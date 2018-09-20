Новий Центрвиборчком. Досьє на всіх членів

Верховна Рада сьогодні призначила 14 нових членів ЦВК

Вони вирішуватимуть долю наступних президентських та парламентських виборів

Верховна Рада сьогодні нарешті спромоглася обрати новий склад Центральної виборчої комісії. Щоправда, задля досягнення компромісу в парламенті, довелося змінювати закон, розширивши склад комісії з 15 до 17 осіб. У четвер Рада ввела до складу ЦВК 14 нових членів до двох діючих. Ще одна вакансія залишилась для потенційного представника Опозиційного блоку, кандидата від якого президент так і не вніс до парламенту.

Спочатку Рада пакетом звільнила 13 старих членів комісії – важко уявити, що тепер в величезній будівлі на столичному Печерську вже не буде таких мастодонтів як Михайло Охендовський, Жанна Усенко-Чорна та Андрій Магера. Потім взялись за «свіжу кров». Перед голосуванням, яке проводилось по кожній окремій кандидатурі, були побоювання, що голосів вистачить не на всіх кандидатів і досягнуті домовленості розсиплються на ходу. Але вже перший кандидат – Алла Басалаєва набрала з добрим запасом – 280 голосів, Наталя Бернацька – 307… Усі наступні пртенденти теж набирали в районі трьохсот голосів.

Отже, підсумуємо: хто буде вирішувати долю виборів в Україні найближчі сім років? Наразі в ЦВК – матріархат: на дев’ять жінок сім чоловіків.

Квота Блоку Порошенка

Михайло Вербенський

Директор департаменту аналітичної роботи та організації управління Міністерства внутрішніх справ. Очевидно цю кандидатуру лобіював генпрокурор Юрій Луценко. Генерал-полковник Вербенський був його заступником, коли той очолював МВС, і покинув цю посаду в 2010-го році після зміни влади. Вербенський – кадровий силовик, який працює в органах внутрішніх справ з 1976-го року, тепер перейде на нову незвичну для себе ділянку.

Прізвище Вербенського фігурувало в скандалі навколо житлового комплексу «Кришталеві джерела»: юристи організації «Стоп корупції» звинувачували його в «кришуванні» на рівні МВС численних порушень при будівництві та оформленні землі під комплекс. Антикорупціонери стверджували, що мешканців комплексу примушували підписувати кабальний договір з ЖЕКом, який контролював чоловік доньки Вербенського. Згідно з декларацією, новий член ЦВК дійсно має певне відношення до будівельного бізнесу – він володіє акціями одного з найбільших забудовників «Київміськбуду».

Ольга Желтова

Заступник завідувача секретаріату комітету Верховної Ради з правової політики та правосуддя. Цей комітет очолює один з головних президентських юристів нардеп від БПП Руслан Князевич, який сам раніше працював у ЦВК. Тож він може дати відповідні напуття своїй протеже. В минулому Желтова співпрацювала з депутатом чотирьох скликань Юрієм Ключковським та є співавтором законопроекту «Про вибори народних депутатів України», який було прийнято в 2005-му році. Також вона брала участь у розробці Виборчого кодексу, автором якого був Ключковський та який покладений в основу змін до виборчого законодавства, що зараз розглядаються Верховною Радою.

Світлана Кустова

Людина особисто Петра Порошенка, яка має високі шанси очолити комісію. Юрисконсульт ТОВ «Моор и Партнери». На позачергових парламентських виборах в 2014-му була уповноваженою особою від БПП, в минулому скликанні Ради була помічником Порошенка як народного депутата. Вже в президентському статусі Порошенко планував замінити секретаря комісії Тетяну Лукаш на Кустову, але Рада так і не розглянула відповідну постанову. Зараз Кустова є помічником на громадських засадах депутата БПП Ірини Фріз, яка багато років була найближчим помічником Порошенка.

Ольга Лотюк

Доцент кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, приватний нотаріус. У четвертому скликанні була помічником на громадських засадах нардепа Миколи Оніщука, який згодом посів посаду міністра юстиції. На парламентських виборах-2006 була другим номером у списку маловідомої партії «Нова сила». Саме її кандидатурою БПП був готовий пожертвувати влітку, аби розблокувати процес оновлення комісії, але така поступка тоді не вразила депутатів. Зі збільшенням комісії місць стало вистачати всім, а з поданого президентом списку Лотюк нікуди не ділась. В ЗМІ проходила інформація, що вона – донька екс-голови прокуратури Києва Степана Лотюка, що входив до найближчого оточення колишнього генпрокурора Віктора Шокіна, та двоюрідна сестра екс-першого заступника керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації президента Олексія Горащенкова. Саме цього чиновника одна з працівників Національного агентства з протидії корупції Ганна Соломатіна називала куратором від АП, який втручався в роботу агентства.

Віталій Плукар

Наймолодший кандидат у списку – 1986-го року народження. Головний консультант Департаменту місцевого самоврядування та децентралізації Адміністрації президента. В минулому скликанні був помічником народного депутата Валерія Карпунцова з «Удару», який курував юридичний напрямок в партії. Тоді його кандидатуру до ЦВК пропонувала саме ця політична сила. Після розколу в «Ударі» разом з Віталієм Ковальчуком Плукар пішов з партії. Тепер вони обидва працюють в Адміністрації президента, тож нового члена ЦВК можна вважати протеже заступника голови АП. Департамент, в якому числиться Плукар, очолює ще один колишній «ударівець» Володимир Куренной.

Олег Конопольський

Цією кандидатурою президент доповнив список пізніше, додавши 14 кандидата на 13 вакансій і заплутавши ситуацію. Адвокат Конопольський на парламентських виборах 2002-го року був уповноваженим у ЦВК блоку «Наша Україна», у юридичному департаменті якого працював. На президентських виборах 2004-го року представляв інтереси Олександра Омельченка, а на президентських виборах-2010 – Арсенія Яценюка. Також саме на Конопольського було зареєстровано громадську організацію «Фронт змін». Проте в «Народному фронті» відхрещуються від Конопольського і стверджують: він – президентська креатура.

Квота «Народного фронту»

Наталія Бернацька

Один з найефектніших членів нового ЦВК. Перший заступник міністра юстиції, яка до весілля була відома під прізвищем Севастьянова. До початку роботи в міністерстві, яке очолює соратник Арсенія Яценюка Павло Петренко, працювала на кафедрі міжнародного права в Одеській юракадемії Сергія Ківалова та урядовим уповноваженим по справах Європейського суду з прав людини.

За чутками, «фронтовики» побоюються, що Бернацька може стати «подвійним агентом» через персону її чоловіка. А його бізнес пов'язаний з представленням інтересів клієнтів в питаннях взаємодії з держорганами і це нібито створює конфлікт інтересів для Бернадської, яка за посадою представляє інтереси держави. Тож через такі сімейні бізнес-обставини Бернацька може стати чутливою до побажань з Банкової.

Ірина Єфремова

Депутат «Народного фронту», кар’єра якої нерозривно пов’язана з нинішнім головою МВС Арсеном Аваковим ще з часів його керівництва Харківською обладміністрацією. Вона тоді очолювала Печенізьку райадміністрацію, а потім була заступником Авакова у місцевій «Батьківщині». В 2014-му році керувала вже штабом «Народного фронту» в Київській області. Має три вищих освіти за спеціальностями «російська мова та література», «правознавство», «державне управління». Кавалер Ордена Великомучениці Варвари, Ордена княгині Ольги та Ордена Великомучениці Катерини. У своє перше і поки єдине парламентське скликання прославилась закликом заборонити журналістам відвідувати депутатську їдальню.

Леонтій Шипілов

Якщо Бернацька та Єфремова – креатури відповідно Арсенія Яценюка та Арсена Авакова, то Шипілова просував спікер Андрій Парубій. Шипілов – доцент кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук Києво-Могилянської академії. У «Фронті» його характеризують як хорошого фахівця з виборчого та конституційного права. Цікаво, що в 2012-му Шипілов керував юридичною службою харківського обласного виборчого штабу «Удару» і був внесений до списку цієї партії під непрохідним 134-м номером. Наразі є помічником народного депутата Миколи Величковича, який свого часу був заступником Парубія в організації «Самооборона Майдану».

Квота «Самопомочі»

Євгеній Радченко

Один з нових членів комісії, що безпосередньо розуміються на виборчих процесах. Радченко значиться серед засновників Комітету виборців, є експертом Венеційської комісії, входив в європейські місії моніторингу за виборами у багатьох країнах. У парламенті четвертого скликання був помічником депутата від «Нашої України» Володимира Стретовича. Зараз працює директором з розвитку організації «Інтерньюз-Україна». Як і Ольга Желтова, брав участь у розробці Виборчого кодексу, який парламент взяв за основу при розробці нового виборчого законодавства.

Квота Радикальної партії

Тетяна Юзькова

Адвокат Юзькова зайшла в парламент за списками Радикальної партії лише після того, як мандат несподівано склала співачка Злата Огнєвич. Юзькова – донька нині покійного першого голови Конституційного суду України Леоніда Юзькова, який вважався вчителем Віктора Медведчука. Свого часу Юзькова захищала Ляшка в процесі про наклеп з колишнім віце-прем'єр-міністром України Василем Дурдинцем. За чутками, була першою дружиною головного «радикала» та перебувала в теплих відносинах з Медведчуком, з яким вони входили в адвокатське об'єднання «Шевченківська колегія адвокатів Києва». Повна тезка її сестри Ольги в 1998-му році була членом окружної виборчої комісії від тодішньої партії Медведчука СДПУ(о).

Квота групи «Відродження»

Алла Басалаєва

Суддя Дарницького райсуду Києва, появу якої в списку лобіював нардеп від «Відродження» Валерій Писаренко. Басалаєва зі списку новачків має найбільший досвід роботи в ЦВК, де вона працювала з 2005 по 2012 роки. Вона була завідувачем відділу представництва інтересів ЦВК в судах, але згодом зробила вибір на користь судової гілки влади. Тепер Алла Басалаєва повертається до ЦВК у новому статусі.

Квота групи «Воля народу»

Тетяна Сліпачук

Партнер юридичної фірми «Саєнко–Харенко». Кандидат юридичних наук, представляла інтереси клієнтів у понад сотні міжнародних арбітражних провадженнях. Є кілька ниточок, якими можна пов’язати Сліпачук з діючим президентом. Так вона була членом комісії з обрання голови Державного бюро розслідувань по президентській квоті. Має давні ділові стосунки з заступником голови Адміністрації президента Олексієм Філатовим, з яким працювала в юридичній фірмі «Василь Кисіль і партнери». Тож все схоже на те, що Порошенко через «Волю народу» отримав в ЦВК ще одного штика.

Квота «Батьківщини»

Андрій Євстігнєєв

Доцент кафедри екологічного права в КНУ імені Тараса Шевченка, засновник та керівник власного іменного адвокатського бюро. Є помічником народного депутата від «Батьківщини» Бориса Тарасюка. «Це молода, інтелектуальна людина, кандидат наук, викладач університету ім. Шевченка. Він має досвід співпраці з міжнародними організаціями, має бездоганну репутацію та може посилити роботу ЦВК на предмет чесної роботи», – так охарактеризувала свого висуванця Юлія Тимошенко. Кандидата від «Батьківщини» не було в першому поданні президента і його прізвище з’явилось після особистої зустрічі Тимошенко з Порошенком.

Хто залишився в ЦВК з команди Охендовського?

Олег Діденко

Був призначений в ЦВК у квітні 2014-го року від ще існуючої на той момент парламентської фракції «Удар». Раніше займався приватною юридичною практикою, має свідоцтво на адвокатську діяльність. З політикою пов'язаний з 2003-го року, був помічником-консультантом Давида Жванії, Миколи Катеринчука, Романа Безсмертного, Владислава Каськіва. Працював у центральному виконкомі «Нашої України» на посадах юрисконсульта та заступника керівника юридичного департаменту. На момент обрання в ЦВК Діденко керував юридичним департаментом «Удару». Є давнім соратником депутата від БПП Валерія Карпунцова.

Катерина Махніцька

Дружина колишнього генпрокурора Олега Махніцького, як і Діденко, була призначена в комісію в 2014-му. Представляє у ЦВК «Свободу», фракції якої нема у нинішньому парламенті. До того, як стати членом ЦВК, була помічницею Махніцького як депутата. Трудова біографія Махніцької, яка тоді ще носила прізвище Березюк, розпочиналася якраз у ЦВК – в 2009-му році вона стала помічником заступника голови комісії. Махніцька не приховувала, що її неодноразово телефонували з Адміністрації президента з проханнями звільнитись, але вона відмовлялась. Цікаво, що її чоловік Махніцький давно побив горщики зі «свободівцями», тож є сумніви, що вона представляє в ЦВК саме цю політичну силу.

Павло Вуєць, «Главком»