СБУ прийшла з обшуками в «Буковель»
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СБУ проводить обшуки у туркомплексі «Буковель» та на всіх підприємствах, дотичних до нардепа Олександра Шевченка - речниця «Буковеля» Оксана Островська
Працівники СБУ в четвер, 20 вересня, проводять обшуки у туристичному комплексі «Буковель».
Про це Укрінформу повідомила речниця ТК «Буковель» Оксана Островська.
«СБУ проводить обшуки у туркомплексі «Буковель» та на всіх підприємствах, дотичних до нардепа Олександра Шевченка. Одночасно з обшуком у дорожній компанії ПБС СБУ проводить і обшук у Буковелі, а саме в ресторані «Сало». Що саме шукають в ресторані, наразі невідомо», - сказала Островська.
За її словами, народний депутат Олександр Шевченко перебуває у сесійній залі Верховної Ради.
У його офіційній заяві, яка є у розпорядженні ЗМІ, зазначається, що обшуки, які проводяться у «Буковелі», дорожній компанії ПБС в Івано-Франківську та в помешканнях працівників, є «політично мотивованими».