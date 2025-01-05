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Втрати ворога станом на 5 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 5 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ вже втратила в Україні 32940 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1730 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 5 січня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 5 січня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 5 січня втратила

  • особового складу – близько 796490 (+1730) осіб,
  • танків – 9686 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 20119 (+26) од,
  • артилерійських систем – 21603 (+25) од,
  • РСЗВ – 1257 (+0) од,
  • засоби ППО – 1032 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 21447 (+91),
  • крилаті ракети – 3006 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32940 (+97) од,
  • спеціальна техніка – 3677 (+2).
Втрати ворога станом на ранок 5 січня
Втрати ворога станом на ранок 5 січня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 5 січня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі сім ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 0 суден;
  • до Азовського моря – 0 суден.
Активність ворожого флоту станом на ранок 5 січня
Активність ворожого флоту станом на ранок 5 січня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1047-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ракетна атака дрон безпілотник

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