Чому цей рік новий? Що точно зміниться для українців у 2025-му

Нові тарифи, ціни, правила і закони

Змін у новому 2025-му році очікується багато – від чергової пенсійної реформи, яку готується запровадити уряд, до…

«Главком» зібрав інформацію про усі нововведення, які стануться в Україні у році, що прийшов. Якщо не відразу після новорічної ночі, то трохи згодом.

Серед новацій зустрічаються і покращення (на жаль, їх не так багато). Утім, українцям до випробовувань не звикати і, дай Боже, щоб вони стали найбільшими випробуваннями наступного року.

Пенсійний вік відступить

З 1 січня 2025 року пенсії, що сягають більше 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (зараз він становить 2361 грн), будуть зменшені. До закінчення дії військового стану пенсійні виплати не перевищуватимуть 23610 грн. При цьому у 2025 році для отримання пенсії у 60 років знадобиться 32 роки трудового стажу замість нинішніх 31.

До речі, у 2025 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, і прожитковий мінімум для працездатних осіб (зараз – 3028 грн) не збільшуватиметься. Також «заморожено» і мінімальну заробітну плату – як і у 2024 році, вона становитиме 8 тис. грн.

Більше витрат на війну

З 1 січня 2025 року зростають ставки військового збору. На заробітну плату, доходи за банківськими депозитами, оренду нерухомості та виграші ставка збільшується з 1,5% до 5%. Для фізичних осіб-підприємців І, ІІ та ІV груп платників єдиного податку ставка військового збору становитиме 10% мінімальної заробітної плати. Відповідно, військовий збір становитиме 800 грн на місяць. Платники єдиного податку III групи сплачуватимуть військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року. Підвищення податків, за даними аналітиків, спровокувало припинення діяльності десятків тисяч ФОПів.

Також із нового року передбачено підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній – до 25%. А податок на прибуток від банків за 2024 рік визначено у розмірі 50%.

Ліміти на картки

З 1 лютого 2025 року посиляться обмеження щодо переказів з картки на картку без документально підтвердженого доходу. Максимальна сума не зміниться – 150 тис. грн на місяць, але тепер обмеження зачеплять операції із застосуванням IBAN. З 1 червня 2025 року ліміт буде знижено до 100 тис. грн на місяць. Такі умови виписані у меморандумі, який підписали провідні українські банки наприкінці 2024 року.

Ліміти не поширюватимуться на клієнтів із підтвердженими джерелами доходів (зокрема, зарплатних клієнтів банків) та волонтерів.

Для клієнтів із «високим рівнем» ризику застосовуватимуться особливі умови – для них обмеження переказів на місяць становитиме 50 тис. грн. Про те, хто саме належить до цієї категорії, йдеться у відповідних директивах Нацбанку.

У 2025 році популярну послугу переказу з карти на карту без підтвердженого доходу візьмуть під ще більший контроль

Підтримка інвалідів

У 2025 році ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які отримали інвалідність, одержуватимуть пенсію залежно від групи інвалідності:

для ІІІ групи – 8025 грн;

для ІІ групи – 10700 грн;

для І групи – 13376 грн.

З 1 січня «чорнобильські» доплати у розмірі 2361 грн надаватимуться лише тим, хто реально проживав у зоні радіоактивного забруднення під час та одразу після аварії на ЧАЕС (деякі пенсіонери спеціально заради доплати прописуються у Чорнобильській зоні, не проживаючи там).

Особи з інвалідністю внаслідок війни також отримуватимуть пенсію залежно від групи інвалідності: для ІІІ групи – 8499 грн, для ІІ групи – 12395 грн, для І групи – 15346 грн. Військові, які отримали інвалідність під час служби, мають право на пенсію, що становить 100% від грошового забезпечення для І групи, 80% – для ІІ групи та 60% – для ІІІ групи.

Всім малюкам – по пакету

Хороші новини для батьків новонароджених: з 2025 року держава на постійній основі надаватиме компенсацію за «Пакунок малюка». У році, що прийшов, розмір грошової компенсації на одну дитину буде встановлений у межах 7 689 грн.

Компенсацію за «Пакунок малюка» з наступного року надаватимуть на постійній основі

Є ще одна новація: якщо раніше ці виплати здійснювалися лише через державний «Приватбанк», то тепер до програми приєднаються нові банки. Їхній перелік на своєму сайті публікуватиме Державна служба у справах дітей.

Надбавки вчителям

З 1 січня 2025 року і до кінця того року, в якому в Україні скасують військовий стан, вчителі отримуватимуть додаткові виплати. Так, з 1 січня 2025 року щомісячна надбавка становитиме 1 тис. грн, а з 1 вересня – 2 тис. грн.

Інвалідність скасовується

З нового року ліквідуються медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), і замість встановлення інвалідності відтепер здійснюватиметься оцінка повсякденного функціонування особистості. Цим займуться експертні команди, які будуть створені при кластерних та надкластерних закладах охорони здоров'я.

Щоб уникнути корупції під час оцінки функціонування особистості, передбачається повністю виключити людський фактор: лікарі експертної команди до моменту оцінки не знатимуть імені пацієнта, а пацієнт – імен лікарів. Статус осіб, яким уже була встановлена інвалідність, зберігається на період його дії та є підставою для оформлення чи продовження прав, статусів, пільг, пенсій, допомог, компенсацій, надбавок та інших соціальних гарантій.

Після корупційних скандалів з МСЕК правоохоронні органи передали до Міністерства охорони здоров’я уже понад 2 тис. справ про надання сумнівних груп інвалідності, а понад дві сотні осіб свою групу втратили.

Безкоштовна допомога – тільки із санкції лікаря

З 1 січня без направлення лікаря всі послуги у державних та комунальних медичних закладах надаватимуться лише на платній основі. Виняток становлять ті лікарі-спеціалісти, до яких можна звертатися без направлення, – акушер-гінеколог, психіатр, нарколог, стоматолог, педіатр, фтизіатр. Направлення від лікаря не потрібне також під час виконання послуг за договорами з юридичними особами – коли за працівників сплачує роботодавець. Крім того, за додаткову плату надаватимуться послуги, які не покриваються пакетами Національної служби здоров'я України.

Курцям могло бути і гірше

У 2025 році на 35,4% буде збільшено розмір акцизного податку на сигарети з фільтром, без фільтра, а також на цигарки – до 78 євро за 1000 штук (було близько 57 євро – акциз обчислювався у гривнях). Тож, природно, зросте і вартість пачки тютюнових виробів: щонайменше на 40 грн.

Шкідлива звичка палити стає ще більш фінансовообтяжливою

Але тут треба зазначити, що курцям ще пощастило. Річ у тім, що з 2018 року в Україні працює план підвищення акцизу на тютюнові вироби – щоб відповідати хоча б мінімальному дозволеному в Євросоюзі рівню. І, згідно з директивою ЄС, у 2025 році цей податок мав становити 90 євро за 1000 шт. До речі, акциз на тисячу так званих «електронних цигарок» (ТВЕН) становитиме лише 70,4 євро.

Автогаз поб'є цінові рекорди

З 1 січня 2025 року зросте акцизний збір на паливо: на бензин та дизпаливо – відповідно на 12% та 22%, а на автомобільний газ – на 30%. Слід зауважити, що ціни на автогаз в Україні вже зараз зрівнялися з польськими – 35 грн із копійками за літр. Далося взнаки осіннє зростання акцизу на паливо. Для бензину він виріс тоді на 15% – до 242,6 євро за тисячу літрів, для дизельного палива на 27% – до 177,6 євро. А ось акциз на автогаз виріс восени майже втричі – з 52 до 148 євро за тисячу літрів.

Загалом вартість літра палива на вітчизняних АЗС вже з початку року може зрости на чотири грн. І не лише через підвищення акцизів, а й через запровадження авансового платежу на прибуток – кожній заправці доведеться платити до 60 тис. грн щомісяця.

Автомобільні ігри «Євро-6»

З нового року нові імпортні легкові автомобілі, які ввозяться в Україну, повинні відповідати нормам екологічного стандарту «Євро-6». Цей стандарт, який регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах, було запроваджено у 2015 році.

З 2025 року запроваджуються нові норми для автомобілів, що ввозяться до України

Щодо ввезення вживаних легкових автомобілів, то вони повинні відповідати нормам не нижче за введений у 1996 році стандарт «Євро-2». А для нових та вживаних вантажівок, автобусів та спецтехніки передбачена норма не нижче за «Євро-5», яку було запроваджено у 2009 році.

Автоцивілка виросте щонайменше вдвічі

З 1 січня в Україні розпочнеться реформа автострахування, орієнтована на європейські стандарти. З нового року ліміти виплат з автоцивілки будуть суттєво збільшені. Так, відшкодування збитків з майна зросте зі 160 тис. до 320 тис. грн, а виплати за шкоду, завдану життю та здоров'ю, збільшаться з 320 тис. грн до 500 тис. грн.

Але при цьому вартість автоцивілки теж зросте, більш ніж удвічі. Наприклад, якщо нині її середня ціна становить 2,2 тис. грн, то з нового року вона коштуватиме до 5 тис. грн.

Газ дорожчає

Під ялинку Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) кардинально підвищила тариф на транспортування газу в Україні. З нового року замість 124,16 грн доведеться платити 501,97 грн/тис. куб. м. В Операторі ГТС України пояснили подорожчання на понад 300% припиненням транзиту російського газу – відтепер функціонування газотранспортної системи повністю лягає на плечі вітчизняних споживачів.

Довгоочікуване перекриття російського газового транзиту змусить заморозити частину потужностей української ГТС та призведе до здорожчання транспортування газу

Щоправда, підвищення тарифу поки не вплине безпосередньо на розмір платіжок для населення через мораторій на підвищення цін, а от комерційний сектор (і держкомпанії, зокрема) вже неабияк стривожений майбутніми негативними наслідками для бізнесу.

Андрій Кузьмін, «Главком»