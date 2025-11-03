«Метінвест» назвав три ключові умови відновлення України

Якщо бізнес не демонструє сталого розвитку, він не отримає міжнародного фінансування, пояснив Коваленко

Для активного відновлення Україні потрібні кадри, безпека та відтермінування європейського екоподатку СВАМ – «Метінвест»

Стійкий мир, доступний капітал і кваліфіковані кадри – це три ключові умови, від яких залежить швидкість і успішність відбудови України. Також важливим є питання відтермінування європейського екомита СВАМ, яке допоможе зберегти наші виробничі потужності. Про це розповів директор департаменту сталого розвитку та екологічного менеджменту Групи «Метінвест» Віталій Коваленко на 5-му Міжнародному форумі сталого розвитку (ISF2025) у Львові, який об’єднав понад 600 представників держави, бізнесу, банківського сектору та міжнародних організацій.

«Найголовніше, що турбує суспільство, – це стійкість миру. Без цього жоден бізнес, особливо промисловий, не може планувати розвиток», – підкреслив Коваленко.

Другим чинником він назвав доступність капіталу, а саме – його ціну та довгостроковість.

«Ми маємо перелік проєктів, готових до реалізації. Але саме доступ до фінансування разом із миром визначатиме темпи відновлення», – пояснив представник «Метінвесту».

Третій критичний фактор – кадровий потенціал: через війну й міграцію в Україні гостро бракує інженерів, проєктувальників та будівельників.

«Від того, чи зможемо ми утримати та повернути спеціалістів, залежить швидкість відбудови країни», – наголосив Коваленко.

Серед інших умов він назвав доступ до сучасних технологій, ефективну взаємодію бізнесу й влади та відсутність торговельних бар’єрів. Зокрема, експерт наголосив на важливості відтермінування дії механізму вуглецевого коригування (CBAM) для українських виробників, що допоможе зберегти промислові потужності й робочі місця.

Окрему увагу він приділив питанням ESG-звітності (екологічної, соціальної та управлінської відповідальності), які стають вирішальними для залучення інвестицій.

«Фінансові установи ЄС зобов’язані інвестувати лише в компанії, які відповідають ESG-стандартам. Якщо бізнес не демонструє сталого розвитку, він не отримає міжнародного фінансування», – пояснив Коваленко.

Крім того, Україні потрібно поступово розвивати культуру нефінансової звітності, щоб вона мала практичний сенс, а не була формальністю. «Європейські стандарти вимагають не просто звітувати, а доводити результати реальними інвестиціями в сталий розвиток», – зауважив представник «Метінвесту».

Як відомо, компанія «Метінвест» Ріната Ахметова потрапила до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України: від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 60 млрд грн. Компанія також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 млрд в інвестиційні проєкти.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн – на підтримку ЗСУ в межах ініціативи «Сталевий фронт».