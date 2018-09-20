Бурбак закликав СБУ розслідувати оприлюднені в ЗМІ факти про те, що Мураєв отримував гроші від Дерипаски



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Сподіваюся, цього разу СБУ результативно розслідує ці факти», - заявив Бурбак

Глава парламентської фракції «Народний фронт» Максим Бурбак, посилаючись на оприлюднені в ЗМІ документи, закликав Службу безпеки України розслідувати інформацію про отримання народним депутатом з «Опозиційного блоку» Євгеном Мураєвим грошей від відомого російського бізнесмена, співвласника «РусАлу» Олега Дерипаски.

«Учора журналісти телеканалу «Еспрессо» оприлюднили документи, які свідчать, що Мураєв отримував, а, можливо, і надалі отримує, мільйони доларів від російського нібито олігарха Дерипаски. Перерахування здійснювали через фірми-прокладки в Європейському Союзі», - заявив Бурбак із трибуни парламенту на пленарному засіданні в четвер, 20 вересня.

Він висловив переконання, що таким чином фактично ці гроші було отримано від російських спецслужб, оскільки в РФ немає незалежних бізнесменів.

«Ми можемо стверджувати, що кремлівські мільйони доларів йшли на фінансування телеканалу NewsOne, яким до недавнього часу нібито володів Мураєв», - сказав голова фракції «Народний фронт».

Він закликав вважати його заяву зверненням до СБУ.

«Сподіваюся, цього разу СБУ результативно розслідує ці факти, а не так, як це було з нашими зверненнями щодо телеканалу «Інтер», - заявив Бурбак.