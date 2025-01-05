Втрати ворога станом на 5 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1730 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 5 січня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 5 січня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 5 січня втратила:
- особового складу – близько 796490 (+1730) осіб,
- танків – 9686 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 20119 (+26) од,
- артилерійських систем – 21603 (+25) од,
- РСЗВ – 1257 (+0) од,
- засоби ППО – 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21447 (+91),
- крилаті ракети – 3006 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32940 (+97) од,
- спеціальна техніка – 3677 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 5 січня
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі сім ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 0 суден;
- до Азовського моря – 0 суден.
Нині триває 1047-й день повномасштабної війни в Україні.
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