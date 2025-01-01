Контакт з інопланетянами, «знищення Європи» і смерть Путіна. Що обіцяють провидці на 2025 рік

Пророцтва Ванги на наступний рік і жахають, й інтригують

Людям властива цікавість щодо майбутнього. Так хочеться дізнатися, що готує нам наступний рік, тим більше, коли країна 11-й рік у війні і є надія на припинення вогню. Чи справдиться вона? Чи поступиться Путін і чи здійснить людство революційний прорив у якісь галузі?

Світові та вітчизняні екстрасенси, астрологи, тарологи вже висловилися із цього приводу. Чи довіряти їм – справа кожного. А перевірити правдивість їхніх попередніх пророцтв можна тут: 2022, 2023, 2024 рік.

Ванга

Ванга обіцяла контакт з позаземним життям у 2025 році фото з відкритих джерел

До пророцтв балканської віщунки світ звертається щороку. «Главком» публікував деякі з прогнозів Ванги на 2024 рік, і слід визнати: щось з них таки справдилося. Ну-мо, проаналізуймо: Ванга пророкувала нове президентство Дональда Трампа – принаймні, так трактували її пророцтво. Тут вона влучила у яблучко: Трамп справді вдруге оселиться у Білому домі. Вона також уточнювала, що невдовзі після інавгурації він захворіє на незрозумілу хворобу, яка вплине на його слух (замах, під час якого куля влучила у вухо дійсно вже мав місце), а також отримає черепно-мозкову травму. Інавгурація має відбутися 21 січня, тож слідкуємо.

Ще одне пророцтво – вбивство Путіна. Тут, що дуже прикро для значної частини світу, провидиця схибила. Також вона передрікала посилення тероризму у Європі; природні катаклізми; нову світову фінансову кризу; винайдення ліків проти раку та хвороби Альцгеймера; зміну орбіти Землі.

Пророцтва Ванги на 2025 рік також жахають, пише Telegraph. Зокрема, вона передбачила:

Повне знищення Європи. Вона сказала: «Як тільки Сирія паде, чекайте великої війни між Заходом і Сходом. Навесні почнеться війна на Сході, і буде Третя світова війна. Війна на Сході, яка знищить Захід». В іншому прогнозі вона стверджувала: «Сирія впаде до ніг переможця, але переможець буде не той».

Контакт з інопланетянами. Ванга попереджала: «Людство вступить у контакт з позаземним життям, що, можливо, призведе до глобальної кризи або апокаліпсису».

«Оскільки Дональд Трамп пообіцяв оприлюднити всі файли, які уряд Сполучених Штатів зберігає на інопланетян, коли прийде до влади, цілком можливо, що це передбачення набагато точніше, ніж нам хотілося б вірити», – зазначає Telegraph.

Рік наукового прогресу. Є й хороші новини: Ванга казала, що саме 2025 рік принесе людству великі наукові та медичні досягнення, включаючи прогрес у телепатії та нанотехнологіях. Водночас вона попереджала про потенційну небезпеку зловживання цими технологіями у деструктивних цілях.

Нострадамус

Пророцтва Нострадамуса дуже неконкретні фото з відкритих джерел

Оскільки французький астролог у своїх катренах був вкрай неконкретним, існує чимало трактувань його передбачень. До прикладу, згідно з одним з варіантів передбачень, у 2024 році мали статися:

громадянська війна у США – поки не сталося;

зростання впливу Китаю – можливо;

незворотні зміни клімату – відбуваються постійно;

руйнівний ядерний вибух у Середземному морі – не справдилося;

війна за участю Китаю в Індійському океані – не справдилось;

початок Третьої світової – важко сказати, одні експерти вже констатують початок третьої Світової, інші – ще ні.

вибори нового Папи Римського – не справдилось;

зречення британського монарха Карла (Чарльза) ІІІ – не справдилось, хоча постійно курсують чутки про те, що Чарльз планує відмовитися від своїх обов’язків, і королем стане Вільям.

Щодо 2025 року. New York Post пише, що у своїй книзі «Пророцтва» Нострадамус зазначав:

Завершення війни. Йдеться про те, що фінансова криза та вичерпання ресурсів можуть стати передумовами завершення поточного збройного конфлікту. Його слова можна трактувати як натяк на війну Росії проти України: «Протягом тривалої війни вся армія виснажена, тож вони не знаходять грошей для солдатів; замість золота чи срібла вони прийдуть до шкіряних монет, галльської латуні та півмісяця Місяця». До чого тут латунь і півмісяць? Існують пояснення, що саме ці матеріали можуть вказувати на можливе втручання Франції або Туреччини – обидві країни підтримують суверенітет України.

Велика Британія опиниться у війні. Англія опиниться у вирі «жорстоких воєн». Це ще не всі біди, з якими Британія може зіштовхнутися у новому році: за словами Нострадамуса, країна зіштовхнеться зі «старою чумою», і вона виявиться «гіршою за ворогів».

Стихійні лиха. Зокрема, йдеться про наближення до Землі гігантського астероїда «Провісник долі», а також масштабне стихійне лихо в Бразилії, яке супроводжуватиметься апокаліптичними припливами й може стати початком «водної імперії».

Крейг Хемільтон-Паркер

Крейг Хемільтон-Паркер пророкує ескалацію війни фото: Daily Star

Хемільтона-Паркера вже охрестили «новим Нострадамусом», однак очевидно, поки даремно. На 2024-й він пророкував наступне:

Америка втратить свої позицію наддержави у світі – не сталося;

США страждатиме від нестачі електроенергії, зокрема, внаслідок природної катастрофи – попри те, що катастрофи періодично траплялися, жодних енергетичних проблем з енергетикою у США, на щастя, немає.

Путін вмре (йому «залишилося недовго») – Путін поки живий, українське Різдво він засипав ракетами;

Російсько-українська війна триватиме якийсь час і після смерті Путіна, а на місце Путіна прийде… жінка, і загалом вона буде «настільки ж поганою» – жодної жінки, яка замінить Путіна, на горизонті ще немає;

Винайдуть ліки від раку – на жаль, поки фармацевти не повідомляють про це;

Медицина здійснить прорив у лікуванні хвороби Альцгеймера – прорив чи ні, але у серпні 2024 року американські вчені наблизилися до того, щоб визначати схильність до Альцгеймера за аналізом крові.

Як стверджує екстрасенс, видіння приходять до нього під час медитацій. Отож, на 2025 рік йому привиділося:

Криза в Європі. Крейг каже, що бачив масові протести, криваві вуличні бої, натяки на економічну кризу, що він «відчув революційну енрегію у повітрі». Ба більше: він каже, що «пролітав над заводами Volkswagen і BMW, і вони здавалися порожніми».

«І я подумав, що це може свідчити про якийсь занепад у Німеччині, а потім побачив спалах палаючого французького прапора, вся Німеччина раптом опинилася під французьким прапором, тож я думаю, що у Німеччини і у Франції буде багато неприємностей».

Війна в Україні. Крейг пророкує ескалацію війни, «особливо на початку січня». За його словами, буде успішна атака безпілотників з України на Росію.

«Я бачив нафтопереробний завод, який горів, і військову техніку, яка горіла». (Іншими словами, ми це все бачимо не перший рік, тому без змін, – «Главком»). Прозвучав і досить дивний прогноз: «Я думаю, що Україна поверне собі частину Криму – про це буде укладена угода, інакше повернути землю не вдасться».

Також, на його думку, Україна не вступить до НАТО, і це Путін сприйме як свою перемогу, мовляв: «Це те, заради чого ми прийшли в Україну, це те, що ми хотіли зупинити, ми не хотіли, щоб вони йшли у НАТО».

Доля Путіна. Крейг наполягає: Путін невдовзі помре, але війна після того не закінчиться. І, знову-таки, наполягає: на його місце прийде жорстока жінка.

Прорив у медицині. Другий рік поспіль Крейг пророкує неймовірні зрушення у цій галузі: на цей раз він пов'язує майбутні зрушення із розвитком штучного інтелекту. «ШІ буде застосовуватися у медицині – з'являться ліки, розроблені для конкретної людини з огляду на її ДНК, особливостей стану тощо», – каже провидець. За його словами, у 2025-му людство таки збагне, як боротися з раком, причому йтиметься саме про індивідуальний підхід.

Інші версії майбутнього

Ізраїльсько-британський ілюзіоніст і самопроголошений ясновидець Урі Геллер висловив занепокоєння щодо безпеки новообраного президента США Дональда Трампа у 2025-му, стверджуючи, що проти нього плететься змова.

Відомий своїми фокусами зі згинанням ложки та екстрасенсорними передбаченнями, Геллер повередив, що життю Трампа може загрожувати небезпека з боку «підпільної групи, яка має політичні мотиви». Він вважає, що «кілерський загін демократів» може мати на меті вбити Трампа так само, як президента Джона Кеннеді у 1963 році.

Урі Геллер дуже переймається безпекою Трампа фото з відкритих джерел

Геллер закликав Ілона Маска побудувати «сталеве кільце» навколо Трампа для його захисту.

«Мої дорогі друзі, я дійсно стурбований життям Дональда Трампа... У мене погане відчуття», – написав Геллер на X.

My dear friends, I'm really concerned about Donald Trump's life... I have a BAD FEELING that something is being planned by the #deepstate! They have the TOOLS, the MOTIVE and the WILLINGNESS. Their only means of comeback is to remove #Trump or they are finished! @realDonaldTrump… pic.twitter.com/73Ia6gHGSO — Uri Geller (@theurigeller) — Uri Geller (@theurigeller) November 10, 2024

Геллер також закликав Трампа використовувати для захисту лише тих людей, яким він «справді довіряє».

Вітчизняні екстрасенси також продукують свої прогнози. Мольфарка Олена Стеценко припускає, що у прийдешньому році війна може закінчитися. За її словами, цей рік принесе значно більше позитивних змін порівняно з 2024 роком. За словами провидиці, можна очікувати зрушень як у політичній, так і у військовій сферах. Вона також назвала наступний рік часом сили та нових можливостей.

Астролог і таролог Ма Ірина також висловилася щодо закінчення війни в Україні. Вона зазначила, що конфлікт може завершитися шляхом мирних переговорів. Ірина наголосила, що російський президент Володимир Путін потенційно готовий до обговорень, однак прагне знайти вигоду для себе. За її словами, поштовхом до переговорів стануть успіхи Збройних сил України на полі бою.

Ма Ірина: «Поштовхом до переговорів для Путіна стануть успіхи Збройних сил України на полі бою» скріншот з YouTube

«Ймовірно, відбудеться певний процес: за стіл переговорів сядуть ключові сторони, і буде знайдено цікавий, хоча й складний для обох країн, вихід із ситуації», – запевнила вона і додала, що наприкінці осені можливий новий етап активних дій з боку України, під час яких окупанти почнуть залишати свої позиції.

Інший прогноз висловила тарологиня Яна Пасинкова. Вона звернула увагу на потенційну небезпеку з боку Білорусі, зазначивши, що ця загроза досі залишається актуальною. Утім, у Білорусі, на її думку, може змінитися керівництва – що, до слова, логічно, адже у країні у січні мають відбутися вибори.

Прогнозуючи майбутнє, Пасинкова зазначила, що війна, імовірно, триватиме до травня 2025 року. Вона також попередила про можливі інциденти біля водойм або пов’язані з водними об’єктами, які можуть мати серйозні наслідки.

Яна Пасинкова вважає, що невдовзі біля водних об’єктів може трапитися інцидент фото з відкритих джерел

«Їм знову вдасться створити загрозу для світу, але завдяки втручанню невідомих героїв ці плани буде зірвано», – поділилася Пасинкова своїми передбаченнями.

Що кажуть зорі

На прохання «Главкома» астролог Катерина Соляник також зробила прогнози на прийдешній рік.

Катерина Соляник: «2025 рік обіцяє бути поворотним» фото: Facebook Катерини Соляник

Про війну. За словами Катерини Соляник, більшість процесів, пов'язаних із взаємовідносинами, мають чіткі дати початку, а ось закінчення цих процесів наче розмите в часі. «Тим більше, що слід вважати закінченням війни, особливо в нашому випадку?

«У солярі України на 2024-2025 рік є позиції планет і точок, які припускають, скажімо так, гармонізацію теми загроз, а отже, цілком можуть припускати і завершення війни. У всякому разі, гарячої її фази. Але загалом, період випробувань, який проходить наша країна, ще не завершиться і триватиме до 2027-2028 року», – пояснює вона.

Соляр – це гороскоп, який описує тенденції на особистий рік народженого, тобто для України це рік від 24.08.2024 до 24.08.2025, пояснила Соляник.

Про науково-технічні прориви. Прогрес розвивається з небувалою швидкістю, та й будь-які війни є найпотужнішим стимулом для прискорення такого прогресу.

«Протягом цього року починається петля ретроградності Урана – планети стрибкоподібних змін, нововведень – на межі знаків Телець і Близнюки. Якщо озирнутися назад в історію, щоразу саме в ті періоди часу, коли Уран робив свої петлі ретроградності на кордоні знаків, змінювалися модні тенденції: тобто те, що було модним, ставало застарілим, а натомість приходило щось нове. Тому, з урахуванням того, що Близнюки – це знак теоретичної думки і різного роду комунікацій, цілком можливо, що протягом 2025 року, дійсно, можуть відбутися якісь помітні просування у науці», – зазначає астролог.

На думку, Соляник, у майбутньому році на людство чекає чимало відкриттів і вони будуть тісно пов’язані із ШІ.

Особливість 2025 року. Рік обіцяє бути поворотним.

«Взагалі роки, коли хоча б одна повільна планета (Уран, Нептун, Плутон) змінює свій знак, завжди виділяються астрологами, як особливі. Зі зміною ними знака змінюються акценти в інтересах більшості населення планети і важливі, можна сказати, основоположні тенденції», – пояснює Катерина Соляник.

Цього року починає змінювати знак не тільки Уран, а й Нептун.

«Ця планета «керує» нафтою, газом і всіма продуктами цих енергоносіїв, хімією і фармакологією, ілюзіями всіх мастей – мріями, фантазіями, а ще й обманами й містифікаціями, створенням предметів мистецтва – написанням музики, живописом, кінематографом і т. ін., а також релігійними віруваннями», – пояснює Соляник.

За словами астрологині, з огляду на інші фактори, на 2025 рік можна прогнозувати:

більш активне заміщення двигунів внутрішнього згоряння на електродвигуни;

появу нових видів мистецтва і творчої самореалізації та самовираження;

винайдення ліків від серйозних хвороб, точніше, вони могли бути вже створені, але тепер можуть почати активно впроваджуватися і використовуватися;

також можливі значні винаходи, пов'язані з хімією та біохімією;

послаблення різних релігійних течій, але водночас у світі можуть з'явитися нові релігійні фанатики;

початок реалізації та втілення того, про що раніше тільки мріялося;

можуть з'явитися або активно почати впроваджуватися техніки з управління рішеннями людей, їхніми діями та проявами;

а якщо ще трохи пофантазувати, то можна припустити створення і/або активніше використання технік, технологій і пристроїв, що створюють ілюзорні/віртуальні простори для управління свідомістю, відповідно виборами і діями людей.

Наталія Сокирчук, «Главком»