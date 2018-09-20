В українській політиці є фігури, які дозволяють Москві ходити собою

Петро Порошенко

«Ми бачимо, як п’ята колона піднімає голову, намагається зібрати до купи різні свої шеренги»

Примара авторитаризму не єдиний виклик, пов’язаний з прийдешніми виборами. Актуальною є і загроза реваншу. На жаль, на українській політичній шахівниці є фігури, які дозволяють Москві ходити собою.

За чотири роки ми відновили не лише армію, але й розвідку, тому маємо не приблизне, а доволі точне уявлення про плани Кремля.

Відомо, як на базі п’ятої колони мріють сформувати потужну проросійську опозицію в новому Парламенті, а якщо пощастить, то ще й зробити її учасницею нової коаліції з правом вето на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Ми бачимо, як п’ята колона піднімає голову, намагається зібрати до купи різні свої шеренги, користуючись перевагами демократії, активізується в інформаційному просторі. Наше завдання надзвичайно складне – дати їм відсіч не порушуючи норм європейської демократії.

Я бачу свою роль в тому, щоби силою Закону і силою переконання не дати жодного шансу тим, хто міг би поставити під сумнів наш власний шлях, шлях незалежності, шлях європейської та євроатлантичної інтеграції.

Дим війни ще не розвіявся над цією частиною Європи. Але крізь нього вже чітко видно – Україна може стати і стане новою історією успіху, новим простором європейського зростання. Треба бути сміливими.

Для цього треба мати бачення майбутнього. Те, що англійською мовою називається «vision». Воно у нас є. Ми знаємо, що немає більш переконливого аргументу на користь європейської України, ніж успіх. Наступному поколінню українців маємо передати успішну європейську Україну. І саме так і станеться, якщо лише не віддамо країну до рук реваншистів, популістів і демагогів.

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