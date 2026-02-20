Легендарна модель 90-х років Сінді Кроуфорд святкує 60-річчя. Найцікавіші факти

Сінді Кроуфорд знялася для понад 600 обкладинок модних журналів з усього світу

20 лютого свій ювілей святкує американська модель, акторка та телеведуча Сінді Кроуфорд. Акторці виповнюється 60 років. «Главком» зібрав найцікавіші факти з життя та кар’єри Сінді Кроуфорд до її дня народження.

Юність та початок модельної кар'єри Сінді Кроуфорд

Серед робіт Сінді Кроуфорд понад 600 обкладинок можних журналів з усього світу фото: vogue.ua

Сінді Кроуфорд – справжнє ім’я Синтія Енн Кроуфорд, народилася у місті Де-Калб, штат Іллінойс (США). Дівчина має не лише англійське, але й французьке та німецьке коріння. Майбутня зірка американського кінематографа та подіуму народилася у звичайній родині електрика та медсестри.

В юні роки зірка допомагала батькам, працювала на полях, щоб заробити. Кошти дівчина заробляла для навчання та лікування хворому батьку. Згодом Сінді Кроуфорд закінчила школу та вступила до Північно-західного університету в Іллінойсі. Дівчина хотіла опанувати спеціальність інженера-хіміка, однак в неї не вийшло. Після цього студентка кинула навчання та відправилася у Манхеттен.

Сінді Кроуфорд здобула популярність та успіх завдяки відеоурокам фітнесу фото: vogue.ua

У великому місті Сінді Кроуфорд зустріла газетного репортера, який помітив та сфотографував її на кукурудзяному полі. Талант юної Кроуфорд помітив відомий фотограф Віктор Скребнескі, відтоді почалася модельна кар’єра Кроуфорд.

Модельна кар’єра «Крихітки Джиа»

Першим кроком у модельній кар’єрі Кроуфорд була участь в конкурсі Look of the Year нью-йоркського модельного агентства Elite Model Management. На заході модель помітили модні журнали, з чого й почалася робота Сінді Кроуфорд. З 1989 по 2000 роки Кроуфорд була обличчям бренду Revlon. До того ж вона стала першою моделлю, яка наважилася позувати без одягу для американського журналу Playboy.

Серед робіт моделі понад 600 обкладинок модних журналів з усього світу, як, наприклад, Vogue, W, People, Harper's Bazaar, ELLE, Cosmopolitan і Allure. Також Кроуфорд співпрацювала з модними будинками Gianne Versace, Escada тощо.

У 2000 році Сінді Кроуфорд пішла з модельного бізнесу фото з відкритих джерел

У модельному бізнесі Сінді Кроуфорд прозвали «Крихітка Джиа» через її схожість з супермоделлю Джиєю Каранджі. «У ній поєднуються класична краса і дівчина мрії кожного американця», – говорив дизайнер Карл Лагерфельд про Кроуфорд. У 2000 році Сінді Кроуфорд пішла з модельного бізнесу.

Особисте життя Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд була одружена з Річардом Гіром фото: vogue.ua

У 1991 році Сінді Кроуфорд одружилася з Річардом Гіром, проте їхній шлюб тривав лише п’ять років.

Кроуфорд одружилася з моделлю та підприємцем Ренді Гербером фото з відкритих джерел

У травні 1998 року Кроуфорд одружилася з моделлю та підприємцем Ренді Гербером. У шлюбі з Гербером модель народила сина та доньку. Наразі зірка проживає в Малібу.

У шлюбі з Ренді Гербером модель народила сина та доньку фото з відкритих джерел

Легендарна родимка Кроуфорд

Сінді Кроуфорд соромилася своєї родимки у дитинстві фото з відкритих джерел

Сінді Кроуфорд має родимку над губою. У дитинстві майбутня модель комплексувала через неї. За словами Кроуфорд, у школі її постійно дражнили через родимку. Тоді вона поверталася додому та плакала й мріяла, що одного ранку вона прокинеться та більше її не побачить. Однак ця родимка стала її особливості та власним брендом.

Ролі Сінді Кроуфорд у кіно

20 лютого 2026 року Сінді Кроуфорд відзначає 60-річчя фото з відкритих джерел

«Чесна гра»

«Еллен»

«Студія 54»

«Нащадки мавп»

«Охоронці»

«Як сказав Джим»

«Чарівники з Вейверлі Плейс»

«Місто хижачок»

«Тейлор Свіфт: Погана кров»

«Друзі: Возз'єднання»

Серед перших кіноробіт Сінді Кроуфорд була її роль у фільмі «Чесна гра», з якою вона дебютувала у 1995 році. Однак цей фільм розкритикували, зокрема через гру Кроуфорд. До того ж він не виправдав витрачених на нього коштів. Після цього акторка зіграла ще у низці фільмів, які також не мали великого успіху для Кроуфорд та самих стрічок. Однак Сінді Кроуфорд здобула популярність та успіх завдяки відеоурокам фітнесу.

