути REC, щоб записати новий спогад… «Шовковиця» – це не просто пісня. Це спроба повернутись у ті моменти, коли життя було простішим. Ми хотіли передати відчуття юності – коли ти закохуєшся вперше, коли навколо – найближчі люди, і ніщо не затьмарює твоїх днів», – йдеться в анонсі до відео.

Трек набрав на YouTube 11 млн відтворень.

«Питань нема»

Victoria Niro

Трек не просто підкорив слухачів, а й розлетівся вірусними фразами: «Я така, яка я є», «Питання є? Питань нема», «Я ніби дивна дивина», «Ей, кактус серед орхідей».

22-річна львів’янка Вікторія Слободська сама пише пісні і музику. Перш ніж розірвати музичний простір своїм хітом, вона стала відомою як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівам пісень світових та українських виконавців.

Тільки на YouTube «Питань нема» набрало 19 млн відтворень.

«Афини»

FIЇNKA

32-річна Ірина Вихованець – фіналістка Нацвідбору на пісенний конкурс «Євробачення-2023», а також Нацвідбору на «Євробачення-2025». Вона популяризує гуцульську культуру. У передмові до цієї пісні Ірина зазначила: «Се пісня про мій особистий рай, то відчуттє, яке я ношу з собов з дитинства. Я памнітаю, єк босенька бігала гірськими царинками, зривала афинки і тогди світ здававси таким простим і безтурботним. Я росла й шукала се саме відчуттє у життю – і найшла йго в коханні. Для мене «Афини» – се не лишень спогад, се про любов, єка стає вічним літом на губaх коханого».

Для людей, незнайомих з галицьким діалектом, афини – чорниці. І пісня про них набрала 17 мільйонів відтворень на YouTube.

«Не п'яна – закохана»

Alena Omargalieva

Так-так, знову Омаргалієва! Її трек «Не п’яна – закохана» став дуже популярним серед меломанів. І не в останню чергу завдяки дуже кліпу, що передає атмосферу великого міста, де нічні вогні, музика та легкість почуттів створюють особливий настрій.

«Події розгортаються в одному з барів і розповідають грайливу, щиру та душевну історію про те, як любов змінює сприйняття світу. Відео візуалізує стан закоханості, коли все довкола світиться і живе в одному ритмі з тобою. Особливої харизми сюжету додає зірковий гість Юрій Ткач у ролі бармена», – йдеться в описі до відео.

Пісня 40-річної Омаргалієвої «Не п’яна – закохана» тільки на YouTube набрала майже 10 млн відтворень.

«Я не буду пити»

Volkanov

Фіналіст «Х-Фактора», відомий завдяки спільній роботі з Віркою Сердючкою, а також хітам «Гламур» та «Якби не ти». Трек «Я не буду пити» за лічені дні став вірусним у TikTok, зібравши понад 10 млн переглядів. Сам 24-річний Волканов зізнається, що створював цю пісню з однією важливою метою: «В країні важкий час, і мені дуже хочеться піднімати людям настрій. Я хочу співати про те, що стосується кожного, а мені здається, що у всіх була ситуація, коли ви не змогли відмовити собі випити в компанії друзів. Це не про пропаганду алкоголю, а про наші типові життєві моменти, які об’єднують і викликають посмішку».

На YouTube пісня зібрала вже 10 млн відтворень.

«Йо-йо»

Шугар і Настя Борщ

Надзвичайно популярний та плідний 30-річний виконавець Шугар у році, що минає, збагатив наше музичне поле кількома треками, які зібрали мільйони і мільйони відтворень. Певно, найпотужнішим його хітом цього року стала спільна композиція з Настею Борщ «Йо-йо».

«Давно хотіли написати для вас щось двіжове, хотіли – зробили! Ця пісня про емоційні гойдалки між парою, коли хтось комусь подобається, а інший не знає чого він хоче», – так самі виконавці описують свою роботу.

На YouTube трек зібрав 13 млн відтворень.

«Пінаколада»

Віталій Козловський

Для 40-річного Віталія Козловського 2025-й рік став поворотним. Нарешті, він виплатив борг своєму експродюсеру Ігорю Кондратюку і тепер повністю належить сам собі. Так, хіт, який його підніс свого часу на вершину популярності, «Пінаколада», звучав з травня ледь не з кожної праски, а перегляди кліпу на YouTube підскочили до небувалих цифр і фактично отримала друге життя: адже «Пінаколада» зазвучала українською! Хіт, який розривав танцмайданчики 13 років тому, нині знову актуальний. Після шаленого успіху треку, співак навіть представив коктейль «Пінаколада» власного авторства.

На YouTube трек зібрав 4,2 млн відтворень.

YABADABADU

Артем Пивоваров, The Вуса і Ірина Білик

34-річний суперуспішний український співак вразив своєю черговою колабою – Yabadabadu, створеною в межах авторського проєкту співака The Вуса. До створення треку долучилися легендарна Ірина Білик, Даша Астаф’єва, Лєра Мандзюк та Юрій Ткач.

Окремої уваги заслуговує кліп до пісні: вийшов цілий міні-фільм із повним зануренням в атмосферу 1980-х з її неоном, сміливими образами та злиттям моди, музики і техніки.

Тільки на YouTube композиція набрала 3,3 млн відтворень.

«Ти не забудь»

Volodymyr Dantes

Вова Дантес, записуючи цю пісню, ставив перед собою дуже амбітне завдання: «Хочу, щоб ця пісня стала першим танцем на весіллях, нагадуючи, що ні війна, ні час, ні будь-які перешкоди не здатні зупинити справжнє кохання».

«Кохання під час війни – не лише про почуття, але й про силу, яка тримає разом через відстань, труднощі й випробування. «Ти не забудь» – пісня про любов, для якої немає перешкод. Вона – втілення того, що більшість з нас відчувають зараз», – йдеться в анотації до відео.

На YouTube пісня набрала 4 млн відтворень.

«Жіноче щастя»

Іво Бобул і Zhannet

Корифей української естради, 72-річний Іво Бобул досі вражає свого прихильника! Його дует з молодою співачкою Zhannet став популярним відразу. Для Zhannet дует із Іво Бобулом був здійсненням давньої мрії: «Коли я вперше почула цю пісню – я буквально закохалася. Зрозуміла: вона чекала саме нас з Іво. Кому ж іще співати про кохання, як не жінці та чоловікові? А особливо – такому чоловікові, як Іво Бобул. Його голос – це частина історії української пісні», – наголошує артистка.

Трек набрав на YouTube 3,7 млн відтворень.

«Японія»

Dorofeeva

Певно, «Японія» стала найвдалішою піснею Наді Дорофєєвої. Її концертна версія моментально завірусилась у TikTok, тож фани з нетерпінням очікували на офіційний кліп. Над треком, як і над хітом «Смак-печаль», окрім Наді працювали Міша Кацурін і Іван Клименко.

«Ми написали цю пісню за один день. Японія і Антарктика – метафора дуже далеких одне від одного людей. А Море Росса – найхолодніше море у світі. Так буває у стосунках. І саме про таку людину, близьку і водночас далеку й холодну, ця пісня. «Кораблі, що лежать в тебе на дні» – це про минулі кохання, про людей, про травми, які заховані глибоко всередині у кожного. І лірична героїня каже: «Я не буду серед них», – ділиться Dorofeeva.

«Японія» набрала на YouTube 2,4 млн відтворень.

«Цілуй»

Shumei

23-річний Олег Шумей, який увірвався в українську музичну індустрію з піснею «Біля тополі», цьогоріч відзначився треком «Цілуй». В анонсі до кліпу на YouTube йдеться: «Це не просто пісня – це відверта, щемлива балада про те, як кохання продовжує жити навіть після розставання. Коли вже нічого сказати – лишається тільки шепотіти: «Цілуй». Про почуття, які не згасли. Про вибачення, які звучать у тиші. Про надію, що колись ви ще зустрінетесь – хоч би в іншому житті. Легке фортепіанне звучання, голос, який торкається душі, і слова, що ще довго не відпускають. Це та сама пісня, яку хочеться слухати наодинці. А потім – ще раз».

Лише на YouTube балада зібрала 2,5 млн відтворень.

«Колишній»

Макс Барських

Цей дуже свіжий трек торкається теми розставання і життєвих випробувань. Пісня про завершені стосунки, які важко відпустити. «Тебе кохає хтось інший, а я вже сам по собі, і моє серце не вірить, що ми з тобою чужі», – співає Макс. Артист через особисте звернення в Instagram поділився думками про те, як важливо залишатися людьми навіть у складні моменти.

Коли Макс презентував пісню у себе на сторінці в Instagram, він так підписав пост: «Привіт! Ну що, розповідайте – хто в житті хоч раз був колишнім чи колишньою? Знаю, у житті ми проходимо багато випробувань, і добре, коли навіть у тяжкі моменти ми залишаємося людьми. Час лікує, і ми йдемо далі».

Тільки на YouTube пісня набрала 2,5 млн відтворень. Попри те, що прем’єра треку відбулася недавно, 13 грудня у столичному Палаці спорту цей хіт Максу хором підспівували 10 тис. глядачів.

«Нас Нема»

Ірина Білик

Легенда української сцени Ірина Білик на самому початку ювілейного для неї 2025-го презентувала оновлену версію свого хіта «Нас нема» – українською мовою. Прем’єра, яка відбулася 1 січня, була дуже очікувана фанами артистки. Сама співачка зізнавалась, що для неї «Нас нема» – це дуже особиста пісня про момент, коли весь світ зникає, і залишаються тільки двоє закоханих. Примітно, що першу версію пісні – тоді ще російською – Білик презентувала ще у 2008 році. Кліп на неї зняла разом зі своїм тодішнім коханим Дмитром Дікусаром. Українськомовна версія треку стала музичним флешбеком, спогадом про бурхливий роман, за яким слідкувала вся країна. Ірина каже, що композиція несе глибокий зміст і може торкнутися серця кожного, хто переживав сильні почуття.

Тільки на YouTube цей трек набрав майже 2 млн відтворень.

«Людині потрібна людина»

Тіна Кароль

Ця композиція створена у співпраці найчуттєвішої діви української поп-сцени Тіни Кароль та Іваном Клименком. Це пісня про обійми, про емоційну безпеку, яку може дати лише рідна людина.

«Людині потрібна людина, а мені – ти!» – цей рядок вже встиг стати крилатою фразою в соцмережах. «Я щаслива заспівати цю пісню, тому що такі глибокі сенси залишаються на роки з людьми, і такі пісні стають хітами, у яких немає моди чи часу», – поділилася Тіна.

Трек вже набрав на YouTube 2 млн відтворень.

«Така любов буває раз»

Катерина Бужинська

Свіжа композиція Бужинської стала головним хітом весільного сезону-2025! «Ця пісня створює атмосферу трепету, ніжності та відчуття, ніби весь світ зупинився лише для двох. Любов – це найпотужніше почуття, яке дає нам крила, натхнення, велику радість, молодість, енергію», – розповідала Бужинська.

За її словами, кліп до треку вона разом з подругами створила абсолютно без фінансових вкладень, за дві години за допомогою смартфонів. Очевидно, що для створення кліпу вони використали штучний інтелект.

«Я вважаю, що це правильно. Найдорожчий кліп ще попереду, а сьогодні найважливіше вкладення кожного – у допомогу нашим захисникам. Ось куди потрібно спрямовувати бюджет. А контент при великому бажанні можна творити безкоштовно», – підкреслила Катерина.

Трек набрав на YouTube 1,4 млн відтворень.

«Ти поселилась у душі»

Nikitin

Надзвичайно романтична композиція. Кліп до неї знімали восени – у жовтні, тому вкупі з ніжною лірикою пісня створює надзвичайно романтичний та дещо меланхолійний настрій. Цікаво, що у коментарях до відео найбільше пишуть чоловіки та жінки, які перебувають у тривалих стосунках зі своїми половинками. Вони зазначають, що за їхніми відчуттями, цей трек – про справжню, вічну і віддану любов.

Тільки на YouTube композиція набрала майже 1 млн відтворень.

Наталія Сокирчук, «Главком»