Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Метінвест» назвав три ключові умови відновлення України

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
«Метінвест» назвав три ключові умови відновлення України
Якщо бізнес не демонструє сталого розвитку, він не отримає міжнародного фінансування, пояснив Коваленко
фото: depositphotos.com

Для активного відновлення Україні потрібні кадри, безпека та відтермінування європейського екоподатку СВАМ – «Метінвест»  

Стійкий мир, доступний капітал і кваліфіковані кадри – це три ключові умови, від яких залежить швидкість і успішність відбудови України. Також важливим є питання відтермінування європейського екомита СВАМ, яке допоможе зберегти наші виробничі потужності. Про це розповів директор департаменту сталого розвитку та екологічного менеджменту Групи «Метінвест» Віталій Коваленко на 5-му Міжнародному форумі сталого розвитку (ISF2025) у Львові, який об’єднав понад 600 представників держави, бізнесу, банківського сектору та міжнародних організацій. 

«Найголовніше, що турбує суспільство, – це стійкість миру. Без цього жоден бізнес, особливо промисловий, не може планувати розвиток», – підкреслив Коваленко.

Другим чинником він назвав доступність капіталу, а саме – його ціну та довгостроковість.

«Ми маємо перелік проєктів, готових до реалізації. Але саме доступ до фінансування разом із миром визначатиме темпи відновлення», – пояснив представник «Метінвесту».

Третій критичний фактор – кадровий потенціал: через війну й міграцію в Україні гостро бракує інженерів, проєктувальників та будівельників.

«Від того, чи зможемо ми утримати та повернути спеціалістів, залежить швидкість відбудови країни», – наголосив Коваленко.

Серед інших умов він назвав доступ до сучасних технологій, ефективну взаємодію бізнесу й влади та відсутність торговельних бар’єрів. Зокрема, експерт наголосив на важливості відтермінування дії механізму вуглецевого коригування (CBAM) для українських виробників, що допоможе зберегти промислові потужності й робочі місця.

Окрему увагу він приділив питанням ESG-звітності (екологічної, соціальної та управлінської відповідальності), які стають вирішальними для залучення інвестицій.

«Фінансові установи ЄС зобов’язані інвестувати лише в компанії, які відповідають ESG-стандартам. Якщо бізнес не демонструє сталого розвитку, він не отримає міжнародного фінансування», – пояснив Коваленко.

Крім того, Україні потрібно поступово розвивати культуру нефінансової звітності, щоб вона мала практичний сенс, а не була формальністю. «Європейські стандарти вимагають не просто звітувати, а доводити результати реальними інвестиціями в сталий розвиток», – зауважив представник «Метінвесту». 

Як відомо, компанія «Метінвест» Ріната Ахметова потрапила до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України: від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 60 млрд грн. Компанія також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 млрд в інвестиційні проєкти.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн – на підтримку ЗСУ в межах ініціативи «Сталевий фронт».

Читайте також:

Теги: бізнес фінансування безпека будівництво

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У одній із стрічок, що має виготовити канал «1+1», покажуть анексію Криму
Держава замовила патріотичне кіно про війну в олігархів Пінчука і Коломойського
Вчора, 14:17
Словаччина виступила проти використання заморожених активів РФ для фінансування України
Словаччина виступила проти використання заморожених активів РФ для фінансування України
27 жовтня, 01:16
Київрада планує ухвалити звернення до Верховної Ради щодо збільшення видатків на зміцнення обороноздатності Києва
Кличко заявив про найскладніший опалювальний сезон для Києва
23 жовтня, 14:52
Stolitsa Group спростувала чутки про незаконність будівництва на Березняках
Stolitsa Group спростувала чутки про незаконність будівництва на Березняках
23 жовтня, 10:00
Білецький приховує нерухомість і бізнеси ексдружини
Голова Закарпатської ОВА приховує бізнеси ексдружини: розслідування
22 жовтня, 11:50
Продажі iPhone 17 підштовхнули інтерес до акцій Apple
Акції Apple продемонстрували новий історичний рекорд
21 жовтня, 08:18
Законопроєкт містить $500 млн на допомогу Україні
Сенат США ухвалив оборонний бюджет на 2026 рік: скільки отримає Україна
10 жовтня, 07:02
Кличко повідомив про порядок денний сесії Київради, запланованої на 9 жовтня
Київрада планує збільшити фінансову допомогу військовим та родинам захисників
9 жовтня, 11:48
Зміна парадигми зробила шлюб менш доступним для груп із низькими доходами, поглиблюючи нерівність
Шлюб стає прерогативою заможних: WSJ пояснює причину
7 жовтня, 18:46

Економіка

«Метінвест» назвав три ключові умови відновлення України
«Метінвест» назвав три ключові умови відновлення України
Комітет НБУ прогнозує зниження облікової ставки до кінця року
Комітет НБУ прогнозує зниження облікової ставки до кінця року
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
Чи стане доступною залізниця для українців? Асоціація громад зробила заяву
Чи стане доступною залізниця для українців? Асоціація громад зробила заяву
Politico: Допомога Україні від Міжнародного валютного фонду під загрозою
Politico: Допомога Україні від Міжнародного валютного фонду під загрозою
Прайс-кепи стримують євроінтеграцію українського енергоринку – Ukraine Facility Platform
Прайс-кепи стримують євроінтеграцію українського енергоринку – Ukraine Facility Platform

Новини

Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге
Сьогодні, 15:54
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua