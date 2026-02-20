Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Легендарна модель 90-х років Сінді Кроуфорд святкує 60-річчя. Найцікавіші факти

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Сінді Кроуфорд прозвали «Крихітка Джиа» у модельному бізнесі
колаж: glavcom.ua

Сінді Кроуфорд знялася для понад 600 обкладинок модних журналів з усього світу

20 лютого свій ювілей святкує американська модель, акторка та телеведуча Сінді Кроуфорд. Акторці виповнюється 60 років. «Главком» зібрав найцікавіші факти з життя та кар’єри Сінді Кроуфорд до її дня народження.

Юність та початок модельної кар'єри Сінді Кроуфорд

Серед робіт Сінді Кроуфорд понад 600 обкладинок можних журналів з усього світу
Серед робіт Сінді Кроуфорд понад 600 обкладинок можних журналів з усього світу
фото: vogue.ua

Сінді Кроуфорд – справжнє ім’я Синтія Енн Кроуфорд, народилася у місті Де-Калб, штат Іллінойс (США). Дівчина має не лише англійське, але й французьке та німецьке коріння. Майбутня зірка американського кінематографа та подіуму народилася у звичайній родині електрика та медсестри.

В юні роки зірка допомагала батькам, працювала на полях, щоб заробити. Кошти дівчина заробляла для навчання та лікування хворому батьку. Згодом Сінді Кроуфорд закінчила школу та вступила до Північно-західного університету в Іллінойсі. Дівчина хотіла опанувати спеціальність інженера-хіміка, однак в неї не вийшло. Після цього студентка кинула навчання та відправилася у Манхеттен.

Сінді Кроуфорд здобула популярність та успіх завдяки відеоурокам фітнесу
Сінді Кроуфорд здобула популярність та успіх завдяки відеоурокам фітнесу
фото: vogue.ua

У великому місті Сінді Кроуфорд зустріла газетного репортера, який помітив та сфотографував її на кукурудзяному полі. Талант юної Кроуфорд помітив відомий фотограф Віктор Скребнескі, відтоді почалася модельна кар’єра Кроуфорд.

Модельна кар’єра «Крихітки Джиа»

Першим кроком у модельній кар’єрі Кроуфорд була участь в конкурсі Look of the Year нью-йоркського модельного агентства Elite Model Management. На заході модель помітили модні журнали, з чого й почалася робота Сінді Кроуфорд. З 1989 по 2000 роки Кроуфорд була обличчям бренду Revlon. До того ж вона стала першою моделлю, яка наважилася позувати без одягу для американського журналу Playboy.

Серед робіт моделі понад 600 обкладинок модних журналів з усього світу, як, наприклад, Vogue, W, People, Harper's Bazaar, ELLE, Cosmopolitan і Allure. Також Кроуфорд співпрацювала з модними будинками Gianne Versace, Escada тощо.

У 2000 році Сінді Кроуфорд пішла з модельного бізнесу
У 2000 році Сінді Кроуфорд пішла з модельного бізнесу
фото з відкритих джерел

У модельному бізнесі Сінді Кроуфорд прозвали «Крихітка Джиа» через її схожість з супермоделлю Джиєю Каранджі. «У ній поєднуються класична краса і дівчина мрії кожного американця», – говорив дизайнер Карл Лагерфельд про Кроуфорд. У 2000 році Сінді Кроуфорд пішла з модельного бізнесу.

Особисте життя Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд була одружена з Річардом Гіром
Сінді Кроуфорд була одружена з Річардом Гіром
фото: vogue.ua

У 1991 році Сінді Кроуфорд одружилася з Річардом Гіром, проте їхній шлюб тривав лише п’ять років.

Кроуфорд одружилася з моделлю та підприємцем Ренді Гербером
Кроуфорд одружилася з моделлю та підприємцем Ренді Гербером
фото з відкритих джерел

У травні 1998 року Кроуфорд одружилася з моделлю та підприємцем Ренді Гербером. У шлюбі з Гербером модель народила сина та доньку. Наразі зірка проживає в Малібу.

У шлюбі з Ренді Гербером модель народила сина та доньку
У шлюбі з Ренді Гербером модель народила сина та доньку
фото з відкритих джерел

Легендарна родимка Кроуфорд

Сінді Кроуфорд соромилася своєї родимки у дитинстві
Сінді Кроуфорд соромилася своєї родимки у дитинстві
фото з відкритих джерел

Сінді Кроуфорд має родимку над губою. У дитинстві майбутня модель комплексувала через неї. За словами Кроуфорд, у школі її постійно дражнили через родимку. Тоді вона поверталася додому та плакала й мріяла, що одного ранку вона прокинеться та більше її не побачить. Однак ця родимка стала її особливості та власним брендом.

Ролі Сінді Кроуфорд у кіно

20 лютого 2026 року Сінді Кроуфорд відзначає 60-річчя
20 лютого 2026 року Сінді Кроуфорд відзначає 60-річчя
фото з відкритих джерел
  • «Чесна гра»
  • «Еллен»
  • «Студія 54»
  • «Нащадки мавп»
  • «Охоронці»
  • «Як сказав Джим»
  • «Чарівники з Вейверлі Плейс»
  • «Місто хижачок»
  • «Тейлор Свіфт: Погана кров»
  • «Друзі: Возз'єднання»

Серед перших кіноробіт Сінді Кроуфорд була її роль у фільмі «Чесна гра», з якою вона дебютувала у 1995 році. Однак цей фільм розкритикували, зокрема через гру Кроуфорд. До того ж він не виправдав витрачених на нього коштів. Після цього акторка зіграла ще у низці фільмів, які також не мали великого успіху для Кроуфорд та самих стрічок. Однак Сінді Кроуфорд здобула популярність та успіх завдяки відеоурокам фітнесу.

До слова, у Таїланді відбувся міжнародний конкурс «Міс Всесвіт-2025», на якому Україну представляла Софія Ткачук. Переможницею конкурсу стала представниця Мексики Фатіма Бош. Церемонія нагородження, що відбулася в п'ятницю, зібрала учасниць з усього світу. Корону найкрасивішій дівчині світу вручила володарка титулу «Міс Всесвіт-2024», данка Вікторія Тейлвіг.

Читайте також:

Теги: акторка супермодель модель день народження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський святкує 48-річчя
Зеленський святкує 48-річчя
25 сiчня, 10:02
Тетяна Лазарева ствердужє, що вона постійно думає про людей в Україні, які замерзають без опалення
«Люди замерзають». Російська акторка висловилася про енергетичний колапс в Україні
27 сiчня, 19:06
Ада Роговцева повідомила про покращення свого стану після тривалої хвороби
Народна артистка Ада Роговцева повідомила про проблеми зі здоров’ям
12 лютого, 19:01
Римма Зюбіна поділилася спогадами про день смерті своєї мами
Римма Зюбіна поділилася щемливим дописом в день річниці смерті матері
16 лютого, 14:02
Ірина Черкаська не лише грала у театрі, але й знімалася у кіно
Найяскравіша акторка Одеси. Пішла з життя заслужена артистка України Ірина Черкаська
Вчора, 15:09
23 січня 2026 року патріарх Філарет святкує 97-річчя
Філарету – 97. Шлях легендарного патріарха та знакові цитати
23 сiчня, 09:33
Сьогодні, 23 січня, день народження відзначає патріарх Філарет
Філарету – 97. Митрополит Епіфаній привітав патріарха, визнавши його непересічні заслуги
23 сiчня, 12:45
Ім’я власниці Linea 12 Маші Манюк згадується в архівах у справі Епштейна
Власниця київської агенції відповіла на згадку у справі Епштейна
2 лютого, 17:49
Українська модель співпрацювала з Епштейном протягом чотирьох років
Українка підшуковувала дівчат для Епштейна і отримувала від нього гроші
Вчора, 16:12

Шоу-біз

Зірка серіалу «Пес» розповів про путініста Микиту Панфілова, який замовчує війну в Україні
Зірка серіалу «Пес» розповів про путініста Микиту Панфілова, який замовчує війну в Україні
Легендарна модель 90-х років Сінді Кроуфорд святкує 60-річчя. Найцікавіші факти
Легендарна модель 90-х років Сінді Кроуфорд святкує 60-річчя. Найцікавіші факти
Народна артистка Сандулеса повідомила, що вийшла заміж
Народна артистка Сандулеса повідомила, що вийшла заміж
Помер актор серіалу «Анатомія Грей» Ерік Дейн
Помер актор серіалу «Анатомія Грей» Ерік Дейн
Найяскравіша акторка Одеси. Пішла з життя заслужена артистка України Ірина Черкаська
Найяскравіша акторка Одеси. Пішла з життя заслужена артистка України Ірина Черкаська
Melovin скасував тур Україною після протесту в Рівному 
Melovin скасував тур Україною після протесту в Рівному 

Новини

В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua