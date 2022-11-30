Коли закінчиться війна в Україні: Зеленський виступив із заявою (відео)

Зеленський сподівається, що війна закінчиться в найближчі місяці

Росія захоче зупинити війну тільки тоді, коли буде відчувати, що вона слабка та в ізоляції

Війна Росії проти України завершиться тоді, коли цього захоче РФ. А через міжнародний тиск на неї це може трапитись в найближчі місяці. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час NYT DealBook Summit.

«Закінчиться це тоді (мова про війну – «Главком»), коли ми переможемо або коли захоче Російська Федерація», – заявив президент.

За словами глави держави, так може статися, що РФ захоче тільки тоді, коли буде відчувати, що вона слабка та в ізоляції.

«Будемо вірити, що це закінчиться в найближчі місяці», – додав Зеленський.

Раніше голова ліги «Україна-НАТО» розповів, за якої умови нашу країну приймуть в Альянс.

Також Столтенберг назвав умову для розгляду питання членства України в Альянсі.

Як раніше повідомлялося, Україна, ймовірно, отримає нову допомогу від держав НАТО.

До слова, Столтенберг пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла у війни.