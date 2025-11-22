Німеччина залучить ветеранів ЗСУ до підготовки своїх офіцерів

Бундесвер хоче інтегрувати український бойовий досвід у систему підготовки своїх офіцерів та унтерофіцерів

Українські військовослужбовці зможуть виступати у військових училищах, розповідати про ведення оборонної війни проти російської агресії

Ветерани Збройних сил України, які пройшли війну, навчатимуть німецьких офіцерів. Про це заявив інспектор сухопутних військ ФРН, генерал-лейтенант Крістіан Фройдінґ у інтерв’ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, пише «Главком».

За його словами, досвід, отриманий українськими військовими в реальних бойових умовах, є унікальним і не може бути відтворений у навчальних центрах. Саме тому Бундесвер хоче інтегрувати український бойовий досвід у систему підготовки своїх офіцерів та унтерофіцерів.

«Ми ніколи не зможемо відтворити реальний бойовий досвід. Тому для мене важливо значно більше враховувати досвід українців у нашому навчанні. Я домовився зі своїм українським колегою, що ми хочемо запросити ветеранів до Німеччини», – сказав Фройдінґ.

Генерал, який раніше очолював ситуаційний центр у справах України в Міноборони ФРН, зазначив, що українські військовослужбовці зможуть виступати у військових училищах, розповідати про ведення оборонної війни проти російської агресії та долучатися до практичної підготовки німецьких військових.

Фройдінґ також закликав не робити прямих аналогій між війною в Україні та потенційним конфліктом між РФ і НАТО:

«Можливості НАТО – діяти на суші, у повітрі, на морі та в кіберпросторі – зовсім інші, ніж можливості українців, хоча вони й воюють із вражаючою хоробрістю. Війна в Україні – не калька для конфлікту між Росією та НАТО», – наголосив він.

