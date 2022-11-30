Головна Країна Політика
search button user button menu button

Коли закінчиться війна в Україні: Зеленський виступив із заявою (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Коли закінчиться війна в Україні: Зеленський виступив із заявою (відео)
Зеленський сподівається, що війна закінчиться в найближчі місяці
фото: скріншот з відео

Росія захоче зупинити війну тільки тоді, коли буде відчувати, що вона слабка та в ізоляції

Війна Росії проти України завершиться тоді, коли цього захоче РФ. А через міжнародний тиск на неї це може трапитись в найближчі місяці. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час NYT DealBook Summit.

«Закінчиться це тоді (мова про війну – «Главком»), коли ми переможемо або коли захоче Російська Федерація», – заявив президент.

За словами глави держави, так може статися, що РФ захоче тільки тоді, коли буде відчувати, що вона слабка та в ізоляції.

«Будемо вірити, що це закінчиться в найближчі місяці», – додав Зеленський.

Раніше голова ліги «Україна-НАТО» розповів, за якої умови нашу країну приймуть в Альянс.

Також Столтенберг назвав умову для розгляду питання членства України в Альянсі.

Як раніше повідомлялося, Україна, ймовірно, отримає нову допомогу від держав НАТО

До слова, Столтенберг пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла у війни.

Читайте також: Україна вже отримала зброї на $40 млрд: Блінкен повідомив чудові новини
Теги: Володимир Зеленський Україна росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Нам немає куди відступати, щоб врятуватися»
Шансу для нічиєї немає. Чим закінчиться російсько-українська війна
25 листопада, 07:35
Міністр заявив, що у разі ставки на військову складову в Україні, нібито «існує ризик того, що війна може затягнутися на десятиліття»
Туреччина повідомила, як має закінчитися війна в Україні
23 листопада, 18:58
Американський аналітик вважає, що Путін може застосувати ядерну зброю у випадку деокупації Криму
Затяжна війна в Україні може стати проблемою для США – The Washington Post
28 листопада, 17:41

Політика

Коли закінчиться війна в Україні: Зеленський виступив із заявою (відео)
Коли закінчиться війна в Україні: Зеленський виступив із заявою (відео)
Голова ліги «Україна-НАТО» розповів, за якої умови нашу країну приймуть в Альянс
Голова ліги «Україна-НАТО» розповів, за якої умови нашу країну приймуть в Альянс
Нардеп пояснив, яка подія відкриє Україні двері до НАТО
Нардеп пояснив, яка подія відкриє Україні двері до НАТО
Кубраков прокоментував свою «відставку»
Кубраков прокоментував свою «відставку»
Британський експерт прогнозує кілька масованих ударів РФ по Україні
Британський експерт прогнозує кілька масованих ударів РФ по Україні
The New York Times: Зеленський запросив Маска в Україну
The New York Times: Зеленський запросив Маска в Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
Чому у вівторок не відбувся масовий ракетний удар по Україні – пояснення Арестовича
27K
Глава «Укренерго» дав поради українцям, як підготуватися до зими
18K
Розвідка повідомила, яка доля чекає на затриманих священників Московської церкви
16K
ISW назвав напрямки, на яких деградували батальйонні тактичні групи РФ
9570
На трасі Київ-Чоп масштабна ДТП: рух перекрито
9406
Арестович озвучив реальні втрати України на війні

Новини

Порошенко спрогнозував долю патріарху Кирилу
Сьогодні, 20:23
Оприлюднені імена російських пілотів, які випускають ракети по українській енергетиці
Сьогодні, 19:13
«Війна крізь об’єктив». Журналісти відкриють фотовиставку в столичному метро
Сьогодні, 10:56
За добу українська авіація завдала 17 нищівних ударів по позиціях окупантів
Сьогодні, 06:49
ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
Вчора, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
28 листопада, 07:09

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту