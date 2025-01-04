Чи доведеться Україні поступитись територіями: Блінкен спрогнозував, як зміниться лінія фронту

Якщо буде припинення вогню, то Путін, найімовірніше, використає це, щоб відпочити, переозброїтися та знову атакувати

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що у питанні війни Росії проти України головне, що залишає Трампу адміністрація Байдена, це власне Україна, яка досі є на світових картах попри спробу Путіна її знищити. Але лінія, яка є зараз, навряд чи суттєво зміниться найближчим часом. Таку думку він висловив в інтерв'ю The New York Times.

«Ну, по-перше, те, що ми залишили, це Україна, що не було самоочевидним, бо амбіції Путіна полягали у тому, щоб стерти її з карти. Ми зупинили це. Путін зазнав невдачі. Україна стоїть. І я вважаю, що вона також має винятковий потенціал не лише вижити, а й процвітати в майбутньому. І це залежить від рішень, які ухвалять майбутня адміністрація (Трампа, – ред.) та багато інших країн», – зазначив Блінкен.

Коли держсекретаря запитали, чи не настав вже час закінчувати війну в Україні, він наголосив, що це рішення мають ухвалити українці.

«Вони (українці, – ред.) повинні вирішити, де їхнє майбутнє і як вони хочуть його досягти. Де на карті зараз проходить лінія (фронту, – ред.), я не думаю, що це дуже сильно зміниться», – додав він.

Водночас Блінкен підкреслив, що йдеться не про поступку територіями, а лише про реальний погляд на поточну ситуацію.

«Лінія фронту, як практичне питання в найближчому майбутньому, навряд чи сильно зрушиться. Претензії України на цю територію завжди будуть. І питання у тому, чи знайдуть вони способи за підтримки інших повернути втрачену територію. Бо малоймовірно, що Путін відмовиться від своїх амбіцій», – пояснив держсекретар США.

На його думку, якщо буде припинення вогню, то Путін, найімовірніше, використає це, щоб відпочити, переозброїтися та знову атакувати у майбутньому.

«Щоб будь-яке припинення вогню справді було міцним, критично важливо переконатися, що Україна має потенціал у майбутньому стримувати подальшу агресію. І це може мати безліч форм. Це може статися через НАТО і ми виведемо Україну на шлях членства в НАТО. Це може статися через гарантії безпеки, зобов'язання і поруки з боку різних країн, щоб дати Росії зрозуміти, що у разі повторного нападу у неї виникнуть великі проблеми», – зазначив Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, Україна втратила за рік близько 3600 км² території на всіх напрямках. А у листопаді темпи просування росіян досягли піку: 610 км²/місяць та 20,3 км²/добу.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

Також протягом доби 2 січня окупанти проводили штурмові дії на Харківському та Куп'янському напрямках. Деякі позиції Збройних сил України (ЗСУ) були зруйновані.