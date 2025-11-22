Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Німеччина залучить ветеранів ЗСУ до підготовки своїх офіцерів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина залучить ветеранів ЗСУ до підготовки своїх офіцерів
Бундесвер хоче інтегрувати український бойовий досвід у систему підготовки своїх офіцерів та унтерофіцерів
фото з відкритих джерел

Українські військовослужбовці зможуть виступати у військових училищах, розповідати про ведення оборонної війни проти російської агресії

Ветерани Збройних сил України, які пройшли війну, навчатимуть німецьких офіцерів. Про це заявив інспектор сухопутних військ ФРН, генерал-лейтенант Крістіан Фройдінґ у інтерв’ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, пише «Главком».

За його словами, досвід, отриманий українськими військовими в реальних бойових умовах, є унікальним і не може бути відтворений у навчальних центрах. Саме тому Бундесвер хоче інтегрувати український бойовий досвід у систему підготовки своїх офіцерів та унтерофіцерів.

«Ми ніколи не зможемо відтворити реальний бойовий досвід. Тому для мене важливо значно більше враховувати досвід українців у нашому навчанні. Я домовився зі своїм українським колегою, що ми хочемо запросити ветеранів до Німеччини», – сказав Фройдінґ.

Генерал, який раніше очолював ситуаційний центр у справах України в Міноборони ФРН, зазначив, що українські військовослужбовці зможуть виступати у військових училищах, розповідати про ведення оборонної війни проти російської агресії та долучатися до практичної підготовки німецьких військових.

Фройдінґ також закликав не робити прямих аналогій між війною в Україні та потенційним конфліктом між РФ і НАТО:

«Можливості НАТО – діяти на суші, у повітрі, на морі та в кіберпросторі – зовсім інші, ніж можливості українців, хоча вони й воюють із вражаючою хоробрістю. Війна в Україні – не калька для конфлікту між Росією та НАТО», – наголосив він.

Нагадаємо, веерани з Київської та Закарпатської областей здійснили підйом на Говерлу – найвищу точку України, 2061 метр над рівнем моря.

Читайте також:

Теги: Німеччина ветеран військові навчання військові навчання інспектор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У третю річницю визволення Херсона російські загарбники не полишають спроб знищити місто
Три роки після деокупації: як живе Херсон на лінії фронту
11 листопада, 12:00
Птиця у Німеччині опинилась у небезпеці
Загроза епідемії. У Німеччині шириться новий пташиний грип H5N1
3 листопада, 12:50
Відстрочка триватиме 12 місяців
Рада підтримала законопроєкт щодо нової відстрочки: що відомо
4 листопада, 14:33
Північна Корея активно вдосконалює свої військові технології завдяки співпраці з Росією
Стало відомо, скільки солдатів КНДР розгорнула поблизу кордону з Україною
5 листопада, 04:33
Німеччина надасть Україні додаткові €40 млн допомоги перед зимою
Німеччина надасть Україні додаткові €40 млн допомоги перед зимою
12 листопада, 04:34
Рятувальники та експертна група на місці катастрофи турецького військового вантажного літака C-130 поблизу кордону з Азербайджаном
Знайдено «чорну скриньку» літака, що розбився з 20 військовими Туреччини
13 листопада, 00:57
Правозахисні організації, включаючи Amnesty International, критикують ці удари як незаконні позасудові вбивства
Стало відомо, скільки американців підтримують військові удари по підозрюваних у наркоторгівлі без суду
15 листопада, 03:13
Фрідріх Мерц: «Ми зробимо все можливе, щоб оснастити українську армію системами озброєння з достатньою дальністю»
Канцлер Німеччини пообіцяв оснастити Україну далекобійною зброєю
20 листопада, 09:00
«Мілкон ЮА» вперше прокоментував скандал навколо виробництва бронежилетів
«Мілкон ЮА» вперше прокоментував скандал навколо виробництва бронежилетів
19 листопада, 21:06

Соціум

Під Москвою дрони атакували ключову для регіону Шатурську електростанцію (відео)
Під Москвою дрони атакували ключову для регіону Шатурську електростанцію (відео)
Кіпр: невідомі намагалися викрасти ексміністра енергетики України, підозрюваного у «вугільній справі»
Кіпр: невідомі намагалися викрасти ексміністра енергетики України, підозрюваного у «вугільній справі»
Невідомі дрони паралізували роботу одного з аеропортів у Нідерландах
Невідомі дрони паралізували роботу одного з аеропортів у Нідерландах
Міжнародні авіакомпанії скасували рейси до Венесуели після попередження США про ризики безпеки
Міжнародні авіакомпанії скасували рейси до Венесуели після попередження США про ризики безпеки
Нідерланди: військові дві години намагалися збити дрони біля авіабази, але безуспішно
Нідерланди: військові дві години намагалися збити дрони біля авіабази, але безуспішно
Німеччина залучить ветеранів ЗСУ до підготовки своїх офіцерів
Німеччина залучить ветеранів ЗСУ до підготовки своїх офіцерів

Новини

Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Вчора, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Вчора, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua