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Арестович озвучив реальні втрати України на війні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Арестович озвучив реальні втрати України на війні
Арестович повідомив, що російські втрати у вісім разів більші, ніж українські
фото з відкритих джерел

Арестович: «Раз вже помилилася президент Єврокомісії , на це доводиться публічно реагувати»  

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у війні загинуло уже близько 10 тис. українських захисників. Таку заяву Арестович зробив в ефірі LatynynaTV.

За словами Арестовича, він озвучив цю цифру після того, як глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн припустилася неточностей коментуючи втрати України.

«Це стосується всіх сил оборони. Я ніколи б не назвав це число, тримали б ми його в таємниці, але раз вже помилилася президент Єврокомісії, на це доводиться публічно реагувати. Російські втрати у вісім разів більші», – сказав Арестович.

Як повідомлялося, під час виступу в Брюсселі 30 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, нібито Україна під час війни проти Росії вже втратила 100 тис.військових і 20 тис. цивільних.

«Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення і невимовний розвиток. Ми всі пам'ятаємо страхи Бучі. За оцінками, на сьогоднішній день загинули понад 20 тисяч мирних жителів і 100 тис. українських військових. Росія повинна заплатити за свої жахливі злочини», – зазначила фон дер Ляєн.

Однак незадовго після проголошення цієї заяви в Єврокомісії заявили про неточність.

Директор з політичних комунікацій ЄК Дана Спінант зазначила, що фон дер Ляєн мала на увазі втрати в цілому, а не загиблими. Тобто в цю цифру входять не тільки загиблі військові, а й поранені і травмовані.

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 30 листопада заявила, що Україна втратила у війні з Росією близько 100 тис. військових та 20 тис. цивільних.

Речник президента України Сергій Нікіфоров зазначив, що достовірну інформацію про втрати має озвучувати лише Головнокомандувач, міністр оборони або Верховний головнокомандувач України. Він додав, що Зеленський оприлюднить офіційні дані, «коли настане слушний момент», адже це чутлива інформація.

Теги: Олексій Арестович Урсула фон дер Ляєн втрати війна ЗСУ

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