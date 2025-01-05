Втрати ворога станом на 5 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

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За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили :

РФ у війні з Україною станом на 5 січня втратила :

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 5 січня 2025 року.

РФ вже втратила в Україні 32940 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

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