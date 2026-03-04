«Кутюр» з Анджеліною Джолі та возз'єднання зірок «Гри престолів». Кінопрем'єри тижня

Історична драма «Гамнет», яка виходить в український прокат, претендує на вісім статуеток премії «Оскар»

5 березня 2026 року в український кінопрокат виходять шість нових фільмів виробництва різних країн світу. Серед них, зокрема, драма «Кутюр» з Анджеліною Джолі в головній ролі та японська анімаційна фентезі стрічка «Скарлет». «Главком» детально розказує про ці та інші прем'єри цього тижня.

Кутюр

Країна: США, Франція

США, Франція Режисер: Аліс Вінокур

Аліс Вінокур Актори: Анджеліна Джолі, Луї Гаррель, Елла Рамф, Геранс Марільє, Венсан Ліндон, Фіннеген Олдфілд

«Кутюр». Офіційний трейлер

Американо-французька драма розповідає про режисерку Максін, яку грає оскароносна голлівудська акторка Анджеліна Джолі. Головна героїня приїжджає до Парижа на Тиждень моди, щоб зняти документальний проєкт. Але несподівано Максін дізнається про серйозну хворобу. Режисерка змушена переосмислити власне життя й кар'єру, водночас будуючи нові відносини з колегою. Його зіграв французький актор Луї Гаррель.

Зйомки стрічки проходили безпосередньо в Парижі, зокрема під час реальних подій Тижня моди та в ательє легендарного дому Chanel. У стрічці також з'являється українська модель Юлія Ратнер. Вона зустрілася з режисеркою фільму «Кутюр» Аліс Винокур ще за рік до старту зйомок. Працюючи над стрічкою, Ратнер також змогла запропонувати додаткові деталі до історії своєї героїні – українки, яка тікає від війни та намагається знайти нове життя.

Світова прем'єра фільму відбулася на початку вересня 2025 року на престижному Міжнародному кінофестивалі в Торонто (Канада) у секції Special Presentations. «Кутюр» також було показано на інших фестивалях, зокрема в Сан-Себастьяні та Римі. Офіційні дані про бюджет фільму продюсери не розголошували.

Наречена

Країна: США

США Режисер: Меггі Джилленгол

Меггі Джилленгол Актори: Джессі Баклі, Крістіан Бейл, Пенелопа Крус, Пітер Сарсгаард, Джейк Джилленгол, Аннетт Бенінг

«Наречена». Офіційний український трейлер

Фільм «Наречена» поєднує готичну романтику, драму та сюжетні елементи класики жахів. Він знятий режисеркою Меггі Джилленгол, яка виступила також сценаристкою. Нова стрічка – переосмислена інтерпретація легенди про Франкенштейна. У знайомий багатьом сюжет Джилленгол додала елементи кохання та бунту.

У центрі історії – Іда, молода жінка, що була вбита й відроджена як «наречена» Франкенштейна. Сюжет розгортається в Чикаго 1930-х років, у часи Великої депресії. Самотній Франк звертається до професора Ейфроніуса з проханням «створити» для нього супутницю. Однак у відродженій Іді прокидається власна воля й жага до життя, що призводить до романтичної та водночас бунтівної історії. Вона виходить за межі класичного наративу жахів – герої вирушають у подорож, що нагадує історії про Бонні й Клайда.

Головна жіноча роль дісталась ірландській акторці Джессі Баклі, а чоловіча – оскароносному британському актору Крістіану Бейлу. Пітер Сарсгаард на великому екрані перевтілиться в детектива Джейка Вайлза, а титулована Пенелопа Крус у Мірну Малло. Бюджет фільму «Наречена» від студії Warner Bros склав $80 млн. Стрічку знімали у 2024 році з використанням IMAX-сертифікованих камер. За словами режисерки Джилленгол, її мета полягала в тому, щоб дати голос головній героїні. На відміну від класичної адаптації 1935 року, де головний жіночий персонаж з'являвся лише наприкінці і не мав реплік.

Гамнет

Країна: США, Велика Британія

США, Велика Британія Режисер: Хлоя Чжао

Хлоя Чжао Актори: Джессі Баклі, Пол Мескал, Джо Елвін, Емілі Вотсон, Джекобі Джуп, Олівія Лайнс, Джастін Мітчелл

«Гамнет». Офіційний тизер

Історична драма «Гамнет» є екранізацією однойменного бестселера британської письменниці Меггі О'Фарелл 2020 року, у якій авторка переосмислює історію родини Вільяма Шекспіра. У центрі сюжету – Аґнес Гетевей (у виконанні Джессі Баклі), дружина молодого Вільяма Шекспіра (роль дісталась Полу Мескалу). Вона переживає горе після смерті свого 11-річного сина Гамнета під час однієї з епідемій. У стрічці показується історія родини так чи інакше призвела до написання відомої трагедії «Гамлет».

Режисерка фільму Хлоя Чжао (отримала «Оскар» за стрічку «Земля кочівників»), разом з О'Фарелл написала сценарій, якій поєднує історичну разом із художньою реконструкцією життя шекспірівської родини. Зйомки проходили у Великій Британії, зокрема в графстві Вест Мідлендс і Лондоні. Там були відтворені декорації та довкілля кінця XVI століття.

Бюджет фільму склав $35 млн. Члени знімальної групи підкреслювали, що увага приділялася не лише костюмам і локаціям, а й музиці та звуковому дизайну. Автором більшості композицій виступив британський композитор і піаніст німецького походження Макс Ріхтер.

Прокат у США розпочався наприкінці листопада 2025 року, а широка дистрибуція від Focus Features та Universal Pictures відбулася 5 грудня. Стрічка зібрала у світовому прокаті вже понад $92 млн. «Гамнет» отримав вісім номінацій на премію «Оскар-2026», включно з найкращим фільмом, найкращою режисурою, найкращою жіночою роллю для Баклі, а також за адаптований сценарій та музичний супровід.

Жах

Країна: Велика Британія

Велика Британія Режисерка: Наташа Кермані

Наташа Кермані Актори: Софі Тернер, Кіт Гарінгтон, Марша Гей Гарден, Лоуренс О’Фуаран, Джонатан Говард

«Жах». Офіційний трейлер

Готичний горор режисерки Наташі Кермані створений у копродукції Великої Британії та США. Події фільму «Жах» розгортаються у XV столітті під час Війни троянд – періоду англійської історії, коли корона опинилася у боротьбі між родами Ланкастерів і Йорків. Тоді суспільство було розірване конфліктом і страхом.

У центрі сюжету – Енн, молода жінка, яка разом зі своєю суворою свекрухою Морвен веде ізольоване життя на околиці села, далеко від безпеки та умов цивілізації. Все змінюється, коли з'являється Яго – друг чоловіка Енн. Його зіграв титулований британський актор Кіт Гарінгтон, який став всесвітньовідомим відомим завдяки ролі Джона Сноу в телесеріалі «Гра престолівлів». Яго повернувся з війни з моторошними історіями.

Що цікаво, роль Енн дісталась британській акторці Софі Тернер, яка добула славу роллю Санси Старк у тому самому серіальному хіті «Гра престолів». Повернення екранної пари, Тернер і Гарінгтона, які вперше після довгого часу знову зіграли разом на екрані, і стало особливістю фільму «Жах». За словами акторів, робота над романтичними сценами була для них викликом після їхніх попередніх екранних ролей. Водночас актори запевнили, що це додало зйомкам невимушеної енергії та гумору за лаштунками.

Зйомки проходили в листопаді 2024 року в графстві Корнволл (Англія). Критики зустріли фільм досить суперечливо – на момент релізу він отримував змішані або негативні оцінки на основних агрегаторах.

Скарлет

Країна: Японія

Японія Режисер: Мамору Хосода

«Скарлет». Офіційний трейлер

Масштабна японська анімаційна фентезі стрічка «Скарлет» написана й поставлена візіонером аніме, номінантом на премію «Оскар» Мамору Хосодою. Історія поєднує класичну легенду, пригоди та рефлексію про мир, помсту та пробачення. У центрі сюжету – Скарлет, відважна середньовічна принцеса і майстриня меча. Вона вирушає у небезпечну подорож, щоб помститися за вбивство свого батька (короля), скоєне його братом.

Після невдалого зіткнення з ворогом Скарлет прокидається у загадковому світі – місці, де переплітаються життя й смерть. Де душі з різних часів блукають між світами. Там Скарлет має не лише завершити свій шлях помсти, але й знайти спосіб розірвати цикл ненависті, коли вона зустрічає молодого ідеаліста з нашого часу. Саме він допомагає їй відкрити нові можливості життя без болю та гніву.

Процес виробництва аніме тривав понад чотири з половиною роки. Команди Studio Chizu, Nippon Television та Sony Pictures/Columbia Pictures прагнули знайти нові форми анімаційного вираження за межами звичних форматів. Світова прем'єра «Скарлет» відбулася на початку вересня 2025 року на Венеційському міжнародному кінофестивалі. Також стрічка була показана на інших великих фестивалях м зокрема у Торонто та Нью-Йорку

Стрибунці

Країна: США

США Режисер: Деніел Чонг

Деніел Чонг Актори озвучування: Пайпер Курда, Боббі Мойнаган, Джон Гемм, Дейв Франко, Меріл Стріп, Едуардо Франко, Кеті Неджимі, Ніколь Блум

«Стрибунці» . Офіційний український трейлер

Мультфільм «Стрибунці» – нова оригінальна анімаційна стрічка студії Pixar Animation Studios у копродукції з Walt Disney Pictures. Режисером виступив Деніел Чонг. У центрі сюжету – молода любителька тварин Мейбл Танака. Її свідомість, завдяки науковому прориву, переносить у тіло реалістичного роботизованого бобра. За допомогою цієї технології Мейбл не лише вчиться спілкуватися з тваринами без слів, а й опиняється в епіцентрі пригод. Разом із новими друзями, серед яких бобер Король Джордж, головна героїня мусить рятувати життя лісових мешканців і дізнатися правду про баланс між людьми і природою.

Акторський склад озвучування – одна з найсильніших сторін проєкту. Головну героїню Мейбл озвучила Пайпер Курда, а оскароносна Меріл Стріп «подарувала» голос Королеві Комах. Сценарій до мультфільму написав Джессі Ендрюс на основі ідей Деніела Чонга. Музичний супровід створив відомий американський композитор, музикант Марк Мазерсбо.

Робота над «Стрибунцями» розпочалася ще у 2020 році, коли Чонг після роботи над тривалими проєктами повернувся до Pixar Animation Studios та почав розробляти оригінальний фільм. Його ідея – про те, що людське прагнення проникнути у світ іншої істоти може мати дотепні, зворушливі й складні наслідки. Вона надихнула творців на створення історії, яка поєднує науку й природу, дитячу допитливість і серйозні теми співіснування.