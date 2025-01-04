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Жителька Курщини розповіла курйозну історію про те, як дізналася, що в її село зайшли ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Жителька Курщини розповіла курйозну історію про те, як дізналася, що в її село зайшли ЗСУ
За словами жінки, якби російська влада організувала евакуацію чи бодай попередила, що відбувається, вона б виїхала
фото: скріншот із відео

«Якби ми знали оце таке, ми б повиїхали. Не було ніякої евакуації», – пожалілася жінка

Мешканка села Казача Локня, що на Курщині, розповіла курйозну історію про те, як дізналася, що туди зайшли українські війська. Про це йдеться у сюжеті «ТРО Медіа». За словами жінки, коли вона почула, що тут перебувають ЗСУ, подумала, що це жарт.

«Якби ми знали оце таке, ми б повиїхали. Не було ніякої евакуації. Я навіть хлопців питала. Ваших хлопців. Їхала машина дорогою, я її зупинила. Кажу: «Здравствуйте. Ребята, ето российские войска?». А вони кажуть: «украинские». Це було в перший день, як тільки вони зайшли. Я подумала, що вони жартують», – пояснила мешканка Курщини досить гарною українською мовою.

За словами жінки, якби російська влада організувала евакуацію чи бодай попередила, що відбувається, вона б виїхала. Але цього не сталося, тож нині вона продовжує мешкати в напівзруйнованій Казачій Локні. А українські військові підгодовують її та односельців.

«Ми спершу дуже їх боялися. Сиділи в хатах. Картоплю викопала вже в жовтні, бо страшно було вийти на город. Чула постріли, звуки автоматної черги. А потім уже роззнайомилися, то ваші військові пояснили, що то вони збивають дрони», – поділилася жінка з журналістами.

Нагадаємо, 2 січня Збройні сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії Російської Федерації в населеному пункті Мар’їне в Курській області.

Раніше Сили оборони України досягли успіху в Курській області. Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ 31 грудня опублікували геолокаційні кадри, які свідчать про взяття під контроль населеного пункту Кругленьке, розташованого на південний схід від Коренево.

Як повідомлялося, завдяки наступальним діям бійці 6-го полку ССО ЗС України зайняли один з населених пунктів у Курській області РФ. Як вже стало відомо, разом із російськими військовими, населений пункт, який вже захопили наші військові, тримали також війська Північної Кореї.

До слова, російські та північнокорейські війська досі не вибили Збройні сили України з Курської області. Причиною цьому є українські удари далекобійною зброєю по території РФ.

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Теги: ЗСУ Курщина влада жінка військові

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