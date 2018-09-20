СБУ прийшла з обшуками в «Буковель»



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СБУ проводить обшуки у туркомплексі «Буковель» та на всіх підприємствах, дотичних до нардепа Олександра Шевченка - речниця «Буковеля» Оксана Островська

Працівники СБУ в четвер, 20 вересня, проводять обшуки у туристичному комплексі «Буковель».

Про це Укрінформу повідомила речниця ТК «Буковель» Оксана Островська.

«СБУ проводить обшуки у туркомплексі «Буковель» та на всіх підприємствах, дотичних до нардепа Олександра Шевченка. Одночасно з обшуком у дорожній компанії ПБС СБУ проводить і обшук у Буковелі, а саме в ресторані «Сало». Що саме шукають в ресторані, наразі невідомо», - сказала Островська.

За її словами, народний депутат Олександр Шевченко перебуває у сесійній залі Верховної Ради.

У його офіційній заяві, яка є у розпорядженні ЗМІ, зазначається, що обшуки, які проводяться у «Буковелі», дорожній компанії ПБС в Івано-Франківську та в помешканнях працівників, є «політично мотивованими».